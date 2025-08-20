Cum se stinge dreptul de uzufruct? Expirarea termenului stabilit în contract, una dintre posibilităţi

Dreptul de uzufruct permite unei persoane să folosească un bun care aparține altcuiva și să îi culeagă fructele, păstrând însă substanța acestuia. Acesta poate fi constituit viager sau pe o durată determinată și implică drepturi și obligații atât pentru uzufructuar, cât și pentru nudul proprietar. Înțelegerea modului de constituire și a modalităților de stingere a uzufructului este esențială pentru protejarea intereselor legale ale ambelor părți.

Ce este uzufructul și cum se constituie

Uzufructul reprezintă dreptul de a folosi bunul altcuiva și de a-i culege fructele, păstrând însă substanța acestuia, așa cum prevede clar Articolul 703 din Noul Cod Civil.

Acest drept oferă uzufructuarului posibilitatea de a se bucura de utilitatea și roadele bunului, fără a-i diminua esența sau valoarea. Poate fi constituit prin contracte notariale, testament, cazuri speciale prevăzute de lege sau, mai rar, prin uzucapiune.

Pentru persoanele fizice, uzufructul este de regulă viager, însoțindu-le pe întreaga durată a vieții, iar pentru persoanele juridice poate fi stabilit pentru maximum 30 de ani.

Prin această reglementare, legea asigură un echilibru între folosul temporar al uzufructuarului și protecția dreptului de proprietate al nudului proprietar.

Drepturile și obligațiile uzufructuarului și ale nudului proprietar

Uzufructuarul se bucură de dreptul de a folosi bunul, de a-l închiria și chiar de a ceda acest drept către terți, însă cu responsabilitatea de a păstra intactă substanța sa și de a asigura întreținerea necesară, astfel încât bunul să-și păstreze valoarea și utilitatea.

Pe de altă parte, nudul proprietar își păstrează prerogativele esențiale ale proprietății, precum dreptul de dispoziție și efectuarea reparațiilor majore, suportând totodată anumite cheltuieli conform legii.

Această împărțire a drepturilor și obligațiilor creează un echilibru subtil între folosul imediat și protecția pe termen lung a bunului, garantând armonia relației dintre uzufructuar și proprietar.

Modalități de stingere a uzufructului

Uzufructul încetează prin mai multe modalități: expirarea termenului stabilit în contract, decesul uzufructuarului în cazul uzufructului viager, distrugerea bunului, renunțarea voluntară a uzufructuarului, pierderea calității de persoană sau contopirea dreptului cu proprietatea.

Fiecare dintre aceste cauze reflectă caracterul temporar și condiționat al dreptului de uzufruct, menținând echilibrul între folosirea bunului și protecția substanței sale.

Aceste modalități asigură revenirea armonioasă a drepturilor asupra bunului către nudul proprietar, protejând interesele legale și prevenind conflictele între părți.

Astfel, uzufructul se manifestă ca un mecanism flexibil, dar bine reglementat, care echilibrează beneficiul imediat cu păstrarea patrimoniului pe termen lung.