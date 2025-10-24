Cum se transformă internetul ca infrastructură digitală deschisă. Noua realitate online, explicată la RITE 2025, conferința organizată de ANISP

Internetul nu mai este doar un instrument de comunicare, ci o infrastructură vitală, cu implicații economice, politice și sociale majore. Cea de-a treia ediție a Romanian Internet Technologies Event (RITE 2025), organizată de ANISP cu sprijinul Internet Society, va reuni la București lideri internaționali și specialiști în infrastructuri digitale, pentru a discuta despre direcțiile în care evoluează rețeaua globală. Evenimentul, programat pentru 28 octombrie, promite să ofere o imagine completă asupra modului în care inteligența artificială, descentralizarea și noile paradigme de securitate redefinesc ceea ce înseamnă astăzi „Internet deschis”.

RITE 2025 se desfășoară la JW Marriott Hotel din București și aduce pe scenă nume de referință în domeniu, precum George Sadowsky, Adina Florea, Mirjan Kuhne, Tony Kay, dar și reprezentanți ai Microsoft, Oracle, AWS și ISOC România. În centrul dezbaterilor se află tema păstrării Internetului ca o resursă sigură, accesibilă și evolutivă, în fața presiunilor economice, tehnologice și geopolitice.

Internetul între deschidere și securitate

Una dintre ideile-cheie ale conferinței este redefinirea echilibrului dintre deschiderea Internetului și nevoia tot mai acută de securitate. Actorii esențiali ai infrastructurii — de la furnizorii de servicii (ISP) la rețelele de distribuție de conținut (CDN) și operatorii de Internet Exchange (IEX) — sunt nevoiți să gestioneze simultan cerințe complexe: protejarea datelor, compatibilitatea reglementărilor, monetizarea accesului și sustenabilitatea modelelor de afaceri.

Prima sesiune plenară, susținută de George Sadowsky, oferă o perspectivă istorică asupra evoluției Internetului, de la o rețea academică deschisă la infrastructura critică pe care se bazează economia globală. Următoarele sesiuni abordează teme precum inteligența artificială și drepturile digitale ale utilizatorilor. Adina Florea prezintă „Ultimele evoluții în AI & proiectul HRIA”, iar Tony Kay de la Red Hat explorează transformările profunde aduse de AI într-un singur an, subliniind impactul acesteia asupra modului în care funcționează serviciile online.

AI, reglementare și suveranitate digitală

Relația dintre utilizatori, companiile tehnologice și inteligența artificială devine tot mai complexă, iar RITE 2025 aduce acest subiect în prim-plan. Iurie Cojocaru de la NNDKP analizează implicațiile juridice ale reglementărilor privind AI, cu accent pe modul în care acestea pot influența drepturile digitale și libertatea de exprimare. Ovidiu Pismac (Microsoft), Silviu Teodoru și Cristian Popescu (Oracle) explorează rolul AI în protejarea sistemelor informatice și în creșterea eficienței infrastructurilor cloud.

În ultima parte a conferinței, discuțiile se concentrează pe securitatea rețelelor moderne, cu intervenții din partea lui Bertram Dorn (AWS) și Virgil Truică (ISOC România). Printre subiectele abordate se numără confidențialitatea datelor, atacurile DDoS și noile strategii de apărare împotriva amenințărilor cibernetice distribuite.

În încheiere, o masă rotundă cu furnizorii de servicii de telecomunicații din România pune în discuție viitorul Internetului ca infrastructură globală comună: cum poate rămâne deschis și sigur într-un context în care AI, reglementările și interesele economice schimbă rapid regulile jocului.

RITE 2025 confirmă că Internetul nu mai este doar un spațiu al conectivității, ci o infrastructură în continuă transformare, unde echilibrul între inovație, reglementare și drepturile utilizatorilor va defini viitorul digital al economiei globale.