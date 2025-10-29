Cum se obține viza de reședință în 2025: proceduri prin cartea de identitate electronică

În 2025, procesul de obținere a vizei de reședință – cunoscută și sub numele de viză de flotant – continuă să implice o serie de obligații administrative stricte. În paralel, sistemul digital pentru înscrierea acestei mențiuni în cartea electronică de identitate (CEI) se află încă în dezvoltare, fiind disponibil momentan doar la emiterea noului document de identitate.

Ce presupune solicitarea vizei de reședință în 2025

Persoanele care își stabilesc temporar reședința la o altă adresă trebuie să solicite viza de flotant în cel mult 15 zile de la mutare, conform prevederilor OUG 97/2005. Depășirea acestui termen constituie contravenție și poate fi sancționată cu o amendă între 500 și 1.000 de lei.

Pentru obținerea vizei, solicitantul trebuie să depună o cerere la serviciul de evidență a persoanelor, însoțită de o declarație pe propria răspundere care să ateste că locuiește mai mult de 15 zile pe lună la adresa respectivă.

De asemenea, sunt necesare actul de identitate în original și documentul care dovedește adresa de reședință – act de proprietate, certificat de moștenitor sau extras de carte funciară valabil (nu mai vechi de 30 de zile). Nu se acceptă copii legalizate.

Ce obligații au proprietarii și găzduitorii

Dacă solicitantul nu este titularul spațiului de locuit, acordul proprietarului este obligatoriu. Acesta trebuie să prezinte actul de identitate în original și să semneze o declarație pe propria răspundere care precizează dacă la adresa respectivă locuiesc persoane din afara familiei.

Nerespectarea obligației de a-și exprima consimțământul de primire în spațiu poate fi sancționată cu o amendă între 75 și 150 de lei. În plus, din iunie 2023, numărul maxim de persoane care pot avea domiciliul sau reședința la aceeași adresă a fost limitat la zece.

În situația în care persoana găzduită are în buletin o altă adresă decât cea reală, proprietarul trebuie să se prezinte personal, împreună cu aceasta, la serviciul de evidență pentru acordul oficial.

Cum se integrează viza de reședință în cartea electronică de identitate

În prezent, menționarea vizei de reședință în cartea electronică de identitate este posibilă doar în momentul eliberării documentului. Pentru cei care dețin deja o CEI, posibilitatea de a adăuga ulterior viza de flotant urmează să fie disponibilă după finalizarea testelor tehnologice, estimată la câteva săptămâni.

Noul sistem permite vizualizarea datelor din CEI, inclusiv a adresei de domiciliu, prin aplicația RoCEIReader, disponibilă pentru telefoanele Android, urmând ca versiunea pentru iOS să fie lansată în curând.

Deși OUG 97/2005 prevede posibilitatea depunerii cererilor în format electronic, această opțiune nu este încă funcțională pentru toate categoriile de solicitanți – excepție fac cazurile în care proprietarul imobilului solicită viza pentru propria adresă. Perioada maximă pentru care se poate acorda viza de reședință rămâne de un an, fiind necesară reînnoirea acesteia la expirare.