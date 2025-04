Dacia Bigster așa cum nu ai văzut-o niciodată, cu sigla Renault. De ce este special SUV-ul Boreal

Renault continuă ofensiva pe piețele internaționale cu o strategie clară de desprindere de imaginea asociată cu marca Dacia. După lansarea lui Kardian, un Sandero reinterpretat pentru publicul internațional, francezii revin în forță cu Boreal – un SUV care, în ciuda designului nou, păstrează ADN-ul tehnic al lui Bigster. Anunțul a fost făcut oficial de companie, cu mențiunea că debutul comercial va avea loc în Brazilia, urmând ca modelul să fie disponibil în peste 70 de țări.

Deși Boreal nu a fost prezentat complet publicului, Renault oferă deja suficiente indicii pentru a înțelege poziționarea noului SUV: un model high-tech, cu accent pe confort și statut, destinat consumatorilor din afara Europei. Iar surpriza cea mai mare este că, deși are la bază Bigsterul Daciei, Boreal nu se va vinde sub brandul românesc, ci doar sub sigla Renault.

Boreal este un Bigster reinventat pentru alte continente

Ideea de a lansa Boreal pe platforma Bigster, dar cu un design și un brand complet diferit, reflectă strategia Renault de a păstra costurile scăzute oferite de platformele Dacia, fără a compromite percepția de premium sau rafinament în fața publicului internațional. Practic, Renault folosește munca realizată în România, dar o ambalează diferit pentru a fi competitivă pe piețele unde Dacia nu are prezență.

Designul exterior și interior al lui Boreal va fi semnificativ diferit față de Bigsterul european. Cu toate că folosește aceeași platformă CMF-B și aceleași motorizări (probabil motorizări mild-hybrid sau hibride, specifice gamei internaționale Renault), Boreal se va adresa unui public mai interesat de inovație tehnologică, confort urban și versatilitate. Denumirea „Boreal” face trimitere la modelul Austral, un alt SUV popular în gama Renault, semnalând că noul model se va integra într-o familie mai largă de SUV-uri, dar cu personalitate distinctă.

Lansarea va avea loc în America Latină, o piață extrem de importantă pentru Renault, unde succesul lui Duster și Sandero a fost remarcabil, dar unde compania caută acum să-și reînnoiască imaginea și să se desprindă de asocierile cu entry-level. În acest context, Boreal devine un simbol al maturizării gamei Renault în regiuni emergente.

De ce nu se va vinde în Europa și de ce nu se numește Dacia

Renault a fost extrem de clară: Boreal nu va ajunge pe piața europeană. Motivele sunt multiple, dar cel mai important este evitarea canibalizării ofertei Dacia. Bigster, atunci când va fi lansat sub sigla Dacia în Europa, va avea un preț competitiv și o imagine legată de robustețe și accesibilitate. Boreal, pe de altă parte, trebuie să transmită rafinament și apartenență la familia Renault, cu tot ce implică asta din punct de vedere al dotărilor, al materialelor folosite și al poziționării de preț.

Această separare de brand este un semn clar că Renault vrea să construiască două identități complet diferite pentru piețe diferite, folosind însă aceleași baze tehnice – o soluție eficientă pentru controlul costurilor și creșterea profitabilității. Dacia rămâne astfel brandul-cheie pentru Europa și câteva piețe selecte, în timp ce Renault atacă piețele globale cu Boreal, ca parte a unei ofensive mai largi de extindere a portofoliului internațional.

Australia, Africa de Sud, Turcia și alte regiuni non-UE sunt vizate de această lansare, demonstrând că Renault vede în aceste teritorii oportunități majore de creștere. Absența Daciei de pe aceste piețe oferă un spațiu perfect pentru ca Boreal să fie poziționat fără confuzii în mintea consumatorului.

Un SUV care promite tehnologie și versatilitate

Chiar dacă Renault nu a dezvăluit încă fotografii sau detalii tehnice complete, este de așteptat ca Boreal să împrumute cele mai noi tehnologii disponibile în gama Renault, inclusiv sisteme avansate de infotainment, conectivitate extinsă și funcții moderne de asistență la condus. Având în vedere piața-țintă, este posibil ca modelul să beneficieze de o abordare modulară, cu versiuni adaptate nevoilor locale – de la motorizări economice la variante 4×4 pentru terenuri dificile.

Conform declarațiilor oficiale, Boreal va fi o combinație între funcționalitate și statut, un SUV capabil să atragă atât familiile urbane, cât și aventurierii care caută un vehicul robust dar elegant. Accentul pus pe „high-tech” indică faptul că Renault mizează pe un public tânăr și conectat, care cere mai mult decât un vehicul de transport – vrea o experiență completă.

Cu toate acestea, lansarea lui Boreal nu înseamnă că Renault renunță la colaborarea cu Dacia, ci mai degrabă că își diversifică strategiile. Platformele create de Dacia vor continua să fie utilizate în spatele scenei, în timp ce brandul Renault va adăuga un plus de imagine și inovație acolo unde este nevoie.

În concluzie, Boreal este mai mult decât un Bigster cu altă emblemă. Este expresia maturității strategice a Renault pe plan internațional și o confirmare că viitorul SUV-urilor accesibile, dar inteligente, este deja aici – doar că nu îl vei vedea prea curând pe șoselele din Europa.