Ultima ora
RCA-ul la trotinete și biciclete electrice, între legislația adoptată și dezbaterile online. Cine are dreptate
25 oct. 2025 | 15:06
de Badea Violeta

Cum se stabilește cota-parte din spațiile comune și de ce contează la vânzare

Legislație
Cum se stabilește cota-parte din spațiile comune și de ce contează la vânzare
Multi o ignora, dar e importanta: cum se stabileste cota-parte din spatiile comune. Sursa foto: Profimedia

Atunci când cumperi sau vinzi un apartament, nu deții doar spațiul dintre cei patru pereți, ci și o parte din zonele comune ale blocului. Această ”cota-parte indiviză” este trecută în actele de proprietate și are o importanță juridică și financiară reală, inclusiv la stabilirea prețului final al locuinței.

Ce este cota-parte din spațiile comune și cum se calculează

Cota-parte indiviză reprezintă partea pe care o deține fiecare proprietar din spațiile și terenul comune ale imobilului. Ea include scara blocului, holurile, acoperișul, subsolul, curtea sau alte zone utilizate în comun de locatari.

Practic, atunci când o persoană cumpără un apartament, devine coproprietar și pe aceste suprafețe. Calculul cotei-părți se face proporțional cu suprafața utilă a apartamentului în raport cu totalul suprafeței utile a tuturor locuințelor din imobil.

Vezi și:
„Dacă mama mi-a făcut act de vânzare-cumpărare cu întreţinere, fraţii mai pot face ceva?”. Demersurile legale
Se schimbă valabilitatea permisului de conducere în România, decizie de la Bruxelles. Modificări importante și pentru începători

Cu alte cuvinte, un apartament mai mare va avea o cotă-parte mai mare din spațiile comune. Această proporție este stabilită de către dezvoltator sau de către asociația de proprietari și se înscrie în cartea funciară a fiecărei locuințe.

De ce este importantă cota-parte la vânzarea apartamentului

Deși pare doar un detaliu tehnic, cota-parte are un impact direct la tranzacțiile imobiliare. În primul rând, aceasta influențează valoarea totală a proprietății.

Un apartament cu o cotă-parte mai mare poate fi evaluat mai bine, întrucât cumpărătorul primește o parte mai consistentă din terenul și spațiile comune ale imobilului.

În al doilea rând, cota-parte este esențială în cazul unor lucrări de reabilitare, modernizare sau reconstrucție. De exemplu, dacă blocul este demolat sau reconstruit, despăgubirile se stabilesc proporțional cu această cotă.

De asemenea, în cazul în care terenul comun este valorificat — prin închiriere sau alte proiecte — profiturile se împart conform cotei fiecărui proprietar.

Ce probleme pot apărea dacă nu cunoști cota-parte

Mulți proprietari ignoră acest aspect, deși el poate ridica dificultăți serioase. Lipsa unei evidențe clare a cotei-părți poate duce la dispute între vecini sau la blocaje juridice în cazul vânzării ori ipotecării apartamentului.

Totodată, dacă documentele cadastrale nu menționează corect aceste proporții, notarul poate întârzia semnarea actului de vânzare-cumpărare. Pentru a evita neplăcerile, este important ca proprietarii să verifice informațiile din cartea funciară și din actul de proprietate.

Cunoașterea cotei-părți nu este doar o formalitate, ci un element care conferă transparență, siguranță și o evaluare corectă a valorii locuinței — atât pentru prezent, cât și pentru viitoarele tranzacții.

Un vortex polar se apropie de România: Meteorologii avertizează că urmează cea mai rece iarnă din ultimii 40 de ani. Când vin primele ninsori
Recomandări
Recordurile pe care le-a stabilit Catedrala Mântuirii Neamului. Cea mai mare biserică ortodoxă din lume, inaugurată duminică
Recordurile pe care le-a stabilit Catedrala Mântuirii Neamului. Cea mai mare biserică ortodoxă din lume, inaugurată duminică
Salata de vinete fără ulei, rețeta Mihaelei Bilic. Ingredientul care îi dă un gust delicios
Salata de vinete fără ulei, rețeta Mihaelei Bilic. Ingredientul care îi dă un gust delicios
Autostrada A7 prinde contur: Lotul Pietroasele–Buzău, finalizat în proporție de 85%. Când vom putea merge de la București la Focșani doar pe autostradă
Autostrada A7 prinde contur: Lotul Pietroasele–Buzău, finalizat în proporție de 85%. Când vom putea merge de la București la Focșani doar pe autostradă
Electricieni, tâmplari, mecanici auto și alți mici întreprinzători descoperă TikTok, iar munca lor devine marketing și vânzare în același timp
Electricieni, tâmplari, mecanici auto și alți mici întreprinzători descoperă TikTok, iar munca lor devine marketing și vânzare în același timp
Noi scurgeri de gaz descoperite lângă blocul explodat din Rahova: alimentarea trebuia reluată, dar zona a fost sigilată din nou
Noi scurgeri de gaz descoperite lângă blocul explodat din Rahova: alimentarea trebuia reluată, dar zona a fost sigilată din nou
Accident pe DN1 în zona Nistoreşti: Cinci mașini implicate, traficul Ploiești-Brașov oprit
Accident pe DN1 în zona Nistoreşti: Cinci mașini implicate, traficul Ploiești-Brașov oprit
Când merită să treci la Uber Black. Ce venituri poți obține și ce mașini sunt acceptate
Când merită să treci la Uber Black. Ce venituri poți obține și ce mașini sunt acceptate
Cercetătorii au descoperit că muzica reduce durerea după operații și în boli cronice
Cercetătorii au descoperit că muzica reduce durerea după operații și în boli cronice
Revista presei
Adevarul
Trei zodii protejate de karma bună: Universul le răsplătește pentru bunătatea lor
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Decizia surprinzătoare luată de familia lui Felix Baumgartner, la 3 luni de la moartea acestuia. Este vorba despre 900.000 de euro
Playtech Știri
Horoscopul săptămânal 27 octombrie – 2 noiembrie 2025. Zodiile pentru care urmează o perioadă mult aşteptată
Playtech Știri
Câți bani plătește Amalia Năstase pentru facultatea fiicei sale Emma, la universitatea unde au studiat prințul William și Kate Middleton
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...