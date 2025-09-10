Ultima ora
10 sept. 2025
Badea Violeta

Social
Cum se acordă voucherele de vacanță pentru profesori în 2025. Ce s-a schimbat față de anii trecuți și care sunt noile reguli
Cum primesc profesorii voucherele de vacanta in anul 2025

Ministerul Educației a actualizat, pentru anul 2025, regulamentul prin care profesorii și personalul din unitățile de învățământ de stat pot primi vouchere de vacanță. Documentul oficial stabilește noi condiții privind valoarea, criteriile de eligibilitate și modul de utilizare al acestora. Măsura vizează stimularea personalului activ și reglementarea clară a folosirii banilor publici.

Care este valoarea voucherelor de vacanță și cum pot fi folosite

Conform noilor prevederi, fiecare angajat eligibil din învățământul de stat beneficiază anual de vouchere de vacanță în valoare de 800 de lei, acordate exclusiv pe suport electronic.

Suma este fixă, nu poate fi diminuată și trebuie să fie un multiplu de 50 de lei. Aceste bonuri pot fi folosite pentru plata a cel mult 50% din contravaloarea pachetelor de servicii turistice, ceea ce înseamnă că pentru un sejur de minimum 1.600 de lei, profesorul poate achita jumătate din sumă prin voucher.

De asemenea, valoarea poate fi utilizată fracționat în funcție de nevoile beneficiarului, iar perioada de valabilitate este de un an de la alimentarea cardului, relatează avocatnet.ro.

Ce criterii de eligibilitate trebuie îndeplinite

Beneficiarii sunt persoanele care desfășoară efectiv activitate în unitățile de învățământ de stat și au calitatea de salariat. În 2025 se introduce o limită de venit: salariul net al funcției de bază nu trebuie să depășească 8.000 de lei pentru a primi voucherul.

Personalul cu normă parțială beneficiază proporțional cu timpul de muncă, iar pentru cei transferați sau detașați acordarea se face proporțional cu perioada lucrată și pe baza unei adeverințe sau declarații pe propria răspundere. În situații de cumul sau plata cu ora, voucherele sunt acordate doar de angajatorul la care salariatul are funcția de bază.

Reguli stricte de utilizare și restituire

Voucherul poate fi folosit exclusiv pentru servicii turistice și este interzisă comercializarea acestuia sau schimbarea în bani ori alte bunuri. La încetarea contractului de muncă sau a perioadei de valabilitate, suportul electronic trebuie restituit angajatorului.

În cazul în care se constată utilizarea necuvenită, salariatul are 60 de zile pentru a returna contravaloarea sumelor folosite, iar voucherele neutilizate sunt restituite de unitatea emitentă către angajator și apoi virate la bugetul de stat.

Noile reguli din 2025 introduc mai multă claritate și responsabilitate atât pentru angajați, cât și pentru angajatori, transformând voucherele de vacanță într-un beneficiu predictibil și mai ușor de gestionat.

