Ultima ora
Vei plăti 20 de lei/zi în București, dacă ești din provincie și vii cu mașina. De ce nu este vorba doar despre a strânge bani la buget
10 oct. 2025 | 07:55
de Ioana Bucur

Cum se curăţă corect pomii în octombrie. Aşa te asiguri că vor fi plini de flori în primăvară

UTILE
Cum se curăţă corect pomii în octombrie. Aşa te asiguri că vor fi plini de flori în primăvară
Imagine arhivă. Foto: Pixabay

Luna octombrie este momentul ideal pentru îngrijirea pomilor fructiferi, imediat după recoltă, când frunzele încep să cadă, iar copacii intră în repaus vegetativ. Curăţarea pomilor toamna nu este doar o chestiune estetică, ci un pas esenţial pentru a-i menţine sănătoşi şi pentru a asigura o înflorire bogată în primăvară. Specialiştii în horticultură spun că o toaletare corectă făcută acum poate face diferenţa între un pom plin de rod şi unul afectat de boli sau dăunători.

Cum cureți pomii în octombrie

Îndepărtează ramurile uscate, bolnave sau rupte

Primul pas este curăţarea pomilor de ramurile afectate. Acestea pot fi surse de infecţie şi pot atrage dăunători peste iarnă. Se taie cu o foarfecă de grădină bine ascuţită sau un fierăstrău de mână, cât mai aproape de punctul de ramificare, fără a lăsa cioturi. Rănile mai mari se pot acoperi cu mastic special pentru pomi, care ajută la cicatrizarea mai rapidă.

Vezi și:
Ce se pune în varul pentru pomi ca să reziste mai mult pe scoarță. Cum se prepară corect soluția folosită de pomicultori
Cu ce să stropești prunii după ce culegi fructele. Soluția care previne bolile pomilor și îi face mult mai roditori

Subţiază coroana pentru a permite luminii să pătrundă

Pomii care au o coroană prea deasă vor avea mai puţine flori şi fructe în anul următor. De aceea, se recomandă îndepărtarea ramurilor care cresc spre interior sau se intersectează. O coroană aerisită ajută la circulaţia aerului şi previne apariţia bolilor fungice.

Curăţă trunchiul şi baza pomului

După tăieri, este esenţial să cureţi şi scoarţa pomilor. Cu o perie de sârmă sau o racletă de lemn, se îndepărtează muşchii, lichienii şi scoarţa exfoliată. Apoi, trunchiul poate fi văruit cu o soluţie pe bază de var stins şi sulfat de cupru — un tratament clasic care protejează pomii de îngheţ şi dăunători.

Adună frunzele şi resturile vegetale

Frunzele căzute şi crenguţele tăiate trebuie strânse şi îndepărtate din jurul pomilor. Acestea pot adăposti larve şi spori de boli care iernează în sol. Poţi transforma o parte din frunze în compost, dar numai dacă provin de la pomi sănătoşi.

Scurtează uşor ramurile tinere

Ramurile noi pot fi tăiate cu aproximativ o treime din lungime, pentru a stimula creşterea echilibrată şi dezvoltarea mugurilor de rod. Această tăiere uşoară ajută pomul să-şi concentreze energia în mugurii care vor înflori în primăvară.

Asigură drenajul solului şi fertilizarea de toamnă

După curăţarea pomilor, este recomandat să afânezi uşor solul de la bază şi să adaugi îngrăşământ organic — compost sau gunoi de grajd bine fermentat. Acesta va oferi nutrienţii necesari pentru refacerea pomilor înainte de iarnă.

Rezultatul

Un pom curăţat corect în octombrie va fi mai rezistent la ger, la boli şi la dăunători. În plus, în primăvară, va înflori mai bogat, iar recolta din vară va fi semnificativ mai bună.

Sfatul specialiştilor: Evită tăierile agresive toamna târziu, când temperaturile scad sub 5°C, pentru că rănile nu mai apucă să se cicatrizeze complet. Alege o zi uscată, cu temperaturi blânde, şi foloseşte întotdeauna unelte curate şi dezinfectate.

Cu puţin efort în octombrie, grădina ta îţi va răsplăti munca prin pomi plini de flori şi rod în anul următor.

Motivul pentru care a fost emis cod roşu de ploi în partea de sud a României, dezvăluit de ANM. Zona din Bucureşti unde s-au înregistrat aproape 140 de l/mp
Recomandări
Cutremur puternic de 7,4 în Filipine. Oamenii s-au ghemuit pe străzi în timpul seismului, s-a emis avertisment de tsunami
Cutremur puternic de 7,4 în Filipine. Oamenii s-au ghemuit pe străzi în timpul seismului, s-a emis avertisment de tsunami
Cum se explică tarifele fabuloase la energie din România. Legătura dintre prețul curentului și ANRE
Cum se explică tarifele fabuloase la energie din România. Legătura dintre prețul curentului și ANRE
Noul Renault Twingo E-Tech promite să devanseze Volkswagen în cursa mașinilor electrice mici
Noul Renault Twingo E-Tech promite să devanseze Volkswagen în cursa mașinilor electrice mici
Nicuşor Dan a semnat legea care acordă 8 zile de muncă de la domiciliu pentru angajații care au în îngrijire copii cu handicap
Nicuşor Dan a semnat legea care acordă 8 zile de muncă de la domiciliu pentru angajații care au în îngrijire copii cu handicap
Gigantul auto care anunță concedierea a 13.000 de angajați. Cât de gravă este criza din piața auto în Europa
Gigantul auto care anunță concedierea a 13.000 de angajați. Cât de gravă este criza din piața auto în Europa
Amendă de 1.600 de lei pentru șoferii care nu cunosc regulile din sensul giratoriu. Greșeala banală care te costă scump
Amendă de 1.600 de lei pentru șoferii care nu cunosc regulile din sensul giratoriu. Greșeala banală care te costă scump
10 octombrie, zi cu multe semnificații: decese regale, descoperiri astronomice și implicare politică
10 octombrie, zi cu multe semnificații: decese regale, descoperiri astronomice și implicare politică
Presiunea corectă în cauciucuri pe timp de iarnă. Cum îți salvezi anvelopele de la înlocuire prematură
Presiunea corectă în cauciucuri pe timp de iarnă. Cum îți salvezi anvelopele de la înlocuire prematură
Revista presei
Adevarul
Specia umană a apărut datorită unui virus vechi de milioane de ani
Playsport.ro
Mircea Lucescu a numit căpitanul naționalei României la partida cu Moldova: „Depinde de el”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Zodiile norocoase în octombrie 2025. Astrele le-au pregătit surprize mari în a doua lună de toamnă
Playtech Știri
Zodiile care îşi schimbă destinul din luna octombrie. Astrele le pregătesc surprize de neuitat
Playtech Știri
Fetiţa cea mai frumoasă din lume a împlinit 24 de ani şi o recunoşti cu greu. „Copilul-minune al modellingului” s-a transformat complet, cu ce se ocupă acum
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...