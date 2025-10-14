Cum să usuci hainele în casă de două ori mai repede și să încălzești locuința fără să pornești căldura

Pe măsură ce temperaturile scad și vremea devine tot mai umedă, uscarea rufelor în interior devine o adevărată provocare pentru multe familii. În plus, frica de facturi uriașe la energie ne face să ne gândim de două ori înainte de a porni caloriferele sau uscătorul de rufe. Totuși, există o soluție simplă, eficientă și economică, care te ajută să usuci hainele de două ori mai repede și să încălzești ușor locuința.

De ce să cumperi un dezumidificator

Potrivit lui Katie Lilywhite, expert în tratarea aerului la compania AO, „trucul este să folosești un dezumidificator în aceeași cameră cu suportul de uscat rufe. Nu doar că ajută hainele să se usuce mai rapid, eliminând umezeala din aer, dar consumă și mai puțină energie decât încălzirea întregii camere — ba chiar poate face camera să pară cu un grad sau două mai caldă.”

Un dezumidificator extrage umezeala din aer, trăgând aerul umed, răcindu-l prin bobine interne, apoi eliberându-l din nou în cameră, dar mult mai uscat. Apa colectată este depozitată într-un rezervor, iar rezultatul este un spațiu mai curat, mai cald și fără mucegai sau condens.

Lilywhite explică, potrivit The Sun: „Dacă nu ai spațiu sau buget pentru un uscător de rufe, un dezumidificator este o alternativă excelentă. Te ajută să elimini umezeala indiferent de temperatura din cameră. Prin utilizarea acestuia, poți scurta timpul de uscare la jumătate.”

De exemplu, o încărcătură completă de haine care în mod normal s-ar usca peste noapte se poate usca în 4–6 ore, în funcție de dimensiunea camerei, nivelul de umiditate și grosimea țesăturilor.

Eficient din punct de vedere energetic

Comparativ cu un uscător de rufe, un dezumidificator consumă semnificativ mai puțină energie. În timp ce un uscător utilizează curent pentru a genera căldură și a circula aerul cald, dezumidificatorul doar elimină umezeala — un proces mult mai eficient energetic.

Lilywhite precizează că „un dezumidificator poate fi mai ieftin de folosit pe oră decât un uscător, mai ales dacă acesta este mai vechi sau mai puțin eficient din punct de vedere energetic.” Totuși, eficiența depinde de model și de frecvența utilizării.

Pentru cele mai bune rezultate, dezumidificatorul trebuie plasat într-o cameră mică și închisă, precum o cameră de oaspeți sau o debara. „Este bine să păstrezi ușile și ferestrele închise, astfel încât aparatul să poată funcționa eficient. Așază-l la aproximativ 30 de centimetri de suportul de haine, într-o poziție centrală, evitând colțurile sau mobilierul care blochează circulația aerului”, recomandă expertul.

Încălzește și aerul

Deși nu este un aparat de încălzire, dezumidificatorul eliberează o mică cantitate de căldură în timp ce funcționează. „Nu este conceput pentru a încălzi camera, dar poate face aerul să pară cu un grad sau două mai cald — un bonus plăcut atunci când usuci rufele iarna”, adaugă Lilywhite.

Modelele mai scumpe sunt mai silențioase, mai eficiente și pot include funcții precum modul „laundry”, senzori inteligenți sau filtre HEPA, care purifică aerul în același timp. Pentru spații mici, și variantele mai accesibile pot face față cu succes.

Astfel, cu un simplu dezumidificator poți reduce la jumătate timpul de uscare a hainelor, poți preveni mucegaiul și menține o temperatură confortabilă în casă — fără să pornești căldura. O soluție inteligentă, economică și prietenoasă cu mediul pentru lunile reci.