Cum va fi vremea de Paşte 2025. Nu a mai fost aşa de ceva timp, temperaturile vor fi ciudat de mari

Sărbătorile pascale se apropie, motiv pentru care românii sunt curioşi să afle cum va fi vremea de Paşte 2025. Conform prognozelor meteorologice recente, se anunță temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, alături de un regim pluviometric apropiat de cel obișnuit.​

Pe 20 aprilie, creştinii vor sărbători Învierea lui Iisus Hristos, ceea ce înseamnă că cea mai mare sărbătoare creştinească a anului se apropie cu paşi repezi. Drept urmare, mulţi se întreabă cum va fi vremea de Paşte anul acesta. Administraţia Naţională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarea lună şi aduce veşti bune.

Mai exact, în săptămâna 14-21 aprilie 2025, care include și Paștele, temperatura medie a aerului va fi ușor mai ridicată decât cea normală pentru această perioadă în toate regiunile țării. Regimul pluviometric este estimat a fi apropiat de cel normal pentru acest interval, ceea ce sugerează că precipitațiile vor fi în limitele obișnuite pentru luna aprilie. ​

De asemenea, directorul general ANM, Elena Mateescu, a menționat că, deși este devreme pentru o prognoză exactă, datele preliminare indică valori termice mai ridicate decât cele normale pentru perioada Paștelui. ​

„Vorbim de temperaturi mai ridicate decât în mod obişnuit. Cantităţi de precipitaţii vor fi în această săptămână, cu un uşor excedent în jumătatea de vest a ţării, după care apropiat de norme. Trebuie să facem precizarea că pe măsură ce înaintăm în primăvară, temperaturile mai câştigă câteva grade, în medie 4-5 grade Celsius faţă de prima lună a primăverii, iar cantităţile de precipitaţii de asemenea mai cresc la nivelul valorilor, în special în luna mai.

Ar fi bine să plouă şi măcar zicala ‘Plouă în mai să avem mălai!’ să se adeverească, ca să avem un an agricol bun, luând în considerare că 2023-2024 este al cincilea cel mai secetos an din istoria măsurătorilor meteorologice, iar 2024, cel mai cald an atât în ţara noastră, cât şi la nivel mondial din istoria măsurătorilor”, a precizat directorul general al ANM.