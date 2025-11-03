Cutremur devastator în Afganistan: cel puțin 20 de morți după seismul de 6,3, resimțit puternic și în India și Pakistan

Cel puțin 20 de persoane și-au pierdut viața, iar câteva sute au fost rănite în urma unui cutremur cu magnitudinea de 6,3 care a lovit nordul Afganistanului în noaptea de duminică spre luni, potrivit AFP. Seismul s-a produs în provincia Samangan, lângă orașul Mazar-e-Sharif, la o adâncime de 28 de kilometri, conform Institutului American de Studii Geologice (USGS).

Cel puțin 20 de morți după cutremurul din Afganistan

Sharafat Zaman, purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății, a anunțat că „aproximativ 320 de persoane au fost rănite și peste 20 au murit” în provinciile Samangan și Balkh, precizând că bilanțul este provizoriu. Autoritatea pentru gestionarea dezastrelor a transmis că majoritatea răniților au fost deja externați după ce au primit îngrijiri medicale.

La Mazar-e-Sharif, una dintre principalele localități din nordul țării, Moscheea Albastră – un monument istoric din secolul al XV-lea, cunoscut pentru mozaicul său spectaculos – a suferit pagube însemnate. Bucăți de piatră s-au desprins din minarete și au căzut pe sol, potrivit jurnaliștilor AFP aflați la fața locului.

Ministerul Apărării din Afganistan a anunțat că a redeschis o șosea blocată de alunecări de teren și a intervenit pentru salvarea persoanelor prinse în zonă. Cutremurul a fost resimțit și în capitala Kabul, aflată la sute de kilometri distanță.

Seismul are loc la doar două luni după cel din august, cu magnitudinea de 6, care a devastat provinciile estice Kunar, Laghman și Nangarhar, soldându-se cu peste 2.200 de morți și mii de răniți – cel mai grav bilanț din istoria recentă a Afganistanului.

Conform Biroului ONU pentru Afaceri Umanitare (OCHA), aproximativ 221.000 de persoane se află acum în nevoie urgentă de asistență, iar intervențiile umanitare necesită peste 111 milioane de dolari.

Afganistanul este o zonă cu activitate seismică intensă, situată la intersecția plăcilor tectonice eurasiatică și indiană. De la 1900, regiunea nord-estică a fost zguduită de cel puțin 12 cutremure majore, cu magnitudini de peste 7. Regimul taliban, revenit la putere în 2021, s-a confruntat deja cu mai multe dezastre naturale, inclusiv cutremurul din 2023, din provincia Herat, care a provocat peste 1.500 de victime și a distrus zeci de mii de locuințe.