Cum verifici vechimea în muncă dacă ai lucrat cu contracte pe perioadă determinată

Vechimea în muncă este suma timpului lucrat legal, sub incidenţa contractelor individuale de muncă (CIM), indiferent că acestea sunt pe perioadă determinată sau nedeterminată, cu normă întreagă sau parțială. Dacă ai avut mai multe contracte temporare și vrei să te asiguri că toate perioadele sunt recunoscute — iată pașii pe care trebuie să-i urmezi, ce spune legea și ce documente să obții.

Principale reglementări cu privire la vechime

Codul Muncii prevede că munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în muncă, ceea ce înseamnă că toate contractele tale determinate sau nu se socotesc la cumul.

Timpul de lucru parțial (contract cu jumătate de normă, de exemplu) nu reduce vechimea în muncă — vechimea se calculează pe ani calendaristici, nu în funcţie de numărul de ore lucrate pentru vechime.

Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor – ReviSAL (HG nr. 905/2017) este baza legală prin care se ţin evidenţele activităţii salariaţilor după 1 ianuarie 2011. Pentru perioadele anterioare se mai folosește și carnetul de muncă.

Pașii pentru verificarea vechimii

Identifică toate contractele pe perioadă determinată. Verifică documentele tale de la angajatori (contracte, decizii, adeverinţe) pentru fiecare perioadă lucrată. Notează data începerii şi încetării fiecărui contract.

Cere adeverinţă de vechime de la fiecare angajator. Legea îţi oferă dreptul oricând (sau în momentul încetării contractului) să soliciţi o adeverinţă de vechime în muncă, care să indice toate perioadele lucrate, funcţiile, modificările contractului etc. Angajatorul este obligat să îţi elibereze acest document în maximum 15 zile de la solicitare.

Obţine un extras din Revisal. Extrasul din Revisal este necesar pentru a confirma cât ai fost înregistrat(ă) legal ca salariat(ă). Este documentul oficial care arată contractele înregistrate, datele lor și perioadele. Dacă angajatorul nu poate să ofere extrasul, îl poţi solicita personal de la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM).

Adună vechimea totală. Însumează toate perioadele din contracte, inclusiv cele pe perioadă determinată. Chiar dacă ai avut contracte succesive, fiecare perioadă se adaugă la vechime. Asigură-te să verifici dacă nu au existat suspendări ale CIM-urilor (de exemplu concediu fără plată), zile de absenţă nemotivată, care pot să afecteze vechimea.

Dovezi pentru perioade vechi sau firme care nu mai există. Dacă angajatorii au dispărut sau arhiva nu mai funcţionează, poţi solicita ITM să verifice în registrele electronice sau să obţii documente care s-au păstrat. De asemenea, pentru perioade anterioare lui 2011, trebuie să ai carnet de muncă sau alte documente care dovedesc relaţia de muncă.

Ce informații trebuie să conțină adeverința de vechime

Adeverinţa de vechime trebuie să includă:

datele de identificare ale salariatului;

datele contractului (număr, dată);

durata activităţii (data începutului și sfârșitului fiecărui contract sau perioadă);

funcţiile ocupate;

modificările contractului (dacă a fost modificat, suspendat etc.);

salariul de bază, sporurile relevante, dacă este cazul;

vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate;

absenţele nemotivate, concediile fără plată — aceste perioade trebuie menționate deoarece pot reduce vechimea.

Ce trebuie să verifici dacă ai lucrat cu contracte pe perioadă determinată

Asigură-te că toate contractele au fost înregistrate în ReviSAL. Fără această înregistrare, ele nu pot fi luate în calcul oficial.

Verifică dacă în contract sau în acte adiţionale există suspendări sau perioade în care contractul nu a produs vechime (cum sunt concediile fără plată etc.).

Dacă ai avut contracte paralele (de exemplu două contracte simultane, la unul cu normă parțială, la altul cu normă întreagă), fiecare perioadă contează separat, dar la vechime se adună calendaristic (nu dublezi un interval).

Ce poţi face dacă întâmpini probleme

Dacă angajatorul refuză să emită adeverinţă sau extras din Revisal, poţi reclama la ITM sau poţi sesiza instanţele de muncă. Nerespectarea obligaţiilor legale se sancţionează cu amenzi, conform legislaţiei.

Dacă firma a fost radiată sau arhiva nu mai există, identifică cine a preluat arhiva sau unde sunt păstrate registrele – legislaţia prevede soluţii pentru recuperarea vechimii în astfel de cazuri.