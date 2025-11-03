Cum te păcălesc proprietarii de case și apartamente cu inteligența artificială pe platformele de imobiliare

Tot mai mulți proprietari apelează la AI pentru a transforma vizual locuințe vechi în apartamente moderne, inducând în eroare potențialii chiriași și cumpărători.

Utilizarea inteligenței artificiale în domeniul imobiliar a devenit un fenomen îngrijorător: proprietarii și agențiile folosesc instrumente AI pentru a modifica radical imaginile locuințelor puse la vânzare sau închiriere, scrie Futurism.

Fotografii ale unor apartamente deteriorate sunt transformate în reprezentări curate, luminoase și mobilate virtual, mascând realitatea și punând sub semnul întrebării transparența pieței.

În ultimele luni, platforme precum Zillow sau Redfin s-au umplut de imagini „îmbunătățite” digital, în care pereți crăpați, podele uzate și fațade degradate sunt complet reimaginate. Unele aplicații merg chiar mai departe, generând clipuri video care prezintă o versiune idealizată a proprietății, complet diferită de ceea ce există în realitate.

De la fotografii trucate la videoclipuri „perfecte”: boom-ul AI în imobiliare

Cazul unei case din Detroit, observat de ilustratoarea DeAnn Wiley, a atras atenția asupra fenomenului. Proprietatea, listată pe Zillow, fusese „rejuvenată” digital: pereții păreau proaspăt vopsiți, podelele refăcute, iar murdăria acumulată de-a lungul decadelor dispăruse complet.

Potrivit revistei Wired, unele companii au transformat manipularea imaginilor într-o afacere. Startupul AutoReel, fondat de fostul manager de produs al Facebook, Alok Gupta, oferă servicii de generare automată a videoclipurilor promoționale pentru imobile, folosind imagini statice pe care AI-ul le animă.

Gupta afirmă că cererea pentru aceste instrumente a crescut exponențial în ultimii doi ani, iar agențiile imobiliare „vor să afle cum pot începe să folosească AI în activitatea lor”.

Dan Weisman, director de strategie în inovație al Asociației Naționale a Agenților Imobiliari din SUA, a confirmat tendința: „La conferințele recente, între 80 și 90% dintre participanți au spus că folosesc AI pentru listări”.

Costurile reduse sunt principalul motiv, generarea imaginilor poate economisi între 500 și 1.000 de dolari față de angajarea unui fotograf profesionist.

Manipularea subtilă, noul risc pentru cumpărători

Experții avertizează că problema nu este doar falsificarea completă a imaginilor, ci și modificările subtile care pot induce în eroare cumpărătorii.

Kevin Greene, director general al companiei Cotality, a explicat că „instrumentele care corectează luminozitatea pot, de asemenea, elimina cabluri, adăuga copaci sau înlocui o curte cu o piscină virtuală”. Aceste ajustări estetice pot părea minore, dar modifică realitatea unei proprietăți.

Profesorul Derek Leben de la Universitatea Carnegie Mellon atrage atenția asupra riscurilor juridice: dacă o achiziție se face pe baza unor imagini manipulate, contractul ar putea fi contestat ca fiind semnat „sub pretenții înșelătoare”.

În opinia lui DeAnn Wiley, responsabilitatea nu ar trebui să revină cumpărătorilor, ci platformelor care găzduiesc aceste anunțuri:

„Aplicațiile imobiliare ar trebui să reglementeze conținutul pentru a preveni manipularea și potențialele escrocherii”, s-a spus, de asemenea.

Pe măsură ce tehnologia AI devine tot mai accesibilă, granița dintre prezentare comercială și înșelăciune vizuală devine tot mai fragilă. Cumpărătorii sunt sfătuiți să verifice întotdeauna proprietățile în persoană și să nu se bazeze doar pe imaginile „perfecte” generate de algoritmi.