Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
23 oct. 2025 | 08:40
de Badea Violeta

„Dacă mama mi-a făcut act de vânzare-cumpărare cu întreţinere, fraţii mai pot face ceva?”. Demersurile legale

Legislație
Intrebarea pe care un internaut i-a adresat-o avocatului

Situațiile legate de moșteniri, acte de întreținere și drepturi între frați sunt tot mai des întâlnite, iar confuziile apar frecvent. Avocatul Gabriela Ursărescu, cunoscută pentru activitatea sa online și modul clar în care explică legea, a oferit recent lămuriri despre un caz care i-a stârnit interesul comunității: ce se întâmplă atunci când un părinte face un act de vânzare-cumpărare cu întreținere către unul dintre copii?

Ce presupune un act de vânzare-cumpărare cu întreținere

Actul de vânzare-cumpărare cu întreținere este o formă legală prin care o persoană (de obicei un părinte) transmite proprietatea asupra unui bun – cel mai adesea o casă sau un teren – unei alte persoane, în schimbul obligației acesteia de a asigura întreținerea sa până la deces.

Acest tip de contract este frecvent utilizat în familie, mai ales atunci când unul dintre copii are grijă de părinte, iar celălalt dorește să-și asigure dreptul de proprietate asupra imobilului respectiv.

Cum îți poți proteja copiii prin testament. Cele mai importante clauze pe care trebuie să le incluzi

Cu toate acestea, astfel de situații pot genera tensiuni între frați, mai ales atunci când ceilalți consideră că au fost nedreptățiți sau excluși din moștenire. Întrebarea pusă recent de un internaut pe pagina avocatei Gabriela Ursărescu ilustrează perfect această dilemă:

”Bună ziua! Dacă mama mi-a făcut act de vânzare-cumpărare cu întreținere, frații mei le pot sparge?”, a întrebat persoana respectivă.

Ce spun specialiștii despre drepturile fraților

Avocatul Gabriela Ursărescu a oferit un răspuns clar și argumentat din punct de vedere legal:

”Atât timp cât mama trăiește, frații nu pot să facă niciun demers. Însă, după ce mama va deceda, frații pot solicita, să spunem, anularea acestuia, dar trebuie să dovedească faptul că nu v-ați îndeplinit obligația de întreținere sau că nu s-a plătit prețul, dacă este vânzare-cumpărare.”

Cu alte cuvinte, cât timp părintele este în viață, actul este deplin valabil, iar nimeni nu poate interveni. După deces, însă, frații pot contesta contractul în instanță, dar doar dacă pot demonstra că obligațiile asumate nu au fost respectate. Simpla nemulțumire sau sentimentul de nedreptate nu constituie un temei juridic.

Ce demersuri legale pot fi făcute în astfel de cazuri

După moartea părintelui, frații pot cere anularea contractului sau recalificarea lui ca donație deghizată, însă aceste acțiuni necesită dovezi clare.

De exemplu, dacă persoana care a primit bunul nu a asigurat întreținerea stipulată în contract sau dacă nu s-a făcut plata reală a unui preț, instanța poate decide anularea actului.

Totuși, dacă obligațiile au fost respectate, contractul rămâne valabil, iar imobilul nu mai intră în masa succesorală. De aceea, specialiștii recomandă ca actele de întreținere să fie redactate clar, cu menționarea explicită a obligațiilor și a condițiilor de executare.

Astfel, pentru a evita conflictele de familie, este esențial ca părțile să înțeleagă consecințele juridice ale unui asemenea act. Cât timp părintele trăiește, frații nu pot face nimic, iar după deces, doar nerespectarea obligațiilor asumate poate duce la anularea documentului.

