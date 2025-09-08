Ultima ora
Accidentul de funicular de la Lisabona: Primul raport indică ruperea unui cablu. Totul s-a întâmplat în mai puțin de 50 de secunde
08 sept. 2025 | 11:16
de Iulia Kelt

Cum scapi de răul de mișcare: Genul de muzică care ar putea să rezolve, de fapt, problema

ȘTIINȚĂ
Cum scapi de răul de mișcare: Genul de muzică care ar putea să rezolve, de fapt, problema
Cum scapi de răul de mișcare / Foto: Family Doctor

Cercetările recente sugerează că muzica potrivită ar putea reduce simptomele răului de mișcare, precum greața și amețeala, transformând un drum cu mașina pe un traseu mai confortabil pentru pasageri.

O echipă de cercetători condusă de neurologul Yilun Li, de la Institutul de Științe și Tehnologie Henan din China, a descoperit că anumite genuri muzicale pot influența starea fizică a oamenilor în timpul sau după o experiență provocatoare de mișcare.

Studiul, publicat în Frontiers in Human Neuroscience în 2025, sugerează că alegerea muzicii potrivite poate accelera recuperarea de la senzațiile neplăcute asociate cu răul de mișcare.

Experimente cu muzică și legătura cu răul de mișcare

Cercetătorii au implicat 30 de participanți care au fost supuși unui simulator de condus conceput să inducă răul de mișcare.

Voluntarii purtau o cască EEG care permitea citirea activității cerebrale în timp real, urmărind cum creierul trece de la o stare stabilă la una de disconfort și apoi înapoi.

Participanții au fost împărțiți în șase grupuri. Patru dintre ele au ascultat muzică timp de un minut după simularea drumului, unul nu a ascultat muzică și a petrecut aceeași perioadă meditat, iar ultimul grup a oprit drumul înainte ca participanții să înceapă să resimtă greață.

Rezultatele au arătat că muzica veselă a redus simptomele răului de mișcare cu aproximativ 14% comparativ cu grupul care a meditat, în timp ce muzica relaxantă a fost aproape la fel de eficientă, cu o ameliorare de 13,4%.

În mod surprinzător, muzica tristă a avut efect opus: aceasta a făcut recuperarea mai dificilă decât simpla așteptare ca simptomele să dispară.

Autorii studiului presupun că efectul negativ ar putea fi cauzat de „rezonanța emoțională” a pieselor triste, care amplifică disconfortul.

Ce ne spune creierul despre răul de mișcare

Datele EEG au indicat o corelație negativă între răul de mișcare și activitatea în zona occipitală a creierului, responsabilă de procesarea informațiilor vizuale.

Cu cât participanții raportau mai multă greață, cu atât activitatea în această regiune era mai puțin complexă. În schimb, recuperarea a fost asociată cu o activitate cerebrală mai variată, ceea ce sugerează că muzica potrivită poate ajuta creierul să mențină o stare fizică mai stabilă.

Rezultatele se aliniază altor studii care au demonstrat că muzica poate influența puternic starea emoțională și fizică a oamenilor.

De exemplu, un cântec preferat poate reduce răul de mișcare indus vizual sau „cybersickness” în realitatea virtuală, și chiar poate ameliora simptomele unei mahmureli.

Astfel, cercetările sugerează că alegerea muzicii în timpul călătoriilor ar putea fi mai importantă decât credeam: o melodie veselă sau relaxantă nu doar că înveselește starea de spirit, ci poate contribui și la confortul fizic al pasagerilor, reducând greața și amețeala.

