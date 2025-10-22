Dacia Bigster, recunoaștere internațională: Mașina Anului în Germania și Mașina de Familie în Marea Britanie

Dacia Bigster, cel mai nou SUV compact al producătorului român, continuă să adune aprecieri la nivel european. După doar câteva luni de la lansare, modelul a fost desemnat „Car of the Year” în Germania la categoria „Automobile sub 25.000 de euro” și „Mașina de Familie a Anului” în Marea Britanie, la competiția The News UK Motor Awards. Două piețe auto majore, cu jurnaliști și public extrem de exigenți, confirmă astfel ambițiile Dacia de a depăși statutul de brand pur low-cost și de a intra ferm în zona mainstream europeană.

Titlul din Germania are o semnificație aparte, fiind pentru prima dată când competiția German Car of the Year include o secțiune dedicată automobilelor de buget. Interesul crescut al consumatorilor germani pentru mașinile accesibile, dar bine echipate, a dus la introducerea acestei categorii, iar Bigster a depășit modele importante de la Hyundai și Citroen. Juriul, format din 24 de jurnaliști germani și 16 internaționali, a analizat performanțele, confortul, raportul preț-calitate și eficiența consumului.

Bigster a convins prin spațiul interior generos, designul robust, confortul peste așteptări și motorizările economice. Versiunea full-hybrid promite un consum de 4,7 litri/100 km, în timp ce varianta mild-hybrid atinge 5,5 litri/100 km. Aceste valori, combinate cu prețul de bază de sub 25.000 de euro, plasează SUV-ul românesc într-o zonă competitivă față de rivalii direcți din segment.

În același timp, Bigster ar putea obține și marele trofeu al competiției germane, care va fi anunțat în noiembrie, ceea ce ar reprezenta o premieră pentru o marcă produsă la Mioveni.

Succesul din Marea Britanie confirmă reputația europeană

Reușita din Germania nu este singulară. În Marea Britanie, Dacia Bigster a fost votată „Family Car of the Year” în cadrul prestigioasei gale The News UK Motor Awards. Jurnaliștii britanici au apreciat același echilibru excelent între spațiu, siguranță și eficiență, dar și calitatea percepută, semn că marca românească a făcut pași importanți în rafinarea produselor sale.

Premiul obținut în Marea Britanie nu este o întâmplare. Dacia are deja o imagine solidă pe piața britanică, unde modelele Duster și Spring au câștigat în ultimii ani premii similare în categoriile SUV accesibil și mașină electrică urbană. Bigster vine, astfel, ca o continuare firească a unei strategii care a convins publicul vest-european că fiabilitatea și simplitatea pot fi combinate cu un design modern și un confort sporit.

Pentru o piață extrem de competitivă, unde criteriile de siguranță, dotări și eficiență sunt riguroase, faptul că Bigster a fost ales ca „Mașina de Familie a Anului” confirmă maturitatea mărcii Dacia. SUV-ul se adresează familiilor care caută un model spațios, sigur, adaptat drumurilor lungi, dar cu un cost total de proprietate redus – o rețetă care, în contextul economic actual, devine tot mai atractivă.

Dacia Bigster schimbă percepția despre marca românească

Recunoașterea internațională primită de Bigster reprezintă mai mult decât o serie de trofee. Este un semnal clar că Dacia a depășit faza brandului „ieftin și bun” și a intrat într-o etapă de maturitate industrială și de design. Odată cu lansarea noilor generații de modele, de la Jogger la Duster și acum Bigster, marca de la Mioveni demonstrează că poate concura de la egal la egal cu nume consacrate din industria auto europeană.

Premiile primite sunt și o confirmare a strategiei Renault Group, care a repoziționat Dacia ca o marcă robustă, pragmatică și modernă, capabilă să ofere tehnologie actualizată la costuri reduse. În plus, succesul comercial de până acum al gamei hybrid arată că tranziția către o mobilitate mai curată poate fi accesibilă și pentru clienții care nu vor să plătească prețurile modelelor full-electrice.

La nivel de imagine, Bigster contribuie decisiv la consolidarea percepției Dacia ca marcă europeană, nu doar românească. Recunoașterea venită din Germania și Marea Britanie – două piețe auto exigente – oferă mărcii un capital de încredere uriaș și deschide calea pentru extinderea vânzărilor în alte state din vestul Europei.

Prin aceste distincții, Dacia Bigster devine simbolul unei noi etape pentru industria auto românească. SUV-ul produs la Mioveni nu doar că aduce acasă două dintre cele mai importante trofee europene ale anului, ci schimbă modul în care este privită marca Dacia la nivel internațional: un brand competitiv, matur și orientat către viitor. Cu un design solid, tehnologie eficientă și prețuri accesibile, Bigster dovedește că „mașina de familie ideală” poate fi și românească.