„Dacă soţia moare înaintea mea, moştenesc averea socrilor?”. Răspunsul oferit de avocaţi la întrebarea ciudată

Un internaut a adresat o întrebare neobișnuită avocatei Gabriela Ursărescu, pe pagina sa de Facebook: dacă, în cazul în care soția moare înaintea sa, poate moșteni și averea socrilor. Avocata a explicat clar contextul legal și condițiile în care acest lucru ar fi posibil, lămurind confuzia multor persoane care urmăresc astfel de situații delicate.

Ce curiozitate a avut un internaut legată de moștenirea socrilor săi

În cadrul unui clip postat pe Facebook, un internaut a întrebat: ”Dacă soţia moare înaintea mea, pot să moştenesc și averea socrilor?”. Întrebarea a atras imediat atenția utilizatorilor, atât datorită ciudățeniei sale, cât și a curiozității firești privind modul în care funcționează legile moștenirii.

Mulți s-au arătat surprinși de situația ipotetică și și-au exprimat dorința de a înțelege mecanismele legale complexe ale succesiunii, demonstrând interesul crescut pentru dreptul familiei și implicațiile acestuia în viața reală.

Explicația oferită de avocată

Avocata Gabriela Ursărescu a răspuns astfel:

”Păi nu trebuie să ne gândim doar dacă soția moare înaintea dumneavoastră, ci trebuie să ne gândim dacă soția moare după socrii și înaintea dumneavoastră. Adică trebuie să se alinieze niște planete ca să puteți să o moșteniți. Dacă decedează ea înaintea dumneavoastră și socrii dumneavoastră sunt deja decedați la data la care decedează ea, atunci moșteniți. Însă, dacă socrii sunt în viață când decedează soția, atunci nu aveți deloc drept la partea lor, la averea lor.”

Astfel, explicația avocatei subliniază că dreptul de moștenire nu se transferă automat prin căsătorie și că situația este strâns legată de momentul decesului fiecărei persoane implicate. În esență, pentru ca cineva să moștenească averea socrilor prin intermediul soției, trebuie ca socrii să fi decedat deja înainte de soție.

Succesiunea în familie: reguli și excepții

Conform legislației românești privind succesiunea, soțul supraviețuitor poate moșteni averea soțului/soției, dar nu și bunurile provenite direct de la părinții acestuia, dacă aceștia sunt încă în viață.

Moștenirea de la socri devine posibilă doar după ce aceștia au decedat, iar soția, fiind moștenitoare directă, poate transmite drepturile sale către soțul supraviețuitor.

Întrebarea ridică, însă, aspecte importante despre modul în care funcționează moștenirea și relațiile de familie în cadrul legislației succesorale.

Avocata Ursărescu a reușit să clarifice mecanismul, evidențiind necesitatea unei analize exacte a momentelor decesului și a ordinii succesiunii.

Așadar, răspunsul la întrebarea ”Dacă soția moare înaintea mea, pot să moștenesc averea socrilor?” nu este simplu și implică verificarea situației reale a moștenitorilor și a momentului decesului.

În absența unei astfel de alinieri ”cosmice” între decese, dreptul la averea socrilor nu există, iar posibilitatea de a-l dobândi rămâne extrem de redusă.