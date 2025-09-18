Dacia aduce în România noul Duster Pick-Up: utilitar cu dublă cabină, motorizări hibride și dotări moderne

Ultima ora
Cum arată mașina și cât costă Duster Pick-Up Foto: Dacia

Dacia a lansat oficial pe piața locală versiunea Pick-Up a modelului Duster, un vehicul gândit pentru clienții care au nevoie atât de confort pentru pasageri, cât și de capacitate reală de transport. Noul Duster Pick-Up poate fi comandat deja în România, prețurile pornind de la 25.983 de euro fără TVA, iar opțiunile de motorizare includ soluții hibride conforme cu normele Euro 6.

Design practic și capacitate de încărcare

Creat în colaborare cu carosierul român Romturingia, Duster Pick-Up păstrează linia robustă a SUV-ului clasic, dar introduce o benă practică, cu o deschidere amplă a oblonului și un spațiu util de 1.050 mm x 1.000 mm. Capacitatea de încărcare ajunge la 430 kg, suficientă pentru transportul de materiale de lucru sau bagaje voluminoase. Pentru fixarea în siguranță a mărfurilor, modelul dispune de două șine metalice laterale cu patru inele de ancorare, un detaliu important pentru utilizatorii profesioniști.

Caroseria poate fi comandată în șapte culori – de la nuanțe neutre, precum Glacier White sau Schiste Grey, până la tonuri mai îndrăznețe precum Terracota Brown sau Cedar Green. Versiunea Pick-Up păstrează astfel o estetică modernă, dar pune accentul pe utilitate și rezistență în condiții dificile.

Interior confortabil și tehnologie de siguranță

Deși este un model cu vocație utilitară, Duster Pick-Up oferă un habitaclu spațios cu dublă cabină și patru locuri. Pasagerii din spate beneficiază, în premieră pentru această gamă, de o cotieră centrală, iar scaunele sunt proiectate pentru a oferi sprijin pe distanțe lungi. Dacia a echipat vehiculul cu numeroase sisteme de siguranță: airbag-uri frontale și laterale, ABS cu repartitor electronic al forței de frânare, ESP cu funcție anti-patinare, asistență la demaraj în rampă și frânare automată de urgență.

Printre dotările suplimentare, în funcție de nivelul de echipare ales – Expression, Extreme sau Journey – se regăsesc recunoașterea semnelor de circulație cu alertă de depășire a vitezei, asistență pentru păstrarea benzii, avertizare pentru unghiul mort și cameră multi-view, elemente care aduc Duster Pick-Up la standarde similare cu SUV-urile moderne.

Foto: Dacia

Motorizări hibride și colaborare locală

Duster Pick-Up este disponibil cu două motorizări prietenoase cu mediul: Hybrid 140 și Mild-Hybrid 130 4×4, ambele respectând norma de poluare Euro 6. Astfel, clienții pot alege fie un sistem hibrid complet, fie unul ușor electrificat, potrivit pentru tracțiune integrală. Această diversitate răspunde atât nevoilor de lucru în condiții grele, cât și cerințelor de eficiență și consum redus.

Proiectul este rezultatul unei colaborări strânse cu Romturingia, companie românească cu sediul la Câmpulung Muscel, recunoscută pentru conversia și amenajarea de caroserii speciale. Romturingia colaborează cu Renault Group încă din 2013, iar noul Pick-Up demonstrează capacitatea echipei locale de a integra cerințe tehnice complexe într-un produs competitiv la nivel european.

Prin Duster Pick-Up, Dacia își extinde portofoliul către clienții care caută un vehicul versatil: suficient de confortabil pentru deplasări zilnice, dar capabil să transporte încărcături importante pe șantiere, ferme sau în activități de agrement. Lansarea din România arată nu doar adaptarea mărcii la cerințele pieței, ci și potențialul industriei auto locale de a livra soluții moderne, hibride și accesibile pentru utilizatori profesioniști și privați deopotrivă.

