Ultima ora
SONDAJ Avangarde. AUR, cotat aproape cât PSD, PNL și USR la un loc. Două partide nu ar mai intra în Parlament
22 sept. 2025 | 09:32
de Iulia Kelt

Cum și-au ajustat românii cheltuielile online: Radiografia eCommerce 2025 arată ce se cumpără și ce nu

TEHNOLOGIE
Cum și-au ajustat românii cheltuielile online: Radiografia eCommerce 2025 arată ce se cumpără și ce nu
Cumpărăturile online la români în 2025 / Foto: Monster Insights

Creșterea prețurilor afectează comportamentul de cumpărare al românilor în mediul online. Studiul Radiografia eCommerce 2025, realizat de easySales, arată că peste 60% dintre consumatori și-au redus bugetul alocat achizițiilor digitale în ultimele luni, fie moderat, fie semnificativ.

Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de 1.036 de persoane, reprezentativ pentru structura socio-demografică a utilizatorilor de internet din România, și va fi prezentată integral pe 25 septembrie, în cadrul evenimentului eCommerce Talks by easySales.

Reduceri de buget și comportamentul consumatorilor

Potrivit studiului, 39% dintre respondenți au diminuat cheltuielile online la un nivel moderat, în timp ce 25% au făcut ajustări semnificative ale bugetului lunar.

Doar aproximativ un sfert dintre participanți nu și-au modificat comportamentul de consum digital. În ceea ce privește valoarea reducerilor, un segment major, circa o treime, a redus cheltuielile lunare între 101 și 250 de lei.

Totodată, un sfert dintre consumatori au scăzut bugetul între 251 și 500 de lei, iar aproape 20% au tăiat peste 500 de lei pe lună.

În privința categoriilor afectate, moda și bijuteriile au înregistrat cele mai mari reduceri, cu 31% dintre respondenți care și-au restrâns achizițiile în acest sector.

Electronicele au fost, de asemenea, vizate de economii, cu 22% dintre participanți care au redus cumpărăturile. În schimb, produsele de bază, esențiale pentru traiul cotidian, nu au fost afectate în aceeași măsură.

Studiul arată și o creștere a atenției consumatorilor asupra costurilor de livrare, 83% dintre respondenți menționând că urmăresc tarifele de transport, iar 81% caută promoții și reduceri înainte de a finaliza o comandă.

eCommerce Talks 2025, o privire asupra viitorului comerțului digital

Evenimentul eCommerce Talks by easySales ajunge în 2025 la cea de-a șasea ediție și va avea loc pe 25 septembrie, la Aula Magna a Universității Politehnice din București.

Organizatorii estimează participarea a peste 700 de persoane și prezența a 40 de expozanți din România și din străinătate.

Agenda evenimentului va include prezentarea completă a Radiografiei eCommerce 2025, discuții despre impactul inteligenței artificiale în comerțul online și masterclass-uri pe teme de actualitate pentru retaileri și antreprenori.

Companii importante, precum YesPo, Sendership, M3cargo, FAN Courier, eMAG și Altexpress, se alătură evenimentului, oferind oportunități de networking și schimb de bune practici.

Prezentarea studiului și discuțiile dedicate vor permite participanților să înțeleagă mai bine tendințele pieței, să adapteze strategiile de vânzare și să identifice noi oportunități într-un mediu economic provocator.

Această ediție a Radiografiei eCommerce subliniază dinamica sectorului de comerț online din România și evidențiază modul în care consumatorii își ajustează comportamentul în fața creșterii prețurilor.

Rezultatele studiului reprezintă un instrument valoros pentru comercianți, permițându-le să dezvolte strategii mai eficiente și să răspundă mai bine nevoilor clienților.

Efortul de a limita încălzirea globală la 1,5°C față de era preindustrială este în pericol, avertizează ONU
Recomandări
Controversa barei de căutare pe iOS 26: Ce trebuie să știe utilizatorii Apple?
Controversa barei de căutare pe iOS 26: Ce trebuie să știe utilizatorii Apple?
Avertismentul ANAF despre situația în care poți să nu-ți achiți nota la restaurante, baruri și cafenele. ”Clientul are dreptul să nu plătească”
Avertismentul ANAF despre situația în care poți să nu-ți achiți nota la restaurante, baruri și cafenele. ”Clientul are dreptul să nu plătească”
Tratamentul facial care îți transformă rutina de skincare și îți redă încrederea în sine: explicații și beneficii
SPECIAL
Tratamentul facial care îți transformă rutina de skincare și îți redă încrederea în sine: explicații și beneficii
Dacia își propune să depășească un milion de mașini vândute pe an cu o gamă nouă de modele și tehnologii moderne
Dacia își propune să depășească un milion de mașini vândute pe an cu o gamă nouă de modele și tehnologii moderne
Digitalizare cu dosar la ghișeu: studenții cu buletin electronic trebuie să aducă dovezi pe hârtie pentru facilități de transport
Digitalizare cu dosar la ghișeu: studenții cu buletin electronic trebuie să aducă dovezi pe hârtie pentru facilități de transport
Cât costă să îți montezi pompe de căldură și după cât timp îți scoți banii investiți
Cât costă să îți montezi pompe de căldură și după cât timp îți scoți banii investiți
Primul malware cunoscut care încorporează GPT-4 și ridică noi provocări pentru apărarea cibernetică. Ce se știe despre MalTerminal
Primul malware cunoscut care încorporează GPT-4 și ridică noi provocări pentru apărarea cibernetică. Ce se știe despre MalTerminal
Prețurile la cafea, zahăr, cacao și soia, victime ale crizei globale. La ce costuri la raft ne vom aștepta în următoarea perioadă
Prețurile la cafea, zahăr, cacao și soia, victime ale crizei globale. La ce costuri la raft ne vom aștepta în următoarea perioadă
Revista presei
Adevarul
Cum au reușit trei mici producători să nu-și mai vândă munca pe nimic. „Acum nu fac față comenzilor”
Playsport.ro
Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Imaginea cu Elena Udrea care a emoţionat internetul. Fotografia a fost făcută la câteva zile de la naşterea Evei: „Să nu-i mai laşi singuri”
Playtech Știri
Horoscop 22 septembrie 2025: Balanțele se încarcă cu optimism, Scorpionii găsesc liniștea interioară
Playtech Știri
Britney Spears stârnește îngrijorare după ce a postat clipuri dansând într-o casă murdară, plină de excremente: „Are nevoie disperată de ajutor”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...