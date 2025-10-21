Dacă circuli cu rezervorul aproape gol, riscurile pentru mașină sunt cât se poate de reale. Ce pățești dacă faci o astfel de economie

Pentru mulți șoferi, ideea de a alimenta mașina „cu 50 de lei” pare o metodă simplă de a face economie și de a controla mai ușor bugetul lunar. În realitate, acest obicei aparent inofensiv ascunde o serie de riscuri mecanice și financiare care, pe termen lung, pot deveni extrem de costisitoare. Specialiștii atrag atenția că mersul frecvent cu rezervorul aproape gol afectează nu doar pompa de combustibil, ci și injectoarele, filtrul de combustibil și, în unele cazuri, chiar motorul.

Pe scurt, carburantul din rezervor nu servește doar la propulsie, ci are și rol de răcire și lubrifiere pentru unele componente esențiale. Când nivelul acestuia scade sub un sfert, sistemul de alimentare nu mai funcționează optim. În loc să economisești, ajungi să supui mașina unui stres suplimentar care duce, inevitabil, la reparații scumpe.

Pompa de combustibil, prima victimă a „economiei false”

Pompa de combustibil este una dintre piesele cele mai vulnerabile atunci când circuli constant cu rezervorul aproape gol. Aceasta este concepută să funcționeze imersată în carburant, care o lubrifiază și o răcește. Când nivelul scade sub limita sigură, pompa începe să se supraîncălzească, iar uzura se accelerează. În cele din urmă, motorul poate refuza să pornească, iar costul înlocuirii piesei depășește adesea 1.500 de lei.

Pe termen scurt, efectele nu sunt întotdeauna vizibile, dar fiecare „alimentare cu țârâita” reduce durata de viață a pompei. În plus, atunci când mașina rulează cu rezervorul aproape gol, debitul de combustibil poate deveni instabil, ceea ce afectează performanțele motorului și consumul.

Sedimentele din rezervor pot deteriora injectoarele

Un alt risc major este aspirarea impurităților și a ruginii depuse pe fundul rezervorului. În timp, orice combustibil conține particule fine care se decantează, iar când nivelul scade foarte mult, acestea sunt antrenate de pompa de combustibil și ajung în sistem. În cele mai multe cazuri, rezultatul este înfundarea filtrului de combustibil și uzura prematură a injectoarelor – o reparație care poate ajunge ușor la câteva mii de lei.

De aceea, mecanicii recomandă ca nivelul carburantului să nu scadă niciodată sub un sfert din rezervor. În felul acesta, sedimentele rămân acoperite, iar riscul de contaminare a sistemului de alimentare scade considerabil.

Costuri ascunse și pierdere de timp

Un alt argument împotriva „economiei” cu alimentări mici este timpul pierdut. Opririle dese la pompă, chiar și de câteva minute, pot adăuga ore întregi pe lună, mai ales pentru cei care conduc zilnic. În plus, există riscul real de a rămâne fără combustibil în mers, mai ales în traficul aglomerat sau pe drumuri lungi.

Pentru motoarele diesel, situația este și mai complicată: golirea completă a rezervorului poate duce la aerisirea sistemului de alimentare, ceea ce necesită intervenția unui service. În astfel de cazuri, cheltuielile cresc rapid și depășesc cu mult „economiile” făcute prin alimentările parțiale.

Când e momentul potrivit să alimentezi

Cea mai sigură practică este să păstrezi rezervorul cel puțin pe jumătate plin și să alimentezi de fiecare dată când nivelul ajunge la un sfert. În afară de protecția sistemului de alimentare, un rezervor plin reduce și riscul formării de condens în interior, fenomen care, în sezonul rece, poate duce la înghețarea conductelor.

Așadar, ideea de economie prin alimentarea cu sume mici este doar o aparență. Pe termen lung, costurile de reparație, timpul pierdut și disconfortul cauzat de o defecțiune neașteptată transformă acest obicei într-o greșeală scumpă.