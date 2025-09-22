Cum și-au ajustat românii cheltuielile online: Radiografia eCommerce 2025 arată ce se cumpără și ce nu

Creșterea prețurilor afectează comportamentul de cumpărare al românilor în mediul online. Studiul Radiografia eCommerce 2025, realizat de easySales, arată că peste 60% dintre consumatori și-au redus bugetul alocat achizițiilor digitale în ultimele luni, fie moderat, fie semnificativ.

Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de 1.036 de persoane, reprezentativ pentru structura socio-demografică a utilizatorilor de internet din România, și va fi prezentată integral pe 25 septembrie, în cadrul evenimentului eCommerce Talks by easySales.

Reduceri de buget și comportamentul consumatorilor

Potrivit studiului, 39% dintre respondenți au diminuat cheltuielile online la un nivel moderat, în timp ce 25% au făcut ajustări semnificative ale bugetului lunar.

Doar aproximativ un sfert dintre participanți nu și-au modificat comportamentul de consum digital. În ceea ce privește valoarea reducerilor, un segment major, circa o treime, a redus cheltuielile lunare între 101 și 250 de lei.

Totodată, un sfert dintre consumatori au scăzut bugetul între 251 și 500 de lei, iar aproape 20% au tăiat peste 500 de lei pe lună.

În privința categoriilor afectate, moda și bijuteriile au înregistrat cele mai mari reduceri, cu 31% dintre respondenți care și-au restrâns achizițiile în acest sector.

Electronicele au fost, de asemenea, vizate de economii, cu 22% dintre participanți care au redus cumpărăturile. În schimb, produsele de bază, esențiale pentru traiul cotidian, nu au fost afectate în aceeași măsură.

Studiul arată și o creștere a atenției consumatorilor asupra costurilor de livrare, 83% dintre respondenți menționând că urmăresc tarifele de transport, iar 81% caută promoții și reduceri înainte de a finaliza o comandă.

eCommerce Talks 2025, o privire asupra viitorului comerțului digital

Evenimentul eCommerce Talks by easySales ajunge în 2025 la cea de-a șasea ediție și va avea loc pe 25 septembrie, la Aula Magna a Universității Politehnice din București.

Organizatorii estimează participarea a peste 700 de persoane și prezența a 40 de expozanți din România și din străinătate.

Agenda evenimentului va include prezentarea completă a Radiografiei eCommerce 2025, discuții despre impactul inteligenței artificiale în comerțul online și masterclass-uri pe teme de actualitate pentru retaileri și antreprenori.

Companii importante, precum YesPo, Sendership, M3cargo, FAN Courier, eMAG și Altexpress, se alătură evenimentului, oferind oportunități de networking și schimb de bune practici.

Prezentarea studiului și discuțiile dedicate vor permite participanților să înțeleagă mai bine tendințele pieței, să adapteze strategiile de vânzare și să identifice noi oportunități într-un mediu economic provocator.

Această ediție a Radiografiei eCommerce subliniază dinamica sectorului de comerț online din România și evidențiază modul în care consumatorii își ajustează comportamentul în fața creșterii prețurilor.

Rezultatele studiului reprezintă un instrument valoros pentru comercianți, permițându-le să dezvolte strategii mai eficiente și să răspundă mai bine nevoilor clienților.