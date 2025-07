Cyberpunk: Edgerunners revine în forță și vrea să ne facă pe toți să plângem. O continuare diferită, dar familiară: Night City încă are povești de spus

Universul neon, haotic și melancolic al Night City nu s-a încheiat odată cu explozivul final al primului sezon din Cyberpunk: Edgerunners. Deși inițial promitea să fie o poveste unică, fără continuare, anime-ul lansat pe Netflix în 2022 va avea, în mod surprinzător, un al doilea sezon. Iar dacă ai crezut că ai vărsat destule lacrimi pentru David și echipa lui, pregătește-te pentru mai multă dramă, violență stilizată și, după cum spune scenaristul Bartosz Sztybor, „să devii la fel de trist ca un polonez”.

Vestea a venit pe 4 iulie 2025, când CD Projekt Red a confirmat că Cyberpunk: Edgerunners 2 este oficial în producție, cu 10 episoade noi, animate din nou de talentații artiști de la Studio Trigger. De data aceasta, vom avea parte de o poveste complet nouă, cu personaje noi, dar cu aceeași atmosferă electrizantă, brutală și… sfâșietoare.

Chiar dacă povestea din sezonul 1 a fost încheiată într-un mod tragic și perfect rotunjit, noul sezon nu va călca pe urmele acelei echipe. A doua parte a seriei Edgerunners va spune o poveste originală, de sine stătătoare, despre „răzbunare și răscumpărare”. Detaliile despre personajele centrale nu sunt încă dezvăluite, dar teaserul lansat odată cu anunțul oficial include siluete noi și un moment misterios: o copilă care ține o cameră video veche. Fanii au început deja să speculeze că ar putea fi fiica lui David și Lucy, dar până acum nu există nicio confirmare.

Night City, orașul care respiră violență și disperare sub lumini de neon, este locul perfect pentru a spune povești despre oameni mărunți care visează măreț. Fie că ești un cyberpunk de ocazie sau un veteran al străzilor digitale, orașul ăsta are mereu un colț nou de explorat și o tragedie proaspătă de urmărit.

CD Projekt Red pare să fi înțeles puterea emoțională pe care a avut-o primul sezon și vrea să continue pe aceeași linie, dar cu o abordare narativă nouă. Deși Edgerunners 2 va fi diferit ca poveste, promisiunea este clară: Night City rămâne un personaj în sine, o metaforă urbană pentru visuri zdrobite și iluzii tehnologice.

La Anime Expo, scenaristul Bartosz Sztybor a spus clar ce intenționează cu acest nou sezon: mai multă durere. Cu sinceritate brută, el a declarat: „Noi suntem o companie din Polonia. Eu sunt din Polonia, iar oamenii în Polonia sunt triști. Se nasc triști, mor triști. Așa că vreau ca și restul lumii să fie trist.”

💥Cyberpunk: Edgerunners 2 is in production! 💥

It presents a new standalone 10-episode story from the world of Cyberpunk 2077— a raw chronicle of redemption and revenge.

❓When the world is blinded by spectacle, what extremes do you have to go to make your story matter? 👀… pic.twitter.com/jTMA89N1zK

— Cyberpunk: Edgerunners (@edgerunners) July 4, 2025