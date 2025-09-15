Ultima ora
Paul Negulescu a primit ”Nobelul american” pentru medicină. Cercetătorul a creat un tratament revoluționar pentru o afecțiune mortală
15 sept. 2025 | 09:30
de Alexandru Puiu

TEHNOLOGIE
Cum știe Google cât ești de stresat. Tehnologie revoluționară pe bază de AI care s-ar putea să enerveze mai tare
Google și nivelul de stres

Google lucrează la o tehnologie cu potențial uriaș, dar și cu implicații controversate: detectarea stresului utilizatorilor prin combinarea inteligenței artificiale cu date biometrice colectate de purtabile precum ceasuri sau brățări inteligente. Brevetul descoperit de platforma Neume descrie un sistem care analizează nu doar starea corpului, ci și conținutul digital pe care îl consumi, pentru a înțelege ce te face să reacționezi negativ.

Astfel, în timp ce aplicațiile de wellbeing existente se limitează la monitorizarea somnului sau a timpului petrecut pe ecran, noua tehnologie merge mai departe: recunoaște tonul negativ al unor articole, imaginile tulburătoare din videoclipuri sau temele recurente din feed-ul tău și le corelează cu reacții precum creșterea ritmului cardiac sau variațiile oxigenului din sânge.

Cum funcționează sistemul de detectare a stresului

Ideea de bază este simplă: ceasul inteligent îți înregistrează pulsul, respirația și nivelul de oxigen, iar telefonul analizează ceea ce vezi și citești. AI-ul conectează cele două seturi de date și creează o hartă personalizată a declanșatorilor de stres. De exemplu, poate identifica faptul că știrile politice de seară îți cresc pulsul sau că scroll-ul printr-un anumit hashtag îți perturbă odihna.

Mai mult decât atât, sistemul are și o componentă predictivă. În timp, AI-ul ar putea anticipa tipurile de conținut care te-ar putea afecta, avertizându-te dinainte sau chiar blocând automat anumite subiecte ori aplicații. Utilizatorii ar primi opțiuni clare: blocarea conținutului similar, dezactivarea notificărilor sau setarea unor aplicații „white-listed” care să rămână neatinse, precum emailul sau aplicațiile bancare.

Un element esențial este confidențialitatea. Conform descrierii din brevet, analiza ar urma să se desfășoare direct pe dispozitiv, fără ca datele sensibile să fie trimise în cloud. În plus, AI-ul ar fi ajustat permanent prin feedback din partea utilizatorului, crescându-și acuratețea în timp.

O inovație care ridică semne de întrebare

Dincolo de promisiunile legate de sănătatea digitală, tehnologia poate genera și frustrări. În primul rând, pentru că ideea ca telefonul să îți spună ce te stresează și să decidă ce să blocheze poate fi percepută ca intruzivă. Mulți utilizatori ar putea considera că libertatea lor de a alege conținut este limitată de un algoritm care, oricât de sofisticat ar fi, nu poate înțelege pe deplin contextul emoțional uman.

De asemenea, chiar dacă Google promite că toate analizele se fac local, suspiciunile legate de folosirea datelor biometrice rămân. Într-un ecosistem în care companiile tehnologice controlează tot mai multe aspecte ale vieții private, această funcționalitate ar putea fi privită ca o unealtă suplimentară de monitorizare, mai degrabă decât ca un ajutor pentru sănătatea mentală.

În prezent, sistemul este doar la nivel de brevet, fără garanția că va ajunge efectiv pe Pixel, Android sau Pixel Watch. Totuși, direcția arată clar ambiția Google de a integra tot mai multe funcții AI dedicate bunăstării digitale – un drum care, pentru unii, ar putea aduce liniște, iar pentru alții, un motiv în plus de stres.

