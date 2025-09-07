Cum se schimbă starea civilă pe vapor, în avion sau într-o unitatea militară din zonă de război. Cum înregistrezi nașterea, căsătoria sau decesul ”în deplasare”

În mod obișnuit, actele de stare civilă – naștere, căsătorie, deces – se înregistrează la oficiile specializate din cadrul primăriilor. Totuși, viața poate aduce situații complet neprevăzute, în care evenimentele se petrec departe de autoritățile locale. Legislația românească prevede reguli speciale pentru aceste contexte, astfel încât cetățenii români să beneficieze de documente legale chiar și pe mare, în aer sau în misiuni militare desfășurate în afara țării.

Nașteri, căsătorii și decese pe nave aflate în larg

Atunci când o navă sub pavilion românesc se află în afara apelor teritoriale, comandantul navei devine, temporar, ofițer de stare civilă. El poate consemna în jurnalul de bord nașteri și decese, dar și oficia căsătorii între doi cetățeni români. Condițiile sunt aceleași ca pe uscat: declarația de căsătorie, actele de identitate și certificatele medicale prenupțiale.

După revenirea în țară, în maximum 30 de zile, extrasul din jurnalul de bord este trimis către Direcția de Stare Civilă a Sectorului 1 din București, care întocmește actul oficial. Astfel, chiar dacă evenimentul are loc în largul mării, acesta este recunoscut și înregistrat oficial în România. Totuși, comandantul nu are dreptul de a căsători un român cu un străin sau doi străini între ei.

Această prevedere a dus la apariția unor oferte turistice care includ pachete pentru cununii în larg, costurile variind între 700 și 1.500 de euro, însă doar cetățenii români pot beneficia legal de astfel de ceremonii.

Ce se poate înregistra la bordul aeronavelor

Regulile sunt mai stricte în cazul zborurilor. Comandantul aeronavei poate nota doar nașteri și decese apărute pe durata zborului, în carnetul de drum. Căsătoriile sunt interzise la bordul avioanelor, indiferent de circumstanțe.

La sosirea în țară, extrasul din carnet este trimis, prin comandantul aeroportului, către aceeași Direcție de Stare Civilă a Sectorului 1, pentru ca actele să fie înregistrate oficial. Așadar, spre deosebire de căsătoriile pe mare, în aer acestea nu pot avea loc sub nicio formă.

Înregistrarea stării civile în zone de conflict sau misiuni militare

În teatrele de război sau în timpul misiunilor internaționale ale Armatei Române, rolul de ofițer de stare civilă revine unor persoane special desemnate prin ordin de ministru. Aceștia pot înregistra nașteri, decese și chiar căsătorii, inclusiv între cetățeni români și străini, dacă legislația locală permite.

Toate evenimentele sunt consemnate în jurnalul de operațiuni, iar documentele sunt trimise lunar către Ministerul Afacerilor Externe, apoi la Direcția de Stare Civilă din București pentru validarea oficială. Această procedură asigură recunoașterea actelor chiar și în cele mai dificile contexte.

Testamente în condiții speciale

Codul Civil prevede și situații excepționale pentru redactarea testamentelor. Dacă nu este disponibil un notar, actul poate fi făcut în fața comandantului navei, al aeronavei sau al unității militare, iar în cazul spitalelor – în fața directorului ori a medicului șef. Legea impune însă prezența a doi martori pentru ca documentul să fie valid.

Astfel de prevederi legale oferă o soluție pentru situațiile extreme, asigurând că drepturile cetățenilor români sunt respectate chiar și atunci când se află departe de instituțiile statului.