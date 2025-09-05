Dacia lansează primul sistem hibrid cu tracțiune integrală și cutie automată pe Duster și Bigster

Dacia intră într-o nouă etapă a evoluției sale tehnologice, prin introducerea unei motorizări complet noi – Hybrid-G 150 4×4 – disponibilă pe două dintre cele mai populare modele: Duster și viitorul Bigster. Este pentru prima dată când marca românească oferă clienților o combinație unică între sistem hibrid, transmisie automată și tracțiune integrală, un pachet care până acum era rezervat segmentelor superioare de pe piața auto.

Un sistem inovator de propulsie

Noul ansamblu de motorizare are la bază un motor turbo de 1,2 litri, proiectat să funcționeze atât pe benzină, cât și pe GPL. Acesta este completat de un sistem mild-hybrid de 48 V și de un motor electric montat pe puntea spate, ceea ce permite eliminarea clasicului arbore cardanic. Împreună, sistemele dezvoltă 154 de cai putere, dintre care 140 sunt livrați de motorul termic asistat de unitatea mild-hybrid, iar restul de motorul electric.

Cutia automată cu dublu ambreiaj (DCT), o premieră absolută pentru Dacia, este echipată cu padele la volan, aducând un plus de confort și control, atât în traficul urban, cât și pe trasee dificile. În mediul urban, mașinile pot rula până la 60% din timp în mod electric, reducând consumul de combustibil și emisiile poluante.

Un alt avantaj notabil este autonomia combinată: aproximativ 1.500 km, grație celor două rezervoare de câte 50 de litri fiecare – unul pentru benzină și altul pentru GPL. Această soluție consolidează reputația Dacia de a oferi vehicule practice și economice, dar cu tehnologie adaptată cerințelor actuale.

Moduri multiple de condus și tracțiune inteligentă

Noile versiuni Duster și Bigster vor fi echipate cu șase moduri de condus: Eco, Auto, Lock, Snow, Mud/Sand și Hill Descent Control. Acestea au fost gândite pentru a oferi o experiență de condus adaptată oricărei situații – de la drumurile urbane aglomerate până la trasee montane sau zone cu noroi și nisip.

Tracțiunea integrală rămâne activă până la 140 km/h, moment în care motorul electric de pe puntea spate se decuplează automat, optimizând consumul. Această soluție hibridă inteligentă reprezintă o alternativă mai accesibilă la plug-in hybrid, fără a sacrifica performanța sau versatilitatea.

Pe lângă funcționalitatea avansată, sistemul a fost dezvoltat pentru a respecta noile standarde europene de emisii, ceea ce va permite Dacia să rămână competitivă pe piețele occidentale, unde reglementările sunt din ce în ce mai stricte.

Prin lansarea motorizării Hybrid-G 150 4×4, Dacia nu doar că își consolidează poziția pe piața SUV-urilor, ci marchează o premieră istorică: primul sistem de propulsie care combină hibridizarea, transmisia automată și tracțiunea integrală pe modelele sale.

Această inovație aduce marca românească mai aproape de standardele producătorilor consacrați din Europa și Asia, dar rămâne fidelă filosofiei sale: tehnologie modernă la un preț accesibil. Spre deosebire de sistemele plug-in hybrid, care presupun costuri mari și necesitatea încărcării la priză, soluția propusă de Dacia oferă eficiență și simplitate, fără a schimba radical obiceiurile de utilizare ale șoferilor.

Noile versiuni Duster și Bigster echipate cu Hybrid-G 150 4×4 vor ajunge treptat în showroom-uri la sfârșitul acestui an. Pentru Dacia, aceasta este nu doar o lansare de produs, ci și începutul unei strategii prin care brandul dorește să își păstreze caracterul practic și robust, integrând în același timp tehnologii care răspund cerințelor viitorului.

Prin acest pas, Dacia demonstrează că poate să îmbine tradiția accesibilității cu inovația tehnologică. SUV-urile românești intră într-o nouă ligă, oferind clienților o experiență de condus completă: autonomie mare, eficiență energetică, confort urban și performanță off-road.