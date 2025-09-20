Ultima ora
Elon Musk riscă să fie exclus din Royal Society după discursul înflăcărat de la mitingul din Londra
20 sept. 2025 | 09:00
de Alexandru Puiu

Cum scapi de amenda de 1600 de lei pentru permisul de conducere expirat. Costă doar 89 de lei să-ți faci altul, procedura completă în 2025

ACTUALITATE
Cum scapi de amenda de 1600 de lei pentru permisul de conducere expirat. Costă doar 89 de lei să-ți faci altul, procedura completă în 2025
Data de expirare a permisului de conducere este foarte importantă / foto: Playtech

Un permis auto expirat nu înseamnă doar lipsa dreptului de a conduce, ci și un risc real de a plăti o amendă usturătoare, care poate depăși 1.600 de lei. În 2025, Codul Rutier stabilește clar că un șofer care circulă cu documentul expirat comite o contravenție serioasă. Din fericire, procesul de reînnoire nu este complicat și, în comparație cu sancțiunea, costă foarte puțin: doar 89 de lei.

Dacă urmează să îți expire permisul sau deja s-a întâmplat, trebuie să urmezi câțiva pași esențiali. Procedura implică obținerea unei fișe medicale, plata taxei și depunerea actelor necesare la Direcția Generală de Permise Auto (DGPCI). Documentul nou va fi valabil zece ani, iar dacă acționezi din timp, nu vei avea de-a face cu nicio sancțiune.

Ce documente și taxe trebuie să pregătești

Pentru preschimbarea unui permis auto expirat, în 2025 trebuie să depui: cererea tip, actul de identitate în original, permisul vechi (dacă îl mai ai), dovada achitării taxei și fișa medicală. Examinările medicale sunt obligatorii și includ verificări la mai multe specialități: medicină internă, ORL, oftalmologie, ortopedie și, în funcție de categorie, pneumologie. La acestea se adaugă și avizul psihologic.

Când ești obligat să faci din nou școala de șoferi

Chiar dacă permisul a expirat de mai mulți ani, nu ești obligat să treci din nou prin școala de șoferi. Totuși, există situații în care dreptul de a conduce poate fi anulat și atunci trebuie să reiei procesul de la zero. Printre cazurile prevăzute de lege se numără accidentele grave soldate cu victime, conducerea cu numere false sau infracțiuni rutiere majore.

De asemenea, anularea permisului poate avea și cauze medicale, precum afecțiuni cardiovasculare severe, tulburări psihice, apnee sau pierderea semnificativă a vederii și auzului. În astfel de cazuri, reobținerea permisului este condiționată de reevaluarea medicală și, uneori, de parcurgerea din nou a cursurilor auto.

Pentru cei mai mulți șoferi însă, reînnoirea este simplă: plătești taxa, faci fișa medicală și depui documentele la DGPCI. În câteva zile, ai în mână permisul nou, valabil încă un deceniu. Comparativ cu riscul unei amenzi de 1.600 de lei și cu suspendarea dreptului de a conduce, procedura este rapidă, accesibilă și clară.

