Cum se formează un ciclon și care este diferența dintre el și o furtună obișnuită. De ce devin tot mai frecvente în România

România este lovită de un ciclon puternic, care aduce ploi abundente în mai multe regiuni. Fenomenul extrem ridică întrebări despre modul în care se formează și ce îl diferențiază de o furtună obișnuită. Totodată, specialiștii atrag atenția asupra frecvenței tot mai mari a acestor evenimente meteorologice în țară. Ciclonul se manifestă chiar în aceste momente.

Ce este un ciclon și cum se formează

Un ciclon este un sistem atmosferic de joasă presiune, caracterizat prin vânturi puternice care se rotesc în jurul unui centru de presiune scăzută. În emisfera nordică, vânturile se deplasează invers acelor de ceasornic, iar în emisfera sudică se rotesc în sensul acelor de ceasornic.

Formarea unui ciclon începe în zone unde aerul cald și umed se ridică rapid, creând o presiune scăzută la sol. Aerul mai rece îl înlocuiește, iar acest ciclu continuă, fiind accelerat de efectul Coriolis, ceea ce generează rotația caracteristică.

Când condițiile sunt favorabile, un ciclon se poate intensifica, transformându-se în furtună severă sau, în anumite regiuni tropicale, chiar într-un uragan.

Cicloanele pot aduce ploi torențiale abundente, rafale de vânt extrem de puternice și furtuni prelungite, afectând sute sau chiar mii de kilometri pătrați.

În ce se diferențiază ciclonul de o furtună sau de o tornadă

Diferențele principale țin de dimensiune, durată și mod de formare. Cicloanele sunt fenomene de scară largă, care pot dura zile întregi și afectează regiuni extinse, aducând precipitații și vânturi puternice.

Tornadele, în schimb, sunt coloane de aer extrem de violente, dar locale, cu durate scurte de câteva minute până la câteva ore și viteze ale vântului mult mai mari.

În ceea ce privește furtunile obișnuite, acestea sunt mai frecvente și se formează atunci când mase de aer cald și rece se întâlnesc, generând instabilitate atmosferică.

Deși aduc precipitații și vânt, ele nu implică întotdeauna circulația organizată a aerului specific unui ciclon. Cicloanele tropicale, cunoscute sub numele de uragane, se formează în ape calde și se diferențiază prin intensitate și regiune de apariție.

De ce ciclonele devin tot mai frecvente în România

Creșterea frecvenței cicloanelor în România este legată de schimbările climatice și de modificările temperaturilor globale. Oceanul Atlantic și Marea Mediterană, surse principale de umiditate și energie pentru ciclonii care afectează Europa, se încălzesc, oferind mai multă energie pentru formarea și intensificarea fenomenelor extreme.

În același timp, modificările în curenții atmosferici și variațiile presiunii favorizează deplasarea acestora spre regiunile sud-estice ale continentului, inclusiv România.

Ciclonele aduc instabilitate atmosferică prelungită, precipitații abundente și rafale puternice de vânt, generând inundații majore și alunecări de teren. În contrast, anticicloanele aduc vreme stabilă, senină și complet uscată, evidențiind clar rolul complementar al celor două sisteme în dinamica complexă a vremii.

