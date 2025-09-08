Cutremurul imobiliar începe în 2026 – majorarea impozitelor de la 1 ianuarie se va vedea în prețuri la apartamentele din România

România se pregătește pentru o schimbare majoră pe piața imobiliară, odată cu intrarea în vigoare, de la 1 ianuarie 2026, a noilor reguli privind calculul impozitelor pe proprietate. Dacă până acum taxele locale erau stabilite pe baza unor grile învechite și a valorii de înregistrare la primărie, din 2026 criteriul principal va fi valoarea reală de piață a locuinței. Cu alte cuvinte, impozitele nu vor mai fi raportate la sume subevaluate, stabilite acum mulți ani, ci la prețurile actuale de tranzacționare.

Pentru orașele mari, precum București, Cluj-Napoca, Brașov sau Iași, impactul va fi semnificativ. Experții avertizează că impozitele s-ar putea dubla sau chiar tripla, în funcție de zonă și de valoarea proprietății. Aceasta nu este doar o ajustare birocratică, ci o măsură asumată prin PNRR, care obligă România să actualizeze modul de colectare a taxelor pentru a crește veniturile la bugetele locale.

Cum se schimbă modul de calcul al impozitului

Noul sistem, denumit E-Proprietatea , va fi gestionat de Ministerul Finanțelor și va integra date precise despre fiecare imobil. Vor fi folosite hărți digitale, coordonate GPS, date cadastrale, imagini din satelit și detalii despre autorizațiile de construcție. Fiecare locuință va primi un ID unic, legat de CNP-ul sau CIF-ul proprietarului, iar evaluarea va fi realizată automat, pe baza algoritmilor care corelează informațiile tehnice cu prețurile reale de pe piață.

Un exemplu arată concret diferența: pentru un apartament cu două camere din Ilfov, cumpărat anul trecut cu 78.000 de euro, proprietarul a plătit în 2024 un impozit de doar 241 de lei, deoarece valoarea impozabilă stabilită de primărie era de 40.000 de euro. Din 2026 însă, în urma integrării datelor în platformă, impozitul va fi raportat la valoarea reală a locuinței și va urca la 458 de lei, adică cu 217 lei mai mult.

Impactul asupra pieței imobiliare

Pentru mulți români, această schimbare va însemna o creștere vizibilă a cheltuielilor anuale cu locuința. Proprietarii din zonele centrale sau din cartierele în care prețurile apartamentelor au explodat în ultimii ani vor fi cei mai afectați. Pe termen mediu, specialiștii se așteaptă ca noile impozite să influențeze și prețurile de tranzacționare. Proprietarii care vor să vândă vor trebui să țină cont nu doar de valoarea de piață, ci și de costurile recurente pe care cumpărătorii le vor avea cu impozitele.

În același timp, măsura ar putea aduce mai multă echitate, deoarece diferențele dintre impozitele plătite pentru proprietăți similare, dar evaluate artificial la valori mici, se vor estompa. Totuși, pentru familiile cu venituri moderate, creșterea notelor de plată la bugetul local riscă să pună o presiune suplimentară pe bugetul gospodăriei.