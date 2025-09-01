Cum scapi de amenda de circulație în 2025 – detaliile din procesul verbal care pot duce la anularea lui

Situațiile în care un proces-verbal de contravenție poate fi anulat nu sunt frecvente, însă ele există și țin aproape întotdeauna de modul în care agentul constatator completează actul. Un exemplu recent arată cât de importante sunt detaliile trecute în document: dacă acestea sunt greșite, judecătorii pot decide anularea amenzii. Exact asta s-a întâmplat în cazul unui șofer din Iași, care a reușit să scape atât de sancțiunea financiară, cât și de suspendarea permisului, pentru simplul motiv că polițistul a completat procesul-verbal cu numeroase erori.

Aurel V. fusese sancționat cu o amendă de 660 de lei și cu suspendarea dreptului de a conduce pentru 30 de zile, după ce ar fi depășit o coloană de mașini oprite la semafor, virând ulterior la stânga spre strada Trei Fântâni. El a semnat documentul, invocând o urgență, dar la scurt timp a contestat amenda în instanță. Argumentele sale s-au dovedit decisive: în procesul-verbal era trecut anul 2023 în loc de 2024, codul numeric personal și numărul cărții de identitate erau greșite, iar chiar și numărul de înmatriculare al mașinii fusese notat incorect. Practic, actul de sancționare devenise lipsit de valabilitate juridică.

Cum au motivat judecătorii anularea

Magistrații Judecătoriei Iași au apreciat că erorile de identificare și de dată sunt mult prea grave pentru a putea fi trecute cu vederea. În special menționarea greșită a anului a avut consecințe directe: șoferul nu și-ar fi putut exercita dreptul de a achita jumătate din cuantumul minim al amenzii în termen de 15 zile, așa cum prevede legea. În plus, greșelile legate de CNP și de numărul actului de identitate ridicau problema dacă procesul-verbal se referea cu adevărat la persoana amendată.

În motivarea sentinței, instanța a subliniat: „Constatând că procesul-verbal de constatare a contravențiilor conține greșeli în ceea ce privește datele de identificare ale petentului, data întocmirii procesului-verbal, numărul de înmatriculare al autovehiculului, apreciind că procesul-verbal nu este legal întocmit, instanța va admite plângerea contravențională și va anula procesul-verbal de constatare a contravențiilor ca nelegal întocmit”.

Ce urmează în acest caz

Inspectoratul Județean de Poliție a contestat decizia și a făcut apel, dosarul urmând să fie judecat de Tribunal. Până atunci, șoferul scapă de sancțiune, iar cazul devine un precedent interesant pentru alți conducători auto care observă greșeli semnificative în procesele-verbale întocmite pe numele lor. Deși nu orice eroare atrage automat anularea, instanțele au arătat că atunci când actul nu permite identificarea clară a persoanei sau a faptei, sancțiunea nu poate rămâne valabilă.