Curățenia în fața casei este obligatorie. Ce sancțiuni se aplică în 2025 dacă nu respecți legea

A avea o casă nu înseamnă doar libertate și confort, ci și o serie de responsabilități pe care fiecare proprietar trebuie să le respecte. Dincolo de plata taxelor sau de întreținerea locuinței, legislația și regulamentele locale prevăd și obligații legate de modul în care îți îngrijești spațiul din fața proprietății. Una dintre cele mai importante este păstrarea curățeniei trotuarului și a zonei adiacente casei. În 2025, autoritățile locale acordă o atenție sporită acestor reguli, iar cei care nu le respectă riscă amenzi consistente.

De ce este obligatorie curățenia în fața casei

Curățenia trotuarelor și a spațiilor publice din fața caselor nu este doar o chestiune de estetică, ci și una de siguranță și sănătate publică. Frunzele, noroiul, gunoaiele sau iarba netăiată pot provoca accidente sau pot afecta confortul comunității. De aceea, aproape toate primăriile din România au introdus în regulamentele lor obligația explicită a proprietarilor de a întreține spațiul din fața porții.

Sancțiunile pentru nerespectarea regulii variază de la o localitate la alta, însă în general amenzile pentru nepăstrarea curățeniei se situează între 200 și 1.000 de lei. Pentru firme sau asociații de proprietari, valoarea penalităților poate fi și mai mare. În unele cazuri, dacă proprietarul refuză să facă curat, primăria poate trimite o echipă să igienizeze zona, urmând ca ulterior să trimită factura direct celui responsabil.

Printre obligațiile frecvent întâlnite se numără:

măturarea trotuarului din dreptul casei;

strângerea frunzelor și a resturilor vegetale;

îndepărtarea zăpezii și a gheții pe timp de iarnă;

curățarea rigolelor și a șanțurilor de scurgere;

tunderea ierbii sau a buruienilor de pe marginea drumului.

Alte obligații legale ale proprietarilor de case

A trăi la casă înseamnă mai mult decât a te bucura de un spațiu personal generos. Legea impune și alte responsabilități clare:

Înscrierea în cadastru și cartea funciară – fără aceste acte nu poți dovedi legal că ești proprietar și nu poți plăti corect impozitele.

Întreținerea locuinței – pereții, acoperișul și instalațiile trebuie să fie sigure și funcționale; fațada trebuie reparată atunci când se deteriorează.

Respectarea liniștii și a conviețuirii – zgomotele excesive, depozitarea gunoiului în spații comune sau blocarea accesului sunt sancționate.

Obținerea autorizațiilor – orice modificare semnificativă (gard nou, extinderea casei) trebuie aprobată de primărie; lucrările neautorizate atrag amenzi mari și chiar demolări.

Poliția Locală are dreptul să verifice dacă regulamentele de gospodărire sunt respectate. Controalele nu vizează doar curățenia, ci și întreținerea gardurilor, siguranța imobilelor sau respectarea normelor de construcție. Scopul lor nu este doar sancționarea, ci și prevenirea unor situații care pot afecta comunitatea: accidente, poluare sau degradarea spațiului public.