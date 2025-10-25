Cum se stabilește cota-parte din spațiile comune și de ce contează la vânzare

Atunci când cumperi sau vinzi un apartament, nu deții doar spațiul dintre cei patru pereți, ci și o parte din zonele comune ale blocului. Această ”cota-parte indiviză” este trecută în actele de proprietate și are o importanță juridică și financiară reală, inclusiv la stabilirea prețului final al locuinței.

Ce este cota-parte din spațiile comune și cum se calculează

Cota-parte indiviză reprezintă partea pe care o deține fiecare proprietar din spațiile și terenul comune ale imobilului. Ea include scara blocului, holurile, acoperișul, subsolul, curtea sau alte zone utilizate în comun de locatari.

Practic, atunci când o persoană cumpără un apartament, devine coproprietar și pe aceste suprafețe. Calculul cotei-părți se face proporțional cu suprafața utilă a apartamentului în raport cu totalul suprafeței utile a tuturor locuințelor din imobil.

Cu alte cuvinte, un apartament mai mare va avea o cotă-parte mai mare din spațiile comune. Această proporție este stabilită de către dezvoltator sau de către asociația de proprietari și se înscrie în cartea funciară a fiecărei locuințe.

De ce este importantă cota-parte la vânzarea apartamentului

Deși pare doar un detaliu tehnic, cota-parte are un impact direct la tranzacțiile imobiliare. În primul rând, aceasta influențează valoarea totală a proprietății.

Un apartament cu o cotă-parte mai mare poate fi evaluat mai bine, întrucât cumpărătorul primește o parte mai consistentă din terenul și spațiile comune ale imobilului.

În al doilea rând, cota-parte este esențială în cazul unor lucrări de reabilitare, modernizare sau reconstrucție. De exemplu, dacă blocul este demolat sau reconstruit, despăgubirile se stabilesc proporțional cu această cotă.

De asemenea, în cazul în care terenul comun este valorificat — prin închiriere sau alte proiecte — profiturile se împart conform cotei fiecărui proprietar.

Ce probleme pot apărea dacă nu cunoști cota-parte

Mulți proprietari ignoră acest aspect, deși el poate ridica dificultăți serioase. Lipsa unei evidențe clare a cotei-părți poate duce la dispute între vecini sau la blocaje juridice în cazul vânzării ori ipotecării apartamentului.

Totodată, dacă documentele cadastrale nu menționează corect aceste proporții, notarul poate întârzia semnarea actului de vânzare-cumpărare. Pentru a evita neplăcerile, este important ca proprietarii să verifice informațiile din cartea funciară și din actul de proprietate.

Cunoașterea cotei-părți nu este doar o formalitate, ci un element care conferă transparență, siguranță și o evaluare corectă a valorii locuinței — atât pentru prezent, cât și pentru viitoarele tranzacții.