Cyberpunk 2077, gratuit pentru gameri. Condițiile pentru a-l juca fără să dai bani pe el

Luna iulie vine cu o ofertă spectaculoasă pentru utilizatorii PlayStation Plus, în contextul aniversării a 15 ani de la lansarea serviciului.

Cei care nu au explorat încă universul futurist al jocului Cyberpunk 2077 au acum o ocazie excelentă: titlul dezvoltat de CD Projekt Red poate fi descărcat gratuit de către abonații platformei.

Oferta este valabilă pentru toate nivelurile de abonament și marchează o recunoaștere a impactului major pe care jocul l-a avut asupra industriei.

Mai mult decât atât, fanii pot profita de o reducere de 30% aplicată expansion-ului Phantom Liberty, în care apare actorul Idris Elba în rolul lui Solomon Reed. De altfel, promoția este exclusivă pentru membrii PlayStation Plus și este valabilă până pe 23 iulie 2025, scrie Polygon.

Pe lângă Cyberpunk 2077, în calendarul lunii sunt incluse și alte titluri demne de luat în seamă. Abiotic Factor, un joc de supraviețuire cooperativ cu accent pe poveste, va fi disponibil începând cu 22 iulie. Acest titlu permite până la șase jucători să colaboreze într-un univers plin de tensiune și decizii dificile.

Noi jocuri populare se alătură abonamentului începând cu 15 iulie

Ziua de 15 iulie aduce un val important de noi titluri pentru abonați. Printre cele mai așteptate se numără Banishers: Ghosts of New Eden, un joc cu elemente narative puternice și o atmosferă misterioasă.

Lista este completată de Bluey: The Video Game, potrivit pentru cei mici, Planet Zoo, ideal pentru pasionații de simulatoare, Risk of Rain 2, Tropico 6 și noul New World: Aeternum, care promite să ofere o experiență MMO rafinată pentru console.

Abonații la nivelul Premium primesc o surpriză suplimentară pe 31 iulie, când vor putea accesa două titluri clasice din seria Twisted Metal: părțile a treia și a patra.

Lansarea acestor jocuri vine în anticiparea sezonului 2 al serialului Twisted Metal, contribuind astfel la revigorarea interesului față de această franciză iconică.

În plus, nu trebuie uitate cele trei jocuri oferite la începutul lunii, pe 1 iulie, pentru utilizatorii PS Plus Essential: Diablo 4, Jusant și The King of Fighters XV, care rămân accesibile și celor din categoriile Extra și Premium.

O lună ideală pentru comunitatea PlayStation

Cu o selecție largă de titluri, de la RPG-uri complexe și jocuri de strategie, până la aventuri pentru întreaga familie, luna iulie se arată a fi senzațională pentru cei cu abonamente PlayStation Plus.

Atât gamerii ocazionali, cât și cei experimentați au acum oportunitatea să descopere sau să redescopere unele dintre cele mai apreciate titluri din ultimii ani, fără costuri suplimentare.