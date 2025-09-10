Cum se împart banii din conturi după deces. Ce acte sunt necesare la bancă

Când o persoană decedează, gestionarea și împărțirea fondurilor sale bancare devin un proces important și, uneori, complicat. Băncile au reguli stricte, iar moștenitorii trebuie să prezinte documente oficiale pentru a putea accesa sumele existente în conturile defunctului. Procedura diferă în funcție de existența unui testament și de relația moștenitorilor cu persoana decedată.

Pașii pentru a accesa conturile defunctului

Primul pas după decesul titularului unui cont este informarea băncii. Moștenitorii trebuie să prezinte certificatul de deces și să solicite clarificarea situației conturilor.

În lipsa unui testament, sumele sunt distribuite conform legii moștenirii, iar banca blochează temporar contul până la identificarea tuturor moștenitorilor legali.

Dacă există un cont comun cu un soț sau partener, acesta poate avea acces imediat la fonduri, dar numai până la stabilirea drepturilor celorlalți moștenitori.

Actele necesare la bancă

Pentru a putea accesa fondurile din conturile persoanei decedate, moștenitorii trebuie să prezinte un set complet de documente, care să ateste identitatea și drepturile legale ale acestora. Printre acestea se numără:

certificatul de deces al titularului;

actele de identitate ale moștenitorilor;

certificatul de moștenitor sau, în lipsa unui testament, hotărârea judecătorească corespunzătoare.

Dacă există un testament autentic sau alte acte notariale care reflectă voința defunctului, acestea trebuie, de asemenea, depuse la bancă. În plus, băncile pot solicita completarea unui formular de cerere specific, semnat de fiecare moștenitor, pentru a oficializa solicitarea și a înregistra cererea în sistemul instituției financiare.

Este recomandat ca documentele să fie prezentate în original sau în copie legalizată, pentru a evita întârzieri în procesul de deblocare a fondurilor. Astfel, procedura devine clară și transparentă, iar moștenitorii pot accesa banii într-un mod organizat și sigur.

Distribuirea sumelor între moștenitori

După verificarea tuturor documentelor, banca procedează la deblocarea fondurilor și la distribuirea acestora conform legislației sau testamentului. Dacă moștenitorii sunt de acord, sumele pot fi transferate direct în conturile personale ale acestora.

În situații de dispută, banca păstrează banii până când instanța decide modul corect de împărțire. Este important ca toți moștenitorii să fie informați și să își exprime consimțământul pentru procedurile de deblocare și transfer, pentru a evita conflictele ulterioare. Gestionarea fondurilor bancare după deces presupune atenție și respectarea procedurilor legale.

Documentația completă și corectă simplifică procesul, iar moștenitorii pot astfel să acceseze banii fără întârzieri inutile. În final, cunoașterea pașilor și actelor necesare la bancă asigură o tranziție liniștită a patrimoniului către cei care au drept legal la moștenire.