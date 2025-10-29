Cutiile de metal care aduc bani: cât poți câștiga lunar dacă găzduiești un locker de curierat

Rețelele de lockere – acele automate metalice de unde ridici colete fără interacțiune umană – s-au răspândit rapid în orașele din România. Pentru firmele de curierat, ele reprezintă o revoluție logistică; pentru clienți, o soluție comodă; iar pentru proprietarii de terenuri sau spații comerciale, o sursă sigură de venit pasiv.

Potrivit datelor publicate de Ziarul de Iași, chiria pentru găzduirea unui astfel de locker variază între 100 și 150 de euro pe lună, în funcție de amplasament, vizibilitate și accesibilitate. Cu alte cuvinte, un spațiu de doar 3 metri pătrați poate aduce un venit anual de până la 1.800 de euro, fără investiții sau costuri de întreținere.

Firmele de curierat din România mizează tot mai mult pe rețelele automate de livrare, care reduc timpii de transport și costurile operaționale. Sistemul este simplu: curierii livrează pachetele direct în aceste „cutii metalice”, iar clienții le pot ridica oricând, fără să depindă de programul livratorilor.

Pentru companii precum Sameday, FAN Courier sau DPD, lockerele sunt o soluție care crește eficiența și reduce presiunea logistică în perioadele aglomerate, cum ar fi campaniile de Black Friday sau sărbătorile de iarnă.

Doar Sameday are deja instalate aproape 5.000 de easybox-uri în întreaga țară, fiecare ocupând un spațiu de circa 3 metri pătrați. În paralel, FAN Courier își extinde rapid rețeaua FANbox, care număra la începutul acestui an 2.100 de unități și urmează să depășească 2.600 până la sfârșitul lui 2025.

Această expansiune reflectă nu doar succesul comercial al serviciului, ci și interesul crescut al proprietarilor de spații care văd în aceste „cutii” o oportunitate financiară sigură.

Pentru cei care dețin terenuri, spații comerciale sau zone de acces intens – cum sunt parcările supermarketurilor, benzinăriile sau centrele comerciale – un locker poate însemna o chirie constantă, fără deranj sau obligații administrative.

Cum poți găzdui un locker și ce condiții trebuie îndeplinite

Procesul de instalare a unui locker este surprinzător de simplu. Majoritatea companiilor de curierat au formulare online dedicate persoanelor fizice sau juridice care vor să-și închirieze un spațiu.

Procedura presupune câțiva pași clari:

Depunerea cererii pe site-ul companiei (de exemplu, Sameday, FAN Courier sau DPD). Evaluarea locației, pentru a verifica accesul facil, siguranța și vizibilitatea. Semnarea contractului de colaborare, care stabilește chiria lunară și durata amplasării. Instalarea lockerului, efectuată de echipa tehnică a companiei, fără costuri pentru proprietar.

În unele cazuri, companiile oferă contracte pe termen lung, de până la cinci ani, cu posibilitate de prelungire automată. Astfel, venitul generat devine stabil și predictibil, comparabil cu cel al unei chirii pentru un spațiu de depozitare sau publicitate.

De exemplu, la o chirie de 120 de euro pe lună, un proprietar câștigă 1.440 de euro pe an sau 7.200 de euro în cinci ani, fără a face nicio investiție suplimentară. În plus, întreținerea lockerului (curățenie, mentenanță, reparații) este în totalitate responsabilitatea companiei de curierat.

Singura condiție esențială este ca locația să fie accesibilă 24 de ore din 24, iar terenul sau spațiul să fie proprietate privată sau utilizat cu acordul legal al proprietarului.

Locker-ele devin parte din peisajul urban și din economia locală

Extinderea rețelelor de lockere nu este doar o chestiune de logistică, ci și una urbanistică. În ultimii ani, aceste automate au devenit prezente permanente în spațiul public, amplasate lângă magazine, blocuri, parcări și clădiri de birouri.

Pentru clienți, ele au adus o flexibilitate fără precedent – posibilitatea de a ridica pachete oricând, fără să aștepte curierul sau să plătească taxe suplimentare pentru livrări nereușite. În plus, prin reducerea numărului de deplasări, lockerele contribuie la scăderea emisiilor de carbon și la decongestionarea traficului urban.

Pentru companiile de curierat, avantajele sunt evidente: mai puțini kilometri parcurși, mai puțini curieri în teren și un volum mai mare de livrări într-un timp mai scurt. De exemplu, un curier poate livra 300 de colete într-un singur punct locker, față de doar 50–70 prin livrare clasică, economisind timp și combustibil.

Pe termen lung, aceste „cutii metalice” ar putea deveni parte integrantă a infrastructurii orașelor inteligente, combinând logistică, tehnologie și sustenabilitate.

În același timp, ele reprezintă o nouă formă de business imobiliar, mai ales pentru micii proprietari care dispun de terenuri neutilizate sau spații comerciale subexploatate.

„Sunt oameni care obțin lunar 100–150 de euro doar pentru că dețin o bucată mică de teren într-o zonă bună. Într-un oraș mare, cererea e uriașă, iar companiile de curierat caută permanent noi amplasamente”, explică surse din piață citate de Ziarul de Iași.

O soluție win-win: eficiență pentru curieri, confort pentru clienți, bani pentru proprietari

Pe scurt, extinderea rețelelor de lockere a creat un ecosistem în care toți participanții câștigă. Firmele de curierat își optimizează costurile și timpii de livrare, clienții beneficiază de libertate și discreție, iar proprietarii de terenuri sau spații comerciale obțin un venit sigur fără efort.

Chiar dacă pentru unii suma de 100–150 de euro pe lună poate părea modestă, realitatea este că pe termen lung aceste colaborări devin tot mai profitabile, mai ales în contextul urbanizării accelerate și al exploziei comerțului online.

Într-o economie în care spațiul devine o resursă tot mai valoroasă, 3 metri pătrați pot face diferența între un teren nefolosit și o sursă constantă de venit.