Dacia InNature Sleep Pack, sub lupa presei străine. Ce părere au jurnaliștii despre sistemul pentru campat de la Duster

Jurnaliștii din presa străină au petrecut o noapte testând inovatorul pachet de dormit InNature Sleep Pack, oferit pentru Dacia Duster.

Cu un preț de aproximativ 2.090 de lire sterline (cam 12.000 lei), acest kit include un pat rabatabil, o saltea dublă și un cort care se atașează direct de mașină.

Promițând să aducă confort în mijlocul naturii, echipa a fost curioasă să vadă dacă această soluție poate reprezenta viitorul campingului.

Cum a fost montajul patului și organizarea spațiului

Primul aspect care le-a sărit în ochi celor de la Autocar a fost spațiul de depozitare, după instalarea kitului, portbagajul Duster-ului, care oferă normal 517 litri, a devenit practic inutilizabil.

Patul rabatabil ocupă tot spațiul, iar bagajele au trebuit mutate pe bancheta din spate, ceea ce poate fi o problemă pentru cei care călătoresc în doi sau în grup.

Montajul patului a fost mai simplu decât se anticipa. Cu spatele scaunelor rabatate și cu partea din față mutată cât s-a putut în față, am scos baza din lemn și am fixat-o, deși aceasta este mai grea decât pare, „atenție la degete!”, zic jurnaliștii.

Salteaua s-a desfășurat ușor, iar accesoriile precum pernele laterale și plasele de întunecare s-au montat fără dificultăți. Confortul oferit de saltea ne-a surprins plăcut, iar atmosfera întunecată creată de plase a fost un plus pentru odihnă.

Provocarea cortului și reacția vecinilor

Ridicarea cortului a fost însă o altă poveste, susține publicația. Spre deosebire de un cort clasic, acesta trebuie fixat pe portbagajul deschis, iar vântul i-a pus serios la încercare, încercând să „sufle” cortul și să-l desprindă de pe pământ.

Montajul s-a întins pe aproape 40 de minute, cu multe încercări de prindere a corzilor în diverse locuri ale mașinii: mânere, oglinzi, chiar și amortizoarele hayonului.

În tot acest timp, vecinii de camping ar fi urmărit cu amuzament întreaga operațiune, iar reacția lor a fost mai degrabă de uimire și amuzament decât de admirație. La final, cortul a fost asigurat corespunzător și spațiul interior, folosit de noi pentru bagaje și depozitare, și-a făcut treaba.

O noapte confortabilă și concluziile trase

Surprinzător, noaptea petrecută în Duster echipat cu InNature Sleep Pack a fost relaxantă și mult mai confortabilă decât multe experiențe clasice de camping.

Salteaua și accesoriile pentru întunecare au făcut diferența. Totuși, spațiul interior rămâne destul de strâmt, iar cei claustrofobi ar putea simți disconfort din cauza apropierii de plafonul mașinii.

În concluzie, acest kit este o idee interesantă pentru cei care vor să se apropie de natură fără compromisuri mari la confort și fără a investi în rulote scumpe.

Totuși, limitările legate de spațiu și dificultatea montajului cortului îl transformă mai degrabă într-un gadget de weekend, decât într-un înlocuitor al camper-vanului.