Cutremur puternic de 7,5 grade în Strâmtoarea Drake, între America de Sud și Antarctica. Specialiștii monitorizează zona

Un seism cu magnitudinea de 7,5 grade pe scara Richter a zguduit apele Strâmtorii Drake, întinderea vastă care separă extremitatea sudică a Americii de Sud de țărmurile înghețate ale Antarcticii. Potrivit datelor transmise de Centrul German de Cercetare pentru Geoștiințe (GFZ), cutremurul s-a produs la o adâncime de aproximativ 10,8 kilometri, ceea ce îl plasează în categoria seismelor de suprafață, cu potențial de a fi resimțite intens pe o arie întinsă.

Epicentrul, în apropiere de Antarctica

Epicentrul cutremurului a fost localizat în apropierea Antarcticii, într-una dintre cele mai izolate și puțin populate regiuni ale planetei. Strâmtoarea Drake, cunoscută ca fiind cea mai lată strâmtoare maritimă a lumii, leagă Oceanul Pacific de Oceanul Atlantic, fiind totodată un coridor esențial pentru navele care traversează apele sudice.

Regiunea este recunoscută pentru condițiile sale extreme – valuri uriașe, curenți puternici și furtuni frecvente – iar acum se adaugă și riscul seismic, monitorizat îndeaproape de comunitatea științifică.

Fără victime sau pagube raportate

Primele informații transmise de autoritățile din Chile și Argentina, cele mai apropiate țări de epicentru, arată că nu s-au înregistrat victime sau pagube materiale. Acest lucru se datorează în mare parte faptului că zona afectată este foarte slab populată, iar majoritatea mișcărilor s-au resimțit în largul oceanului.

Chiar și așa, specialiștii rămân în alertă pentru a evalua dacă există riscul unor replici sau al generării unui val seismic semnificativ. Deocamdată, nu a fost emisă nicio avertizare de tsunami, însă autoritățile continuă să monitorizeze evoluția situației.

Strâmtoarea Drake, o zonă strategică și dificilă

Strâmtoarea Drake este un punct cheie pentru navigația internațională, dar și una dintre cele mai dificile rute maritime. Această întindere vastă de apă, lată de aproximativ 800 de kilometri, separă Capul Horn – extremitatea sudică a Chile – de Insulele Shetland de Sud, parte a Antarcticii.

Dincolo de importanța strategică, zona este și una de mare interes pentru cercetători. Activitatea seismică în Strâmtoarea Drake nu este frecvent raportată la asemenea magnitudini, ceea ce face ca acest eveniment să atragă atenția seismologilor din întreaga lume.

Cercetătorii subliniază că un cutremur de o asemenea intensitate, produs într-o zonă de graniță tectonică, trebuie analizat cu atenție pentru a înțelege implicațiile pe termen lung. Plăcile tectonice din sudul Oceanului Atlantic și cele din vecinătatea Antarcticii se află într-o continuă mișcare, iar tensiunile acumulate pot genera episoade similare.

Pentru moment, specialiștii monitorizează situația pentru a determina dacă vor urma replici semnificative, un fenomen obișnuit după un seism major.