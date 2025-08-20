Ultima ora
Un britanic a cumpărat două case la un euro, în Italia, şi a dezvăluit toate costurile ascunse. Cât a plătit în final pentru cele două locuinţe
20 aug. 2025 | 08:00
de Alexandru Puiu

Dacă ai un telefon cu Android, mesajele nu vor mai fi ca înainte. Avertismentul Google pentru conținutul sensibil primit sau expediat

TEHNOLOGIE
Dacă ai un telefon cu Android, mesajele nu vor mai fi ca înainte. Avertismentul Google pentru conținutul sensibil primit sau expediat
Google Messages se schimbă din nou pe telefoanele Android

Google continuă să își întărească măsurile de securitate și confidențialitate în ecosistemul Android, iar cea mai nouă schimbare îi vizează pe utilizatorii aplicației Messages. De la 1 septembrie 2025, funcția Sensitive Content Warnings începe să fie disponibilă la scară largă, după mai multe luni de testare. Rolul acesteia este de a proteja utilizatorii de expunerea involuntară la imagini cu nuditate sau alte tipuri de conținut explicit.

Funcția identifică automat imaginile sensibile și le estompează, oferindu-ți control total asupra felului în care alegi să le vizualizezi sau nu. În plus, introduce și un filtru suplimentar pentru cei care trimit asemenea fișiere, afișându-le un avertisment înainte ca mesajul să fie expediat.

Cum funcționează avertismentele pentru conținut sensibil

Atunci când primești o imagine considerată sensibilă, aceasta apare estompată în conversație, fără a fi afișată în clar. Ai posibilitatea de a o șterge direct, fără să o deschizi, sau să alegi dacă vrei să o vizualizezi. În același timp, poți bloca rapid contactul care ți-a trimis fișierul, ceea ce face ca interacțiunile nedorite să poată fi gestionate mai ușor.

Vezi și:
Android Auto primește actualizarea care sincronizează culorile Material You cu fundalul telefonului
Cum îți transformi telefonul Android în cheie digitală pentru mașina ta

Funcția nu se limitează doar la protecția pasivă. Dacă încerci să trimiți sau să redirecționezi o imagine cu nuditate, aplicația îți va afișa un mesaj de avertizare. Pentru a continua, trebuie să confirmi intenția printr-un gest de glisare spre dreapta. Astfel, Google îți atrage atenția asupra riscurilor și îți cere să îți asumi conștient decizia.

Cum se activează și cine este protejat implicit

Pe conturile pentru adolescenți, Sensitive Content Warnings este activată automat, ca parte a unui pachet de măsuri menite să crească siguranța online a celor tineri. În schimb, pentru utilizatorii adulți, funcția este opțională și dezactivată din start.

Dacă vrei să o activezi manual, trebuie să accesezi aplicația Messages, să atingi fotografia de profil din colțul din dreapta sus, apoi să intri la „Setări Messages” și secțiunea „Protecție și siguranță”. Aici vei găsi opțiunea „Gestionați avertismentele pentru conținut sensibil”, unde o poți activa printr-o simplă selecție.

Este important de menționat că această funcție poate fi folosită doar de către utilizatorii conectați la un cont Google, ceea ce permite companiei să aplice regulile diferențiat, în funcție de vârstă și de setările fiecărui cont.

De ce a introdus Google această opțiune

Scopul noii funcții este de a reduce expunerea accidentală la conținut explicit, mai ales pentru utilizatorii vulnerabili, cum sunt adolescenții. Google încearcă astfel să creeze un mediu digital mai sigur și să ofere instrumente de control care să te ajute să gestionezi mai bine conținutul pe care îl primești și îl distribui.

Implementarea avertismentelor pentru conținut sensibil marchează un pas înainte în direcția protecției confidențialității și a siguranței digitale. Funcția va fi distribuită treptat, dar în perioada următoare va ajunge la toți utilizatorii de Android care folosesc aplicația Messages.

Fenomenul care nu le permite românilor să intre în mare. A fost ridicat steagul roşu pe litoralul Mării Negre. Imagini de la Eforie Nord
Recomandări
Cum conduci legal o trotinetă electrică în România, unele dintre cele mai periculoase vehicule după numărul de accidente
Cum conduci legal o trotinetă electrică în România, unele dintre cele mai periculoase vehicule după numărul de accidente
Top 3 destinaţii europene superbe unde nu dai de aglomeraţie. Un mare plus: preţurile sunt mici
Top 3 destinaţii europene superbe unde nu dai de aglomeraţie. Un mare plus: preţurile sunt mici
Distanța grajdurilor sau cotețelor față de gardul vecinilor. Mulţi români pot fi amendaţi uşor dacă nu ţin cont de lege
Distanța grajdurilor sau cotețelor față de gardul vecinilor. Mulţi români pot fi amendaţi uşor dacă nu ţin cont de lege
20 august în istorie: de la bătălii decisive la descoperiri care au schimbat lumea
20 august în istorie: de la bătălii decisive la descoperiri care au schimbat lumea
Obligatoriu pentru toți proprietarii de apartamente care au oameni în chirie. Conform legii, în maxim 10 zile trebuie să-i anunți la asociație
Obligatoriu pentru toți proprietarii de apartamente care au oameni în chirie. Conform legii, în maxim 10 zile trebuie să-i anunți la asociație
Întrebările tale către chatboți nu dispar: ce se întâmplă cu datele pe care le dai inteligenței artificiale
Întrebările tale către chatboți nu dispar: ce se întâmplă cu datele pe care le dai inteligenței artificiale
Amendă de 3.000 de lei pentru românii care ascultă muzică tare, fac petreceri la orice oră. Ce înseamnă perturbarea liniștii publice în 2025
Amendă de 3.000 de lei pentru românii care ascultă muzică tare, fac petreceri la orice oră. Ce înseamnă perturbarea liniștii publice în 2025
Cine este de vină dacă frânezi să eviți un animal și ești accidentat din spate. Cine plătește pagubele, conform Codului Rutier
Cine este de vină dacă frânezi să eviți un animal și ești accidentat din spate. Cine plătește pagubele, conform Codului Rutier
Revista presei
Adevarul
Ucraina a lansat o rachetă de croazieră cu o rază de acțiune de aproape 3.000 km
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Zacusca rapidă a lui Chef Florin Dumitrescu a devenit virală. Are ingrediente clasice, se face repede, dar gustul este unic
Playtech Știri
Horoscopul zilei de miercuri, 20 august 2025. Astrologii anunţă multe oportunităţi, reuşite, dar şi transformări
Playtech Știri
În ce superstiții mai cred, încă, tinerii din România și ce ascund, de fapt. Sociolog: „Când nu găsim o explicație, o fabricăm”. EXCLUSIV
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou