Ultima ora
Incendiu la tabloul electric al unei școli din județul Alba. Elevii şi profesorii, evacuaţi de urgenţă din clădire
01 oct. 2025 | 09:02
de Daoud Andra

Curățenia în fața casei este obligatorie. Ce sancțiuni se aplică în 2025 dacă nu respecți legea

Legislație
Curățenia în fața casei este obligatorie. Ce sancțiuni se aplică în 2025 dacă nu respecți legea
FOTO: Freepik

A avea o casă nu înseamnă doar libertate și confort, ci și o serie de responsabilități pe care fiecare proprietar trebuie să le respecte. Dincolo de plata taxelor sau de întreținerea locuinței, legislația și regulamentele locale prevăd și obligații legate de modul în care îți îngrijești spațiul din fața proprietății. Una dintre cele mai importante este păstrarea curățeniei trotuarului și a zonei adiacente casei. În 2025, autoritățile locale acordă o atenție sporită acestor reguli, iar cei care nu le respectă riscă amenzi consistente.

De ce este obligatorie curățenia în fața casei

Curățenia trotuarelor și a spațiilor publice din fața caselor nu este doar o chestiune de estetică, ci și una de siguranță și sănătate publică. Frunzele, noroiul, gunoaiele sau iarba netăiată pot provoca accidente sau pot afecta confortul comunității. De aceea, aproape toate primăriile din România au introdus în regulamentele lor obligația explicită a proprietarilor de a întreține spațiul din fața porții.

Sancțiunile pentru nerespectarea regulii variază de la o localitate la alta, însă în general amenzile pentru nepăstrarea curățeniei se situează între 200 și 1.000 de lei. Pentru firme sau asociații de proprietari, valoarea penalităților poate fi și mai mare. În unele cazuri, dacă proprietarul refuză să facă curat, primăria poate trimite o echipă să igienizeze zona, urmând ca ulterior să trimită factura direct celui responsabil.

Vezi și:
Un profesionist în curățarea geamurilor dezvăluie produsul simplu pe care îl folosește pentru ferestre strălucitoare
Poliția a amendat o mașină autonomă fără șofer care a încălcat codul rutier american, iar dilema este cine este sancționat în acest caz

Printre obligațiile frecvent întâlnite se numără:

  • măturarea trotuarului din dreptul casei;
  • strângerea frunzelor și a resturilor vegetale;
  • îndepărtarea zăpezii și a gheții pe timp de iarnă;
  • curățarea rigolelor și a șanțurilor de scurgere;
  • tunderea ierbii sau a buruienilor de pe marginea drumului.

Alte obligații legale ale proprietarilor de case

A trăi la casă înseamnă mai mult decât a te bucura de un spațiu personal generos. Legea impune și alte responsabilități clare:

  • Înscrierea în cadastru și cartea funciară – fără aceste acte nu poți dovedi legal că ești proprietar și nu poți plăti corect impozitele.
  • Întreținerea locuinței – pereții, acoperișul și instalațiile trebuie să fie sigure și funcționale; fațada trebuie reparată atunci când se deteriorează.
  • Respectarea liniștii și a conviețuirii – zgomotele excesive, depozitarea gunoiului în spații comune sau blocarea accesului sunt sancționate.
  • Obținerea autorizațiilor – orice modificare semnificativă (gard nou, extinderea casei) trebuie aprobată de primărie; lucrările neautorizate atrag amenzi mari și chiar demolări.

Poliția Locală are dreptul să verifice dacă regulamentele de gospodărire sunt respectate. Controalele nu vizează doar curățenia, ci și întreținerea gardurilor, siguranța imobilelor sau respectarea normelor de construcție. Scopul lor nu este doar sancționarea, ci și prevenirea unor situații care pot afecta comunitatea: accidente, poluare sau degradarea spațiului public.

Ceaţă şi frig, în prima zi de octombrie. Anunţ de la ANM
Recomandări
Val de concedieri la încă un dezvoltator de jocuri video: Avalanche Studios, cunoscut pentru Just Cause, obligat să ia decizii drastice
Val de concedieri la încă un dezvoltator de jocuri video: Avalanche Studios, cunoscut pentru Just Cause, obligat să ia decizii drastice
Pensia alimentară, în 2025. ”Dacă soţia se recăsătoreşte, eu mai plătesc?”
Pensia alimentară, în 2025. ”Dacă soţia se recăsătoreşte, eu mai plătesc?”
Apple, Google și Meta au ajuns, din nou, în instanță. Jocurile de noroc ilegale, „mărul discordiei”
Apple, Google și Meta au ajuns, din nou, în instanță. Jocurile de noroc ilegale, „mărul discordiei”
Învățământul românesc între digitalizare și metode depășite. De ce reforma e mai importantă decât tehnologia
Învățământul românesc între digitalizare și metode depășite. De ce reforma e mai importantă decât tehnologia
TikTok are un nou rival: Ce știm despre Sora, rețeaua de socializare de la OpenAI bazată pe inteligență artificială
TikTok are un nou rival: Ce știm despre Sora, rețeaua de socializare de la OpenAI bazată pe inteligență artificială
Teoriile despre conștiință ar putea fi greșite: Un neurolog de la Cambridge provoacă 100 de ani de știință
Teoriile despre conștiință ar putea fi greșite: Un neurolog de la Cambridge provoacă 100 de ani de știință
Alice in Borderland, succes pe Netflix: serialul japonez care rivalizează cu Squid Game
Alice in Borderland, succes pe Netflix: serialul japonez care rivalizează cu Squid Game
Trump spune că a oprit „opt războaie în opt luni” și cere Premiul Nobel pentru Pace. „Dacă nu-l primesc, e o insultă la adresa SUA”
Trump spune că a oprit „opt războaie în opt luni” și cere Premiul Nobel pentru Pace. „Dacă nu-l primesc, e o insultă la adresa SUA”
Revista presei
Adevarul
Arma care ar putea fi lozul câștigător pentru Ucraina împotriva Rusiei
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cine este singurul moștenitor legal al Ioanei Popescu, deși nu avea copii. Persoana care va intra în posesia averii strânse de jurnalistă
Playtech Știri
Singura româncă invitată la petrecerea lui Jason Derulo, uimită de casa artistului: „Există un acvariu cu rechini în podea”
Playtech Știri
Horoscop miercuri, 1 octombrie 2025. Zodia care își schimbă destinul chiar din prima zi a lunii
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...