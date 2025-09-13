Ultima ora
România și Bulgaria rămân la finalul clasamentului UE privind speranța de viață. Cauzele decalajului țării noastre
13 sept. 2025 | 12:49
de Badea Violeta

Social
Cum se calculează pensia pentru cei care au muncit în străinătate. Exemple pentru Spania, Italia și Germania
Care este modul de calcul al pensiei pentru cei cu activitate in afara tarii? Sursa foto: Profimedia

Tot mai mulți români care au lucrat ani buni peste hotare se întreabă cum vor fi calculați anii de muncă atunci când vine momentul pensionării. Legislația europeană le oferă dreptul de a-și totaliza perioadele lucrate în diverse state, pentru a nu pierde contribuțiile plătite. Modul de calcul al pensiei depinde însă de fiecare țară și de regulile de coordonare între state.

Cum funcționează totalizarea anilor de muncă în UE

Statele membre ale Uniunii Europene aplică principiul totalizării perioadelor de asigurare. Practic, fiecare țară ia în considerare și anii lucrați în alte state UE atunci când stabilește dreptul la pensie.

Fiecare stat va plăti însă partea corespunzătoare contribuțiilor încasate acolo. Dacă o persoană a lucrat 10 ani în România și 15 ani în Italia, va primi două pensii: una de la Casa Națională de Pensii pentru anii lucrați în România și una de la instituția italiană pentru perioada lucrată acolo.

Exemplu de calcul pentru Spania, Italia și Germania

În Spania, pensia publică este proporțională cu anii de contribuții și media salariilor. Un român care a lucrat 12 ani în Spania și 18 ani în România va primi pensia calculată separat pentru fiecare țară.

De exemplu, dacă în Spania a avut un salariu mediu de 1.500 euro și a contribuit 12 ani, partea spaniolă ar putea fi de aproximativ 420 euro, la care se adaugă partea românească stabilită după legislația noastră.

În Italia, sistemul este similar. O persoană care a lucrat 15 ani în Italia cu un venit mediu de 1.400 euro și 10 ani în România va primi pensia calculată proporțional. Contribuția italiană ar putea însemna în jur de 450 euro lunar, la care se adaugă pensia pentru anii lucrați în România.

În Germania, regulile sunt mai stricte, dar principiul este același. Un român cu 20 de ani lucrați acolo la un salariu mediu de 2.000 euro și 5 ani în România ar putea obține din partea Germaniei circa 650 euro lunar, plus pensia românească corespunzătoare celor 5 ani.

Pași pentru solicitarea pensiei internaționale

Cei care au lucrat în mai multe țări trebuie să depună cererea de pensionare în statul de reședință, care va trimite dosarul către celelalte state unde s-au plătit contribuții.

Fiecare instituție va calcula partea proprie și va emite o decizie. Este importantă păstrarea documentelor de muncă și a dovezilor de contribuții pentru a evita întârzierile.

