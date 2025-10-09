Cum scapi de sancțiunea pentru rovinietă în România. De ce să nu-ți ascunzi numărul de înmatriculare, tot îți vine amenda acasă

Ultima ora
Se modifică Codul Muncii: ce drepturi noi primesc angajații care lucrează între 22:00 și 06:00
09 oct. 2025 | 07:00
de Alexandru Puiu

În ultimii ani, camerele care detectează automat numerele de înmatriculare pentru rovinietă au devenit mult mai performante. Cu toate acestea, unii șoferi din România continuă să caute metode prin care să păcălească sistemul. Fie că folosesc vopsele reflectorizante, folii speciale sau dispozitive rabatabile pentru plăcuțele de înmatriculare, scopul este același: evitarea amenzilor și a plății taxei de drum. Însă realitatea e că toate aceste trucuri duc, inevitabil, la sancțiuni mult mai mari.

Legea rutieră este foarte clară în privința oricărei tentative de a ascunde numărul de înmatriculare. Camerele CNAIR sau radarele Poliției nu doar că detectează aceste tentative, ci trimit și alerte automate autorităților, care pot identifica ulterior vehiculul și proprietarul în baza de date a Registrului Auto Român.

Trucurile ilegale care te costă mai mult decât rovinieta

Cei mai ingenioși șoferi apelează la soluții aparent „discrete” pentru a face numărul de înmatriculare ilizibil. Vopseaua reflectorizantă este una dintre ele — o substanță cu microsfere de sticlă, menită să „orbească” senzorii camerei prin reflexie puternică a luminii infraroșii. La ochiul liber, plăcuța pare perfect normală, dar pentru camere devine imposibil de citit.

Unii merg mai departe și instalează sisteme rabatabile pentru plăcuțe, inspirate din filmele cu spioni. Prin apăsarea unui buton, numărul dispare sau se acoperă cu o bandă de plastic. Există și varianta mai rudimentară, dar foarte răspândită: folia aplicată pe număr. Uneori alimentară, alteori cumpărată online, aceasta „blurează” cifrele pentru camerele fixe de pe drumuri. Toate aceste metode sunt însă ilegale și se pedepsesc sever.

Conform Art. 99 alin. (1) din Legea 195/2002, conducerea unui vehicul cu plăcuțe acoperite, modificate sau ilizibile se sancționează cu amendă din clasa I de sancțiuni. Iar dacă în același timp șoferul circula fără rovinietă, acesta riscă o amendă suplimentară de la CNAIR, care poate ajunge la câteva sute de lei.

Cum funcționează identificarea și de ce tot primești amenda acasă

Mulți șoferi cred că dacă numărul lor nu este citit automat de cameră, scotocirea se oprește acolo. În realitate, sistemul CNAIR trimite imaginea către o bază centrală, unde se declanșează o alertă de verificare manuală. Poliția rutieră și specialiștii RAR pot corela detalii precum culoarea, forma, modelul mașinii și alte elemente distinctive pentru a identifica proprietarul.

După identificare, proprietarul primește o notificare oficială prin care i se cere să declare cine conducea mașina la momentul respectiv. În final, persoana indicată va fi amendată atât pentru manipularea numărului de înmatriculare, cât și pentru lipsa rovinietei. În cazurile repetate, amenda poate fi însoțită de suspendarea certificatului de înmatriculare.

În practică, chiar dacă pe moment pare că ai scăpat, camerele de rovinietă din România sunt sincronizate cu bazele Poliției și pot genera alerte în câteva secunde. Iar identificarea ulterioară se face inevitabil.

Singura metodă legală de a evita rovinieta în 2025

Există o singură soluție legală pentru a nu plăti rovinieta: să nu circuli pe drumurile pentru care ea este obligatorie. Taxa se aplică exclusiv pentru drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzi. Dacă te deplasezi doar pe drumuri județene, comunale sau forestiere, nu ai nevoie de rovinietă.

Orice altă tentativă de a evita plata este considerată contravenție și poate atrage amenzi mult mai mari decât costul vinietei. În plus, utilizarea dispozitivelor sau substanțelor care modifică aspectul plăcuțelor de înmatriculare poate fi interpretată și ca tentativă de fraudă în cazul unor investigații extinse.

Pe scurt, în 2025, sistemul de camere și identificare automată este suficient de inteligent încât să depisteze orice abatere. Iar cea mai sigură cale de a evita problemele este respectarea legii.

