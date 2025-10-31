Ultima ora
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
31 oct. 2025 | 21:48
de Badea Violeta

Cum să usuci așternuturile mai repede fără uscător: un truc simplu cu un singur obiect din casă

UTILE
Cum să usuci așternuturile mai repede fără uscător: un truc simplu cu un singur obiect din casă
Uscarea asternuturilor iarna: fara uscator si mai rapid. Sursa foto: Profimedia

Uscarea cearșafurilor iarna poate fi dificilă, mai ales fără un uscător. Totuși, câteva trucuri simple și un singur obiect din casă te pot ajuta să grăbești procesul și să eviți mirosul de umed.

Cum poți usca cearșafurile rapid fără uscător

Uscarea rufelor în lunile reci devine o provocare pentru cei care nu au acces la un uscător sau la un spațiu exterior pentru uscare. Pentru a scurta timpul necesar uscării, este important să folosești un prosop curat și uscat.

Rolul acestuia este de a absorbi surplusul de apă din cearșafuri, astfel încât să se reducă semnificativ timpul petrecut în aer. Trucul este simplu: întinde prosopul pe o suprafață mare, așază cearșaful umed deasupra și rulează-le strâns împreună, ca un rulou elvețian.

Apasă ferm sau chiar stai cu grijă pe ele pentru ca prosopul să absoarbă umezeala. Odată desfăcut, cearșaful poate fi atârnat într-un loc cald sau într-o cameră bine ventilată, unde va începe să se usuce mult mai rapid decât dacă ar fi fost pur și simplu întins.

Când este cel mai bun moment pentru a spăla lenjeria

Timpul spălării influențează direct viteza uscării. Este indicat să speli cearșafurile dimineața devreme, astfel încât acestea să beneficieze de întreaga zi pentru a se usca.

Spălatul seara sau în orele reci încetinește procesul, deoarece aerul mai rece și mai umed prelungește timpul de evaporare a apei.

În plus, după spălare, un ciclu suplimentar de centrifugare poate elimina până la 30% din apă, accelerând semnificativ uscarea și reducând riscul de miros de umed.

Vezi și De ce ar trebui să schimbi întotdeauna cearșafurile și prosoapele din casă înainte de a pleca în vacanță!

Ce materiale de lenjerie se usucă cel mai repede

Nu toate materialele se usucă la fel. Lenjeriile din bambus, microfibră sau policotton sunt mult mai ușoare decât bumbacul sau inul pur și se usucă mult mai rapid.

Alegerea materialelor potrivite devine esențială în lunile reci, când uscarea în aer liber nu este o opțiune. În plus, scuturarea lenjeriilor înainte de a le atârna ajută la desprinderea fibrelor, permițând aerului să circule mai liber și prevenind acumularea umidității.

Cu aceste trucuri simple — folosirea prosopului, alegerea materialelor potrivite și planificarea spălării dimineața — uscarea lenjeriilor iarna devine mult mai ușoară și rapidă, chiar și fără un uscător.

Vezi și De ce se folosesc doar prosoape și lenjerii albe în hoteluri. Motivul surprinzător!

Vom avea un final de săptămână cu temperaturi de vară, de până la 24 de grade. Anunțul ANM
Recomandări
Orașul din România ce deține un record: aici se vând cel mai repede apartamentele
Orașul din România ce deține un record: aici se vând cel mai repede apartamentele
Grădina ta poate suferi din cauza acestor plante și pomi. Fac mai mult rău decât bine
Grădina ta poate suferi din cauza acestor plante și pomi. Fac mai mult rău decât bine
Noi reguli pentru plata amenzilor rutiere: cont unic național aprobat de Guvern
Noi reguli pentru plata amenzilor rutiere: cont unic național aprobat de Guvern
11 persoane condamnate la închisoare pe viață pentru incendiul devastator din Turcia, în care au murit 78 de oameni
11 persoane condamnate la închisoare pe viață pentru incendiul devastator din Turcia, în care au murit 78 de oameni
Schimbări majore în activitatea ANAF. Inspectorii vor putea realiza verificări fiscale la nivel național
Schimbări majore în activitatea ANAF. Inspectorii vor putea realiza verificări fiscale la nivel național
ÎPS Teodosie își pierde din influență. Ce privilegii i-au fost luate
ÎPS Teodosie își pierde din influență. Ce privilegii i-au fost luate
REVIEW Dyson V16 Piston Animal Submarine – cel mai performant aspirator face echipă cu cel mai deștept mop. Așa arată o soluție de curățare completă în 2025
RECENZIE
REVIEW Dyson V16 Piston Animal Submarine – cel mai performant aspirator face echipă cu cel mai deștept mop. Așa arată o soluție de curățare completă în 2025
Cum poți învăța gratuit inteligența artificială: 7 cursuri esențiale pentru profesori și angajați în era digitală
Cum poți învăța gratuit inteligența artificială: 7 cursuri esențiale pentru profesori și angajați în era digitală
Revista presei
Adevarul
O mare companie metalurgică din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Playsport.ro
Transferuri din Portugalia la FCSB! Gigi Becali: „Sunt doi”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop sâmbătă, 1 noiembrie 2025. Ziua în care 3 zodii își schimbă destinul, pot câștiga sume importante
Playtech Știri
Denise Rifai și Dan Alexa, noul cuplu din showbiz? Cum au fost surprinși cei doi, gesturile lor spun multe
Playtech Știri
Roxana Nemeș, dezvăluiri după ce a devenit mamă de gemeni. Soțul îi este alături la fiecare pas: „Împreună facem totul”. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...