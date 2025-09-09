Ultima ora
Cutremur de 5,2 grade în Grecia: seismul a zguduit insula Evia și a fost resimțit la Atena
Grecia, zguduită de mai multe seisme în 2025 FOTO: Arhiva

Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 pe scara Richter a zguduit marți dimineață zona insulei Evia și a fost resimțit puternic și în Atena, potrivit agenției Reuters. Institutul Geodinamic din Atena a anunțat că seismul s-a produs în larg, la aproximativ 50 de kilometri nord-est de capitală, la o adâncime de 10 kilometri.

Din primele informații, nu au fost raportate pagube majore sau victime, însă autoritățile au trimis echipe în teren pentru a evalua situația. „Forțele noastre sunt în misiune pentru a verifica potențialele pagube”, a declarat un oficial al pompierilor pentru Reuters.

Grecia, zguduită de mai multe seisme în 2025

Acesta nu este primul episod seismic important din Grecia în acest an. În februarie, o serie de cutremure au avut loc pe insula Santorini, determinând autoritățile să declare stare de urgență. Ulterior, în mai, un alt val de seisme a afectat zona din apropierea insulei Creta.

Cutremur puternic pe o insulă din Grecia. Turiștii au fugit speriați din șezlonguri. Ce magnitudine a avut sesimul

Specialiștii avertizează că Grecia rămâne una dintre cele mai active zone seismice din Europa, astfel că replici sau noi mișcări tectonice sunt posibile în zilele următoare.

