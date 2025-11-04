”Dacă am executare silită, pot achiziţiona o locuinţă?”. Ce spune legea

Mulți români care se confruntă cu o executare silită se întreabă dacă mai pot face achiziții importante, cum ar fi cumpărarea unei locuințe. Deși, teoretic, nimeni nu le interzice acest lucru, legea impune o serie de restricții clare, menite să protejeze drepturile creditorilor și să asigure recuperarea datoriilor restante.

Executarea silită și sechestrul

Avocata Gabriela Ursărescu a explicat, într-o postare în mediul online, cum funcționează această situație în practică. După ce a primit întrebarea „Dacă am executare silită pot achiziționa o locuință sau va fi o problemă?”, răspunsul specialistei a fost tranșant: „Atât timp cât sunteți executat silit, în momentul în care veți achiziționa un imobil, cel mai probabil se va institui sechestru asupra imobilului respectiv și se va scoate la licitație publică pentru a acoperi creanța.”

Această explicație scoate în evidență un aspect esențial al legislației: persoanele aflate în procedură de executare silită nu sunt lipsite de dreptul de a cumpăra bunuri, dar riscul este extrem de mare. În momentul în care un debitor achiziționează o locuință, noul imobil poate fi supus sechestrului de către executorul judecătoresc, iar ulterior scos la licitație publică pentru a acoperi datoria restantă.

Ce este executarea silită și cum se aplică

Potrivit Codului de procedură civilă, executarea silită este procedura prin care un creditor își recuperează creanța în mod forțat, atunci când debitorul nu își îndeplinește voluntar obligațiile stabilite printr-un titlu executoriu (cum ar fi o hotărâre judecătorească, un contract de credit sau o sentință arbitrală).

Executorul judecătoresc are competența de a pune în aplicare măsuri precum:

poprirea conturilor bancare, a salariului sau a altor venituri;

sechestrul bunurilor mobile și imobile;

vânzarea la licitație a bunurilor sechestrate, pentru a acoperi datoriile.

În cazul în care debitorul achiziționează o locuință după declanșarea executării silite, acel bun poate fi considerat susceptibil de executare, în măsura în care contribuie la acoperirea creanței. Practic, dacă executorul constată că debitorul deține un imobil, acesta poate fi pus sub sechestru și valorificat, indiferent de momentul cumpărării.

Poate fi protejată locuința achiziționată?

Există, totuși, o nuanță importantă. Dacă debitorul cumpără locuința pe numele altcuiva, pentru a evita executarea, acest lucru poate fi considerat o fraudă la lege, iar tranzacția poate fi anulată prin acțiune în instanță. În plus, în unele situații, legea permite instituirea de ipoteci sau alte garanții asupra imobilului, pentru a asigura recuperarea creanței.

Legea prevede și o excepție umanitară: atunci când bunul imobil reprezintă singura locuință a debitorului, executorul poate analiza, în funcție de circumstanțe, posibilitatea de a amâna sau limita măsurile de executare. Totuși, aceasta nu înseamnă că locuința este protejată în mod absolut: creditorii pot cere în continuare valorificarea ei, cu acordul instanței.