Cum te pregătești pentru un blackout în România: ghid complet de supraviețuire

România nu se confruntă în prezent cu riscul imediat al unei pene majore de curent, însă autoritățile avertizează că fenomenele meteo extreme, avariile tehnice sau atacurile cibernetice pot provoca oricând un blackout de lungă durată. Pentru ca populația să fie pregătită, Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) și Asociația Energia Inteligentă au lansat un „Ghid de conduită în cazul producerii de avarii majore la rețeaua de transport sau distribuție a energiei electrice”. Documentul, disponibil pe platforma oficială fiipregatit.ro, oferă recomandări clare despre cum să acționezi înainte, în timpul și după o pană de curent prelungită.

Specialiștii insistă că pregătirea trebuie făcută din timp, nu în mijlocul unei crize. Primul pas este organizarea unui rucsac de urgență, ușor de transportat și accesibil tuturor membrilor familiei. Acesta ar trebui să conțină:

minimum 4 litri de apă pe persoană pentru fiecare zi, în sticle schimbate la șase luni;

alimente care nu necesită gătire (conserve, batoane energizante, biscuiți, alimente deshidratate);

acte de identitate, bani lichizi în bancnote mici, chei de rezervă și hărți fizice;

o trusă de prim-ajutor cu medicamente uzuale și rețete, precum și provizii speciale pentru copii, vârstnici sau persoane cu boli cronice;

surse alternative de iluminat, precum lanterne cu baterii, radio pe dinam sau solar, baterii externe pentru telefon, fluier, cuțit multifuncțional și mănuși de lucru.

Ghidul recomandă, de asemenea, să creezi un plan de comunicare cu familia, astfel încât fiecare membru să știe cum și unde să se adăpostească. Este important să depozitezi provizii suplimentare acasă, pentru a putea supraviețui cel puțin 72 de ore fără acces la electricitate, apă sau gaz.

Cum te protejezi în timpul unui blackout de lungă durată

Dacă întreruperea alimentării cu energie electrică se prelungește, autoritățile recomandă să îți menții calmul și să urmezi câteva reguli esențiale:

Informează-te doar din surse oficiale , cum ar fi radioul pe baterii sau pe dinam.

, cum ar fi radioul pe baterii sau pe dinam. Păstrează un întrerupător de lumină aprins pentru a observa imediat revenirea electricității.

pentru a observa imediat revenirea electricității. Deconectează toate aparatele electrocasnice pentru a preveni defectarea lor din cauza fluctuațiilor de tensiune.

pentru a preveni defectarea lor din cauza fluctuațiilor de tensiune. Verifică dacă vecinii sau rudele vulnerabile au nevoie de ajutor, mai ales persoanele vârstnice sau cu probleme medicale.

au nevoie de ajutor, mai ales persoanele vârstnice sau cu probleme medicale. Creează un microclimat protector, adaptat anotimpului: protejează-te de frig iarna și de caniculă vara, pentru a evita hipotermia sau supraîncălzirea.

Totodată, este esențial să eviți călătoriile inutile și să păstrezi contactul cu membrii comunității, pentru a combate izolarea și anxietatea.

Pașii de urmat după revenirea curentului electric

Reluarea alimentării nu înseamnă că pericolul a trecut complet. Specialiștii recomandă să aștepți câteva minute pentru ca sistemul electric să se stabilizeze, înainte de a reconecta aparatele. Evită apropierea de zonele unde cablurile electrice au căzut și anunță imediat autoritățile dacă observi astfel de situații.

Un alt pas esențial este evaluarea alimentelor și medicamentelor care au fost expuse la temperaturi necorespunzătoare. Aruncă orice produs perisabil care a stat prea mult timp fără refrigerare. De asemenea, urmează instrucțiunile oficiale privind potabilitatea apei, mai ales dacă au fost raportate probleme în rețelele locale.

După fiecare utilizare, rucsacul de urgență trebuie reîntregit: înlocuiește consumabilele expirate și actualizează documentele. Această rutină asigură că familia ta este pregătită pentru orice nouă situație de criză.

Raed Arafat, șeful DSU, subliniază că pregătirea populației este „un pilon esențial al strategiei Uniunii Europene de prevenire și răspuns la amenințări”. Ghidul elaborat împreună cu Asociația Energia Inteligentă are scopul de a transforma fiecare cetățean „în propriul său salvator”, capabil să facă față unui blackout îndelungat.

Chiar dacă România nu se află acum într-un pericol iminent, realitatea ultimilor ani – de la furtuni violente la atacuri cibernetice – arată că o comunitate pregătită este o comunitate mai puternică. Un simplu rucsac de urgență și câteva măsuri preventive pot face diferența între panică și supraviețuire atunci când luminile se sting pentru o perioadă lungă de timp.