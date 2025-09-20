Cum se calculează pensia alimentară în 2025. Ce procent din venit trebuie plătit pentru copii

În 2025, stabilirea pensiei alimentare în România se face pe baza venitului net al părintelui plătitor și a nevoilor copilului, conform prevederilor Codului Civil. Instanțele pot stabili pensia astfel încât să fie echitabilă, ținând cont de capacitatea financiară a părintelui și de necesitățile minorului.

Iată cum se calculează pensia alimentară în 2025

Procentele maximale recomandate de specialiști pentru plata pensiei alimentare sunt: până la 25% din venitul net pentru un copil, aproximativ 33% pentru doi copii și până la 50% pentru trei sau mai mulți copii. Aceste valori reprezintă limitele superioare, iar instanța poate decide sume mai mici, în funcție de situația reală a părintelui și a copilului.

În calculul pensiei alimentare se iau în considerare veniturile nete permanente: salariul, pensiile, indemnizațiile constante și veniturile din chirii sau alte surse regulate. Veniturile ocazionale sau sporurile neprevăzute nu se includ de regulă. Dacă părintele nu are venituri declarate, se poate lua ca reper salariul minim net pe economie. În 2025, acesta este de aproximativ 2.574 lei, ceea ce înseamnă că pensia alimentară pentru un copil ar putea fi de circa 644 lei pe lună.

Se poate ajunge până la 50% din veniturile părintelui

Exemple practice arată că, dacă un părinte câștigă 6.000 de lei net pe lună, pensia alimentară maximă ar fi 1.500 lei pentru un copil, 2.000 lei pentru doi copii și 3.000 lei pentru trei sau mai mulți copii. Instanța poate ajusta aceste valori în funcție de circumstanțe, precum creșterea costurilor de trai, nevoi speciale ale copiilor sau schimbări în veniturile părintelui plătitor.

Astfel, pensia alimentară în 2025 continuă să fie un instrument legal prin care se asigură sprijinul financiar al copiilor, în timp ce se respectă echilibrul între obligațiile părinților și capacitatea lor financiară.