Dacia ia fața mașinilor chinezești la cel mai rușinos capitol. Autoturismele românești, cele mai urâte din lume, conform șoferilor din Suedia

Dacia, considerată în multe țări europene un simbol al raportului corect între preț și fiabilitate, se confruntă cu o imagine deloc flatantă în Scandinavia. Într-unul dintre cele mai respectate studii auto din Europa, AutoIndex 2025, realizat de publicația suedeză Vi Bilägare, proprietarii de mașini din Suedia au desemnat marca românească drept producătorul cu cel mai urât design. Surprinzător, Dacia a fost depășită chiar și de mărcile chinezești, care, până nu demult, erau asociate cu un design simplist și o estetică lipsită de rafinament.

Rezultatele studiului arată că, deși modelele Dacia sunt apreciate pentru fiabilitate, economie și accesibilitate, designul rămâne punctul cel mai criticat de utilizatori. Proprietarii suedezi de Dacia recunosc că și-au cumpărat mașinile din rațiuni practice, dar nu se mândresc cu aspectul acestora, definindu-le drept „utilitare, nu frumoase”.

Cum s-a ajuns la acest verdict în Suedia

AutoIndex este un studiu anual bazat exclusiv pe opiniile proprietarilor de mașini, nu pe percepțiile publicului larg. Peste 15.000 de șoferi suedezi au fost invitați să evalueze propriul automobil în funcție de criterii precum design, confort, fiabilitate, tehnologie și experiență de condus. Clasamentul privind designul este unul dintre cele mai urmărite, pentru că indică atașamentul emoțional al șoferului față de mașina sa – sentimentul de plăcere pe care îl ai atunci când o privești, o conduci sau o parchezi în fața casei.

În fruntea clasamentului s-a situat Polestar, marca suedeză de lux derivată din Volvo, apreciată pentru designul minimalist și modern, urmată de BMW, considerată de proprietari un etalon al eleganței sportive. În schimb, Dacia s-a clasat pe ultimul loc, în urma unor mărci chineze mai puțin cunoscute pe piața europeană. Proprietarii nordici au recunoscut că modelele Dacia sunt „practice și solide”, dar „lipsite de orice emoție vizuală”.

Ce spun suedezii despre designul Dacia

Publicația Vi Bilägare notează că percepția negativă a venit chiar din partea celor care conduc zilnic mașinile românești. Proprietarii suedezi de Dacia au declarat că sunt mulțumiți de funcționalitate și costuri, dar că „mașinile nu inspiră niciun sentiment de mândrie estetică”. Designul simplu, considerat de mulți un avantaj economic, devine în Scandinavia o slăbiciune, unde estetica minimalistă are alte standarde: proporții echilibrate, linii curate și finisaje rafinate.

În același timp, cercetătorii studiului subliniază că modelele mai noi, precum Dacia Duster de ultimă generație, au primit evaluări mai bune, semn că marca românească începe să recupereze teren la capitolul design. Noul limbaj vizual introdus de Dacia – cu emblema „D” stilizată, faruri LED în formă de „Y” și proporții mai robuste – a fost remarcat pozitiv, deși insuficient pentru a schimba percepția generală.

De ce Dacia are o imagine atât de diferită în Europa

Paradoxul Dacia este evident: în Europa Centrală și de Est, marca românească e percepută ca un model de eficiență și accesibilitate, în timp ce în țări bogate precum Suedia este asociată cu simplitatea dusă la extrem. În realitate, filosofia Dacia – „essential, not expensive” – nu urmărește luxul sau estetica sofisticată, ci utilitatea. Iar pentru mulți clienți occidentali, care cumpără Duster sau Jogger drept mașini de familie secundare, acest lucru nu e o problemă.

În Scandinavia însă, unde designul are o încărcătură culturală profundă, lipsa rafinamentului vizual contează. Studiul AutoIndex confirmă că șoferii suedezi apreciază mașinile care exprimă identitate vizuală și coerență estetică. Prin comparație, modelele Dacia sunt percepute drept „corecte, dar lipsite de personalitate”.

Totuși, specialiștii se așteaptă ca imaginea mărcii să se îmbunătățească în următorii ani. Modelele lansate din 2023 încoace au adoptat un design mai curat, inspirat din estetica outdoor, iar versiunile hibride și electrice, cum ar fi Spring 2025, au fost gândite pentru piețele vestice.

Ce urmează pentru designul Dacia

Oficialii Grupului Renault au anunțat deja că viitoarele generații de modele vor pune mai mult accent pe expresivitate și pe identitate vizuală, fără a renunța la principiul simplității. Noua direcție de design semnată de David Durand urmărește „emoția prin robusteză” – un limbaj menit să schimbe modul în care Dacia este percepută în Vest.

Chiar dacă astăzi Dacia ocupă ultimul loc în topul esteticii din Suedia, tendința generală este ascendentă. Practic, marca românească are în față o misiune dificilă, dar clară: să transforme designul dintr-un punct slab într-un argument de vânzare, fără a-și pierde ADN-ul pragmatic.