Cutremur de 5,2 grade în Grecia: seismul a zguduit insula Evia și a fost resimțit la Atena

Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 pe scara Richter a zguduit marți dimineață zona insulei Evia și a fost resimțit puternic și în Atena, potrivit agenției Reuters. Institutul Geodinamic din Atena a anunțat că seismul s-a produs în larg, la aproximativ 50 de kilometri nord-est de capitală, la o adâncime de 10 kilometri.

Din primele informații, nu au fost raportate pagube majore sau victime, însă autoritățile au trimis echipe în teren pentru a evalua situația. „Forțele noastre sunt în misiune pentru a verifica potențialele pagube”, a declarat un oficial al pompierilor pentru Reuters.

Grecia, zguduită de mai multe seisme în 2025

Acesta nu este primul episod seismic important din Grecia în acest an. În februarie, o serie de cutremure au avut loc pe insula Santorini, determinând autoritățile să declare stare de urgență. Ulterior, în mai, un alt val de seisme a afectat zona din apropierea insulei Creta.

Specialiștii avertizează că Grecia rămâne una dintre cele mai active zone seismice din Europa, astfel că replici sau noi mișcări tectonice sunt posibile în zilele următoare.