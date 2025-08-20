Dacă ai un telefon cu Android, mesajele nu vor mai fi ca înainte. Avertismentul Google pentru conținutul sensibil primit sau expediat

Google continuă să își întărească măsurile de securitate și confidențialitate în ecosistemul Android, iar cea mai nouă schimbare îi vizează pe utilizatorii aplicației Messages. De la 1 septembrie 2025, funcția Sensitive Content Warnings începe să fie disponibilă la scară largă, după mai multe luni de testare. Rolul acesteia este de a proteja utilizatorii de expunerea involuntară la imagini cu nuditate sau alte tipuri de conținut explicit.

Funcția identifică automat imaginile sensibile și le estompează, oferindu-ți control total asupra felului în care alegi să le vizualizezi sau nu. În plus, introduce și un filtru suplimentar pentru cei care trimit asemenea fișiere, afișându-le un avertisment înainte ca mesajul să fie expediat.

Cum funcționează avertismentele pentru conținut sensibil

Atunci când primești o imagine considerată sensibilă, aceasta apare estompată în conversație, fără a fi afișată în clar. Ai posibilitatea de a o șterge direct, fără să o deschizi, sau să alegi dacă vrei să o vizualizezi. În același timp, poți bloca rapid contactul care ți-a trimis fișierul, ceea ce face ca interacțiunile nedorite să poată fi gestionate mai ușor.

Funcția nu se limitează doar la protecția pasivă. Dacă încerci să trimiți sau să redirecționezi o imagine cu nuditate, aplicația îți va afișa un mesaj de avertizare. Pentru a continua, trebuie să confirmi intenția printr-un gest de glisare spre dreapta. Astfel, Google îți atrage atenția asupra riscurilor și îți cere să îți asumi conștient decizia.

Cum se activează și cine este protejat implicit

Pe conturile pentru adolescenți, Sensitive Content Warnings este activată automat, ca parte a unui pachet de măsuri menite să crească siguranța online a celor tineri. În schimb, pentru utilizatorii adulți, funcția este opțională și dezactivată din start.

Dacă vrei să o activezi manual, trebuie să accesezi aplicația Messages, să atingi fotografia de profil din colțul din dreapta sus, apoi să intri la „Setări Messages” și secțiunea „Protecție și siguranță”. Aici vei găsi opțiunea „Gestionați avertismentele pentru conținut sensibil”, unde o poți activa printr-o simplă selecție.

Este important de menționat că această funcție poate fi folosită doar de către utilizatorii conectați la un cont Google, ceea ce permite companiei să aplice regulile diferențiat, în funcție de vârstă și de setările fiecărui cont.

De ce a introdus Google această opțiune

Scopul noii funcții este de a reduce expunerea accidentală la conținut explicit, mai ales pentru utilizatorii vulnerabili, cum sunt adolescenții. Google încearcă astfel să creeze un mediu digital mai sigur și să ofere instrumente de control care să te ajute să gestionezi mai bine conținutul pe care îl primești și îl distribui.

Implementarea avertismentelor pentru conținut sensibil marchează un pas înainte în direcția protecției confidențialității și a siguranței digitale. Funcția va fi distribuită treptat, dar în perioada următoare va ajunge la toți utilizatorii de Android care folosesc aplicația Messages.