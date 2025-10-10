Cum se curăţă corect pomii în octombrie. Aşa te asiguri că vor fi plini de flori în primăvară

Luna octombrie este momentul ideal pentru îngrijirea pomilor fructiferi, imediat după recoltă, când frunzele încep să cadă, iar copacii intră în repaus vegetativ. Curăţarea pomilor toamna nu este doar o chestiune estetică, ci un pas esenţial pentru a-i menţine sănătoşi şi pentru a asigura o înflorire bogată în primăvară. Specialiştii în horticultură spun că o toaletare corectă făcută acum poate face diferenţa între un pom plin de rod şi unul afectat de boli sau dăunători.

Cum cureți pomii în octombrie

Îndepărtează ramurile uscate, bolnave sau rupte

Primul pas este curăţarea pomilor de ramurile afectate. Acestea pot fi surse de infecţie şi pot atrage dăunători peste iarnă. Se taie cu o foarfecă de grădină bine ascuţită sau un fierăstrău de mână, cât mai aproape de punctul de ramificare, fără a lăsa cioturi. Rănile mai mari se pot acoperi cu mastic special pentru pomi, care ajută la cicatrizarea mai rapidă.

Subţiază coroana pentru a permite luminii să pătrundă

Pomii care au o coroană prea deasă vor avea mai puţine flori şi fructe în anul următor. De aceea, se recomandă îndepărtarea ramurilor care cresc spre interior sau se intersectează. O coroană aerisită ajută la circulaţia aerului şi previne apariţia bolilor fungice.

Curăţă trunchiul şi baza pomului

După tăieri, este esenţial să cureţi şi scoarţa pomilor. Cu o perie de sârmă sau o racletă de lemn, se îndepărtează muşchii, lichienii şi scoarţa exfoliată. Apoi, trunchiul poate fi văruit cu o soluţie pe bază de var stins şi sulfat de cupru — un tratament clasic care protejează pomii de îngheţ şi dăunători.

Adună frunzele şi resturile vegetale

Frunzele căzute şi crenguţele tăiate trebuie strânse şi îndepărtate din jurul pomilor. Acestea pot adăposti larve şi spori de boli care iernează în sol. Poţi transforma o parte din frunze în compost, dar numai dacă provin de la pomi sănătoşi.

Scurtează uşor ramurile tinere

Ramurile noi pot fi tăiate cu aproximativ o treime din lungime, pentru a stimula creşterea echilibrată şi dezvoltarea mugurilor de rod. Această tăiere uşoară ajută pomul să-şi concentreze energia în mugurii care vor înflori în primăvară.

Asigură drenajul solului şi fertilizarea de toamnă

După curăţarea pomilor, este recomandat să afânezi uşor solul de la bază şi să adaugi îngrăşământ organic — compost sau gunoi de grajd bine fermentat. Acesta va oferi nutrienţii necesari pentru refacerea pomilor înainte de iarnă.

Rezultatul

Un pom curăţat corect în octombrie va fi mai rezistent la ger, la boli şi la dăunători. În plus, în primăvară, va înflori mai bogat, iar recolta din vară va fi semnificativ mai bună.

Sfatul specialiştilor: Evită tăierile agresive toamna târziu, când temperaturile scad sub 5°C, pentru că rănile nu mai apucă să se cicatrizeze complet. Alege o zi uscată, cu temperaturi blânde, şi foloseşte întotdeauna unelte curate şi dezinfectate.

Cu puţin efort în octombrie, grădina ta îţi va răsplăti munca prin pomi plini de flori şi rod în anul următor.