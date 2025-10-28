Ultima ora
Val de furtuni puternice. Meteorologii anunţă o lună noiembrie cu vreme severă
28 oct. 2025 | 07:00
de Alexandru Puiu

Dacă tot pot să conducă de la 16 ani în România, acum există un curs de conducere defensivă pentru adolescenți. Așa evită accidentele în trafic
Allview CityZEN - mașină care poate fi condusă de la 16 ani în România

Ideea că poți învăța să conduci responsabil chiar înainte de a primi permisul de conducere prinde contur în România. Academia Titi Aur a lansat primul program dedicat adolescenților de peste 16 ani, în care aceștia sunt învățați să piardă controlul mașinii pentru a învăța cum să-l recâștige. Cursul se numește „Nivel Zero” și este primul pas spre o generație mai conștientă în trafic, formată pe baza reflexelor corecte și a înțelegerii riscurilor reale de pe drumurile publice.

Programul este gândit pentru tinerii care au împlinit 16 ani și pot manevra un automobil la nivel de bază. Deși nu este necesar să dețină permis de conducere, toate exercițiile se desfășoară pe circuit, sub supravegherea atentă a instructorilor acreditați.

Ce presupune cursul și cum se desfășoară

„Nivel Zero” nu este o experiență de viteză sau competiție, ci un curs care pune accentul pe prevenție și control. Participanții învață cum reacționează un autoturism în situații-limită și, mai ales, cum pot evita accidentele. Printre exercițiile incluse se numără frânările de urgență, manevrele de evitare a obstacolelor, controlul direcției în viraje strânse și reacțiile mașinii în condiții de aderență redusă.

Instructorii folosesc metode moderne pentru a-i ajuta pe tineri să înțeleagă fizica mișcării, comportamentul vehiculului la schimbări bruște de direcție și importanța menținerii calmului. Cursurile se desfășoară pe un circuit controlat, astfel încât fiecare greșeală devine o lecție practică, fără consecințe reale.

O parte importantă a programului o constituie simularea pierderii aderenței – momentul în care mașina alunecă sau derapează. În astfel de exerciții, adolescenții învață instinctiv cum să acționeze corect: să nu frâneze brusc, să mențină direcția și să recâștige treptat controlul.

De ce e vital ca adolescenții să învețe conducerea defensivă

România continuă să se afle printre țările europene cu cele mai multe accidente rutiere grave. Statistic, șoferii tineri sunt implicați frecvent în incidente cauzate de lipsa de experiență și de încrederea exagerată în propriile reflexe. Cursurile de conducere defensivă, precum cel de la Academia Titi Aur, adresează exact această problemă: educarea reflexelor, nu a vitezei.

„Tinerii care încep să conducă la 16 ani au entuziasm, dar de multe ori nu conștientizează pericolele reale din trafic. Cursul îi ajută să înțeleagă ce înseamnă responsabilitatea la volan și cum reacționează o mașină în condiții-limită”, a explicat Titi Aur, fondatorul centrului.

Cursanții folosesc mașini electrice Allview CityZen, puse la dispoziție gratuit de divizia Allview Auto, specializată în mobilitate electrică. Vehiculele sunt 100% electrice și pot fi conduse de la 16 ani cu permis categoria B1, fiind ideale pentru simulări și exerciții de control în condiții sigure.

Programul marchează o schimbare de mentalitate: adolescenții pot învăța responsabilitatea înainte de a primi libertatea deplină în trafic. Într-o țară cu o rată ridicată a accidentelor, astfel de inițiative pot face diferența dintre reflex și panică, dintre un accident evitat și o tragedie.

