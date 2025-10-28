Cum te pensionezi în România – documentele obligatorii care nu trebuie să lipsească și adeverințele de la angajator

Procesul de pensionare în România rămâne unul birocratic, dar noile norme introduse prin Legea nr. 360/2023 și Hotărârea de Guvern nr. 181/2024 au clarificat exact ce documente sunt esențiale pentru depunerea dosarului. Printre acestea, două adeverințe eliberate de angajator au devenit obligatorii pentru orice persoană care solicită pensia. Lipsa lor poate bloca procesarea cererii la Casa de Pensii.

Aceste documente, prevăzute expres în legislație, servesc atât la verificarea dreptului la pensionare, cât și la comunicarea rapidă între instituțiile implicate. Ele trebuie emise în original și anexate la dosarul complet de pensionare depus la Casa Județeană de Pensii din județul de domiciliu.

Cele două adeverințe esențiale de la angajator

Conform informațiilor transmise de Casa Județeană de Pensii Sălaj, există două tipuri de adeverințe care trebuie eliberate de angajator atunci când un angajat solicită pensionarea. Prima este cea prevăzută la articolul 61, litera p) din Normele de aplicare ale Legii 360/2023. Aceasta confirmă că persoana respectivă nu a optat pentru continuarea activității până la vârsta de 70 de ani, în baza articolului 46 alin. (2) din lege. Practic, documentul certifică faptul că salariatul dorește să se pensioneze și nu să rămână activ în câmpul muncii.

Această adeverință se eliberează exclusiv pentru persoanele care au atins vârsta standard de pensionare conform anexei 5 din lege. Casa Județeană de Pensii precizează că un model orientativ poate fi descărcat direct de pe site-ul instituției (www.cjpsalaj.ro), secțiunea „Formulare tip”.

A doua adeverință, prevăzută la litera s) din același articol, conține toate datele de identificare ale angajatorului: denumirea, adresa, codul fiscal și, obligatoriu, adresa de e-mail oficială folosită în relația cu alte instituții publice. Această informație este necesară pentru transmiterea electronică a deciziei de pensionare, reducând timpul de procesare și eliminând costurile aferente comunicărilor poștale.

Cum se obțin adeverințele și de ce sunt obligatorii

Ambele documente trebuie solicitate în scris de angajatul care urmează să depună cererea de pensionare. Angajatorul are obligația de a le elibera în timp util și în original, semnate și ștampilate. Ele fac parte din lista completă a actelor prevăzute la articolul 89 alin. (2) din Legea 360/2023, iar lipsa acestora duce la respingerea dosarului sau la întârzierea deciziei de pensionare.

Prin aceste modificări, autoritățile încearcă să digitalizeze parțial procesul administrativ, introducând comunicarea electronică între Casele de Pensii și angajatori. Scopul este dublu: reducerea birocrației și scurtarea timpului de așteptare pentru emiterea deciziilor de pensionare.

În același timp, reprezentanții Casei Județene de Pensii Sălaj subliniază că aceste măsuri vin și în sprijinul companiilor, care pot transmite datele mai rapid și pot evita pierderi de timp în corespondența cu instituțiile publice. Prin adoptarea acestor practici, România începe să alinieze sistemul public de pensii la standardele europene în materie de eficiență administrativă.