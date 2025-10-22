Ultima ora
Cum se face dezmembrarea unui teren. Când e nevoie de cadastru nou

Legislație
Cum se face dezmembrarea unui teren. Când e nevoie de cadastru nou
Pașii necesari pentru dezmembrarea unui teren

Dezmembrarea unui teren înseamnă împărțirea unei parcele existente în două sau mai multe loturi distincte, fiecare urmând să primească un nou număr cadastral și, de regulă, o carte funciară proprie. Operațiunea are atât o componentă tehnică — trasarea noilor limite și întocmirea documentației cadastrale — cât și una juridică: modificarea situației din cartea funciară și, eventual, încheierea actelor între proprietari sau cu terți.

Care sunt pașii pentru dezmembrarea unui teren

Când este necesară dezmembrarea unui teren? Cele mai frecvente situații sunt vânzarea unei părți din teren, transmiterea moștenirii, construirea pe parcele separate sau reamenajarea terenurilor pentru dezvoltare urbanistică. Legea impune ca orice modificare ce schimbă identitatea imobilelor înscrise în cartea funciară — dezlipire, alipire sau reînscriere — să fie reflectată în evidențele cadastrale, astfel încât rezultatul să fie opozabil terților. Practic, dacă parcela se împarte, trebuie creat cadastru nou pentru fiecare lot rezultat.

Primul pas este să consultați documentele de proprietate şi regimul juridic: extras de carte funciară, planurile existente şi eventuale sarcini (ipotecă, servitute). Dacă terenul este grevat de sarcini, unele dezmembrări pot necesita consimțământul titularilor acelor sarcini. Codul civil prevede limitări pentru modificarea imobilului înscris, în special când sunt implicați terți cu drepturi reale.

Etapa tehnică presupune angajarea unui topograf autorizat care va măsura terenul, va propune noile parcele şi va întocmi documentaţia tehnică (planuri, descrieri, note tehnice). Documentația tehnică respectivă este depusă la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) pentru verificare și recepție. Fiecare lot rezultat primește un număr cadastral separat.

Avize urbanistice și aprobări: în funcţie de destinaţia parcelelor (construcţii noi, drumuri de acces etc.) pot fi necesare certificate de urbanism sau alte avize emise de autorităţi locale. Lipsa avizelor poate bloca intabularea sau acceptarea documentației.

Receptia lucrării şi înscrierea în cartea funciară: OCPI va analiza și va recepționa documentația (conform reglementărilor și ordinelor ANCPI — de ex. ODG 600/2023 privind documentația necesară). După recepție, fiecare parcelă primită este înregistrată în evidențele cadastrale și, ulterior, se solicită intabularea dreptului de proprietate în cartea funciară, pe baza documentelor doveditoare.

Aspecte juridice de luat în calcul

Dezmembrarea nu schimbă automat regimul juridic al sarcinilor: servituţile sau ipotecile rămân ataşate, în mod obișnuit, la parcela din care s-a desprins suprafața, sau se distribuie conform legii/contractului; modificările necesită clarificare în documentaţie.

Actele de voință între coproprietari (vânzare, partaj) trebuie întocmite conform prevederilor legale și transcrise în cartea funciară pentru a produce efecte față de terți. Drepturile reale se dobândesc și se modifică, în general, prin înscrierea în cartea funciară.

Practic, ori de câte ori se schimbă configuraţia fizică şi juridică a unui imobil înscris, este nevoie de actualizare cadastrală. Pentru a evita probleme ulterioare — litigiile privind limitele, blocajul intabulării sau impedimentele fiscale — apelul la un topograf autorizat și la consultanță notarială sau juridică înainte de lansarea procedurii poate fi de ajutor.

