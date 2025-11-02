Dacia Duster dă lovitura în cea mai importantă țară pentru gigantul de la Mioveni. Versiunea hibrid se vinde ca pâinea caldă în România

Românii au schimbat viteza când vine vorba de propulsii electrificate, iar Dacia profită din plin de val. Dincolo de discuțiile despre mașini full-electrice, adevăratul câștigător al anului este hibridul, iar Duster a devenit vedeta locală. Datele APIA pe primele nouă luni arată o mutație clară de preferințe: piața se orientează către soluții mixte, cu consum mai mic și autonomie familiară, iar Duster hibrid bifează exact această rețetă.

Duster hibrid, performanță pe două fronturi

Duster marchează cele mai vizibile salturi ale gamei Dacia în 2025 pe segmentele de hibrid. La full-hybrid, marca a înregistrat 3.940 de unități, dintre care 2.525 sunt Duster, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 355% față de 2024. În paralel, la mild-hybrid, Dacia a ajuns la 5.594 de unități, dintre care 5.008 sunt Duster, cu un plus spectaculos de circa 632%. Pe scurt, două propulsii diferite, același rezultat: Duster a devenit magnetul de volum pentru electrificarea mărcii.

Aceste rezultate nu sunt întâmplătoare. Duster combină prețul accesibil cu o platformă deja validată de clienți în versiunile termice, iar trecerea la tehnologiile hibride nu schimbă arhitectura de utilizare. În oraș, recuperezi eficiență și confort, la drum lung rămâi cu autonomia și ușurința alimentării. Pentru mulți cumpărători care ezită la 100% electric, mixul acesta e compromisului ideal, mai ales într-un context în care infrastructura de încărcare nu este uniform distribuită.

Ce arată contextul pieței: electricele încetinesc, hibridele accelerează

Schimbarea de ritm se vede și din reculul Dacia Spring, care rămâne cel mai vândut model electric, dar a coborât la 1.177 de înmatriculări pe interval, în scădere cu circa 47% față de 2024. Un factor important îl reprezintă calendarul întârziat al Programului Rabla 2025, care a redus tracțiunea segmentului de BEV chiar în lunile în care piața obișnuia să accelereze decizia de achiziție.

În același timp, fotografia lunii septembrie confirmă dominanța mărcii pe piața totală: Dacia a înmatriculat 4.124 autoturisme, urmată de Renault (1.139) și Toyota (1.047). Pe modele, podiumul rămâne autohton: Logan (1.743), Duster (931) și Sandero (774), cu Renault Clio (512) și Dacia Bigster (401) în completare. Chiar dacă totalul pieței pe ianuarie–septembrie a scăzut la 108.067 unități (aprox. −5% față de 2024), structura s-a mutat vizibil către electrificat, iar Dacia joacă rolul de „accelerator” al tranziției.

De ce prinde Duster hibrid și ce urmează

Duster profită de o poziționare fără rival direct la raportul preț-echipare-cost de utilizare. La full-hybrid, poți rula mult în regim urban cu consum scăzut, fără să-ți schimbi obiceiurile de alimentare. La mild-hybrid, motorul clasic e ajutat în reprize și la plecările de pe loc, cu câștiguri de eficiență care contează în oraș. Ambele direcții reduc costul per kilometru fără să pună presiune pe infrastructură ori pe bugetul inițial de achiziție.

Lipsa unei versiuni plug-in hybrid în gama Dacia rămâne singurul gol în tabloul electrificării mărcii. Totuși, strategia Grupului Renault pentru Dacia pare clară: extinderea transversală a tehnologiilor hibride pe modelele cu volum mare, nu neapărat acoperirea fiecărei nișe tehnologice. Alături de Spring (BEV), Dacia are deja Jogger full-hybrid, Duster full și mild-hybrid, iar Bigster a intrat la rândul lui cu soluții similare. Sandero Stepway cu propulsie hibridă este anunțat pentru perioada următoare, ceea ce va consolida trendul.

Pe termen scurt, trebuie să ții cont și de contextul macro: APIA a subliniat că saltul de aproape 40% al pieței în septembrie este mai degrabă un efect de calendar și de comparație cu o lună slabă din 2024, nu un semn al unei reveniri consolidate. În traducere practică, cererea rămâne sensibilă la programe de stimulare și la incertitudini fiscale, iar ritmul pe electrice pure depinde masiv de predictibilitatea subvențiilor.

Concluzie clară pentru cumpărătorul din 2025

Dacă urmărești un SUV compact cu cost total de utilizare redus și fără bătăi de cap cu încărcarea, Duster hibrid e astăzi pariul cel mai sigur al mărcii. Piața confirmă cu cifre: creșteri de trei cifre la hibrid, scădere la BEV pe fondul Rabla, iar preferințele se așază acolo unde eficiența se întâlnește cu autonomia tradițională. Pentru Dacia, acesta este momentul în care hibridul „trage” gama în sus; pentru tine, e semnalul că oferta a ajuns la maturitate.