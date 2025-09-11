Ultima ora
11 sept. 2025 | 16:32
de Vieriu Ionut

Cutiile ruginite de pe marginea şoselelor din România, nelămurirea şoferilor. La ce foloseau?

AUTO
Cutiile ruginite de pe marginea şoselelor din România, nelămurirea şoferilor. La ce foloseau?
Misterul cutiilor ruginite de pe drumurile din România

Pe drumurile din mai multe zone ale țării, șoferii au observat de-a lungul anilor niște cutii metalice ruginite, lăsate în paragină pe marginea șoselelor. Mulți și-au pus întrebarea la ce au folosit și de ce încă mai sunt acolo, chiar dacă nu mai par să aibă niciun rol activ. Fenomenul a generat discuții aprinse între conducători auto din diferite județe, fiecare încercând să-și explice rostul acestor dispozitive uitate.

Dispozitive uitate pe drumurile din România

Cutiile ruginite, întâlnite în special pe șoselele din nordul Moldovei, au trezit curiozitatea șoferilor.

„Chiar eram curios ce sunt cutiile alea. Am mai văzut între Suceava și Botoșani. În Iași nu avem sau cel puțin nu le știu eu”, scria un șofer nedumerit, reflectând întrebările multora dintre cei care au trecut pe lângă aceste construcții metalice.

Deși par abandonate, cutiile nu au fost întotdeauna inutile. În urmă cu ani buni, ele au avut un rol clar și bine definit: au funcționat ca aparate de supraveghere a vitezei.

Când camerele de viteză dădeau emoții șoferilor

În Germania sau Belgia, astfel de cutii sunt și astăzi folosite ca radare fixe, în special în zonele rurale, unde șoferii tind să apese mai mult pedala de accelerație.

„În Germania încă mai dau emoții astfel de cutii”, mărturisește un alt conducător auto, obișnuit cu drumurile din afara țării.

Și în România, aceste camere au avut, pentru o perioadă, un impact serios asupra traficului.

„Au funcționat câteva sezoane până au fost scoase în afara legii”, își amintește un alt șofer.

În acea perioadă, mulți conducători auto erau surprinși că primeau procese-verbale cu viteze pe care susțineau că nu le atinseseră niciodată.

„Cel mai fain o fost că au ‘surprins’ camerele astea o grămadă de șoferi care nu au condus cu vitezele menționate în PV nici în vise. Proprietarul trebuia să numească contravenientul și de aici să vezi întăriri ale relațiilor de rudenie”, povestește ironic un participant la discuție.

De ce au fost scoase din uz

În ciuda rolului lor preventiv, aceste camere de viteză fixe au fost eliminate după ce au apărut discuții legate de legalitatea proceselor-verbale și de modul în care erau identificate persoanele care încălcau legea. În lipsa unor reglementări clare, s-a ajuns ca sistemul să fie retras, lăsând în urmă cutiile goale, acum ruginite, pe care șoferii le mai observă și astăzi.

Un alt aspect amuzant, menționat de șoferi, este faptul că unii își „protejaseră” mașinile împotriva posibilelor radare improvizând soluții precum CD-uri atârnate la oglinda retrovizoare.

„Aveam CD pus la oglindă și eram ok”, își amintește nostalgic un conducător auto.

Amintirea unei perioade tensionate pe șosele

Astăzi, cutiile ruginite nu mai au nicio utilitate, însă ele amintesc de o perioadă în care șoferii circulau cu teamă să nu fie surprinși de camerele de viteză. Dacă în alte țări astfel de sisteme continuă să funcționeze, la noi au rămas doar relicve ale unui experiment rutier care nu a rezistat în timp.

Pentru mulți, ele rămân doar obiecte ciudate pe marginea drumului, dar pentru cei care au prins perioada lor de funcționare, cutiile metalice readuc în memorie amenzile neașteptate și discuțiile aprinse despre corectitudinea sancțiunilor.

