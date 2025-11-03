Dacia își propune să dea lovitura cu noul Logan. De ce va fi cel mai puternic, conform oficialilor de la Mioveni

Într-o piață în care fiecare cal putere contează, Dacia alege să facă un pariu curajos chiar pe modelul său-simbol. Oficialii grupului de la Mioveni au confirmat că viitorul Logan va deveni „cel mai puternic Logan de până acum”, cu o versiune de circa 120 CP, în timp ce rămâne „cel mai eficient” prin opțiunea pe GPL. Anunțul repoziționează sedanul în zona pragmatică pe care o așteaptă mulți clienți din România: mai multă performanță, costuri de utilizare reduse și simplitate tehnică, fără să urce prețul total de deținere prin sisteme complexe de electrificare.

Mesajul vine în contextul unei strategii mai ample la Dacia: de la „design to cost” la „design to weight”, adică vehicule mai ușoare, cu impact direct asupra consumului și emisiilor. În aceeași logică, marca pregătește pentru 2026 două noutăți majore la nivel de gamă – un model compact și un electric de segment A – în timp ce Bigster își consolidează rolul de vârf de gamă accesibil. Logan rămâne însă „miezul” pentru piața locală, unde popularitatea lui e greu de egalat.

Cel mai puternic Logan de până acum: de ce contează pragul de 120 cp

Ridicarea plafonului de putere către 120 CP schimbă raportul cu traficul real, acolo unde depășirile scurte și sigure sau drumurile încărcate cer un plus de resursă. Pentru tine, asta înseamnă reprize mai scurte, marjă mai bună pe autostradă și un comportament mai relaxat cu familia la bord, fără a migra obligatoriu către motorizări mai costisitoare sau către o altă clasă de mașini. Dacă Dacia păstrează masa redusă prin „design to weight”, acel plus de putere nu va fi „înghițit” de kilograme, iar feelingul la volan va fi mai coerent decât o simplă cifră de catalog.

În același timp, faptul că Logan rămâne fără hibrid nu indică o stagnare, ci o altă cale de eficiență: optimizări pe grupul motopropulsor și o versiune pe GPL gândită să reducă efectiv emisiile de CO2 și costul pe kilometru. Pentru un utilizator tipic de Logan – navetă, drumuri naționale, orașe medii – GPL-ul oferă un echilibru sănătos între autonomie, cost și întreținere simplă, fără barierele de infrastructură sau greutatea suplimentară a acumulatorilor.

De ce Logan rămâne fără hibrid: pragmatismul specific mărcii

Oficial, Logan nu are electrificare planificată și se adresează regiunilor unde simplitatea și costul de operare cântăresc decisiv. În România, asta se traduce în rețele de service familiare, piese accesibile și o tehnică verificată. Un sistem hibrid ar urca prețul de listă și cel de întreținere, ar adăuga masă și ar câștiga relativ puțin în utilizarea mixtă specifică drumurilor noastre. Alternativa Dacia este să livreze eficiență prin greutate scăzută, aerodinamică îmbunătățită, cutii optimizate și calibrări care coboară consumul în utilizare reală.

Pentru tine, diferența se simte la plinul de combustibil și la revizii: nu ai componente de înaltă tensiune de gestionat, iar filozofia „design to weight” ar trebui să îți dea senzația unei mașini suple, care nu se chinuie la urcare sau în oraș aglomerat. Iar dacă alegi GPL, costul per kilometru și autonomia combinată rămân argumente solide pentru un sedan de familie.

2026, anul extinderii: un compact C-Neo și un electric de segment A

Pe lângă Logan, Dacia și-a fixat pentru 2026 două repere: un model compact (comunicarea face trimitere la un „C-Neo”) și un nou electric de segment A, construit pe aceeași platformă cu Twingo E-Tech. Asta înseamnă că, în paralel cu soluțiile clasice eficiente, marca consolidează oferta pentru orașele mari și pentru clienții care vor mobilitate electrică simplă și accesibilă. Spring a dovedit apetit pentru astfel de mașini, iar un succesor mai matur în segmentul A ar putea lărgi baza fără a canibaliza modelele termice.

Complementar, Bigster rămâne proiectul de imagine și volum în zona SUV-urilor de familie, cu handicapul de masă redus față de media segmentului și cu beneficii directe în consum. Pentru tine, tabloul complet arată o Dacia care nu „saltă” brusc într-o singură direcție, ci își diversifică oferta: electric urban, SUV de familie, sedan accesibil optimizat și – la orizont – un compact cu ambiții europene.

Logan în România: popularitate, utilizare reală și rolul gpl

Logan nu mai contează la fel în toată Europa, dar rămâne pivot în România. Aici, densitatea de drumuri naționale și urbane, costul combustibilului în raport cu veniturile și rețeaua de service fac dintr-un sedan simplu și robust o alegere logică. În această ecuație, GPL-ul nu e o soluție „de compromis”, ci un instrument pragmatic: emisii reduse, cost predictibil, autonomie lungă, infrastructură existentă.

Pentru tine, un Logan de 120 CP pe GPL înseamnă libertatea de a încărca mașina, de a merge la munte sau la mare cu bagaje și de a păstra cheltuielile în limite rezonabile. Dacă Dacia păstrează rezervoarele bine integrate și calibrarea fină între benzină și GPL, tranzițiile vor fi discrete, iar uzura motorului scăzută. Adaugă aici o masă totală atent ținută sub control și obții o rețetă în care performanța și economia nu se exclud.

Ce înseamnă „cel mai puternic Logan” pentru piața locală

Dincolo de mesaj, pragul de 120 CP e și un semnal concurenței: există apetit pentru performanță moderată în zona accesibilă. Dacă până acum „Logan = suficient”, din 2026 mesajul devine „Logan = suficient și sigur la depășire”. În condițiile în care multe segmente au crescut în greutate și complexitate, un sedan mai ușor, cu resurse oneste și cost de utilizare mic are premise reale să câștige cote, mai ales în flote mici, ride-hailing și familii care vor nou, dar nu „de lux”.

Pentru tine, relevanța se vede în decizia de achiziție: nu mai trebuie să urci neapărat o treaptă de segment pentru a obține reprize decente și un pachet complet de utilizare zilnică. Dacă Dacia va livra și o suspensie corectă, frâne dimensionate pe noul nivel de putere și un pachet de asistențe actualizat, Logan își poate păstra reputația de mașină „de luat cu banii jos”, dar cu o doză suplimentară de competență pe drum.