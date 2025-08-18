Dacă ai un Volkswagen recent, s-ar putea să te temi de volan: Șoferii dau în judecată compania din cauza butoanelor tactile

Volkswagen se confruntă cu un nou scandal în Statele Unite, unde doi șoferi au intentat un proces colectiv acuzând constructorul german că a pus în pericol viața clienților prin folosirea controversatelor butoane tactile de pe volan. Reclamanții spun că aceste comenzi sunt atât de sensibile încât pot activa funcții critice fără intenția conducătorului auto, ceea ce i-a făcut „terifiați și reticenți” să mai conducă vehiculele lor.

Introduse de Volkswagen ca o inovație menită să ofere un aer futurist modelelor sale electrice și hibride, butoanele tactile capacitive s-au dovedit rapid a fi o sursă de nemulțumire pentru șoferi. Spre deosebire de comenzile fizice, care necesită o apăsare fermă, aceste suprafețe reacționează la cea mai mică atingere.

De ce sunt periculoase butoanele tactile de pe volan

Problema majoră este că sistemul Adaptive Cruise Control, care ajustează automat viteza mașinii în funcție de traficul din jur, poate fi activat accidental doar printr-o simplă atingere ușoară a mâinii pe volan. În loc să ofere confort, aceste comenzi au ajuns să creeze panică, mai ales în rândul celor care conduc zilnic în trafic aglomerat.

Volkswagen a recunoscut în urmă cu trei ani că decizia de a renunța la butoanele tradiționale și de a le înlocui cu suprafețe tactile a fost o greșeală. Compania a promis că, odată cu viitoarele modele, va reveni la comenzile fizice, însă acest lucru nu rezolvă problema pentru actualii proprietari, care continuă să se confrunte cu un risc potențial de siguranță.

Procesul intentat împotriva Volkswagen

Plângerea a fost depusă într-un tribunal federal din New Jersey și se concentrează pe modelele electrice VW ID.4 echipate cu aceste butoane capacitive. Cei doi reclamanți susțin că Volkswagen știa de existența problemei, bazându-se pe plângerile clienților, date interne și informații primite de la dealeri, dar a ales să nu informeze cumpărătorii și nici să le ofere soluții gratuite pentru înlocuire sau despăgubire.

Acțiunea colectivă acuză compania de fraudă prin omisiune, încălcarea garanției exprese și implicite, dar și de îmbogățire nedreaptă. În plus, procesul susține că Volkswagen a încălcat legile de protecție a consumatorilor din Connecticut și Massachusetts.

Situația este cu atât mai gravă cu cât VW nu a oferit nici până acum o soluție tehnică de remediere pentru modelele deja vândute. Proprietarii se simt astfel prinși într-o capcană: au mașini moderne, electrice, dar nu se simt în siguranță la volan.

Ce urmează pentru Volkswagen și pentru clienții săi

Volkswagen a anunțat că va readuce butoanele fizice pe modelele viitoare, începând cu ID.2all, un automobil electric compact programat să apară pe piață în următorii ani. Totuși, până la înlocuirea completă a acestor controale tactile în întreaga gamă, compania va mai avea de așteptat câțiva ani buni.

Între timp, proprietarii de ID.4 și alte modele dotate cu aceste sisteme rămân într-o situație incertă. Din punct de vedere legal, procesul colectiv ar putea obliga Volkswagen să ofere compensații financiare, reparații gratuite sau chiar înlocuirea volanelor cu unele dotate cu butoane clasice. Însă până la o decizie definitivă a instanței, șoferii continuă să își exprime frustrarea și teama că un simplu gest ar putea activa o funcție periculoasă în mers.

Într-o eră în care companiile auto încearcă să îmbine tehnologia de ultimă oră cu siguranța, cazul Volkswagen demonstrează cât de subțire poate fi linia dintre inovație și risc. Pentru unii clienți, promisiunea unui viitor mai confortabil s-a transformat într-un motiv de anxietate la fiecare drum.

Pe termen lung, acest proces ar putea redefini modul în care constructorii auto implementează tehnologii noi în mașini. Șoferii cer, pe bună dreptate, ca inovațiile să fie nu doar atractive vizual sau futuriste, ci mai ales practice și sigure. Iar dacă Volkswagen va fi găsit vinovat, compania ar putea plăti un preț greu nu doar financiar, ci și de imagine, într-un moment în care încearcă să-și consolideze poziția pe piața mașinilor electrice.