Cum să usuci corect geaca de puf sau pilota ca să nu se adune umplutura. Trucul banal cu 3 mingi de tenis

Geaca de puf sau pilota pufoasă sunt esențiale în sezonul rece, însă întreținerea lor poate fi o adevărată provocare. Mulți oameni se feresc să le spele acasă, de teamă că puful se va aduna în ghemotoace sau că materialul se va deteriora. Totuși, cu puțină grijă și un truc simplu – cel cu mingi de tenis – poți să le speli și să le usuci perfect chiar și fără să apelezi la o curățătorie profesională.

Problema principală: puful care se adună

Fie că e vorba de o geacă de iarnă sau o pilotă din puf natural, problema apare în timpul uscării: penele și puful se lipesc între ele, formând grămezi care afectează uniformitatea materialului. Geaca își pierde forma, iar pilota nu mai are același aspect uniform.

Cauza? Umezeala care rămâne în interior și absența aerisirii corecte în timpul uscării. Dacă hainele din puf nu sunt scuturate suficient, puful se compactează și nu mai revine la volumul inițial.

Soluția este incredibil de simplă și a fost testată de nenumărați specialiști în îngrijirea textilelor: introdu în uscător trei mingi de tenis curate (sau speciale pentru uscător) alături de geaca sau pilota din puf.

Cum funcționează? În timpul rotirii, mingile lovesc ușor materialul, ajutând la aerisirea și dispersarea uniformă a pufului, astfel încât acesta să nu se mai adune. Practic, ele acționează menținând umplutura moale și aerată.

Pași pentru o uscare corectă